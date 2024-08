Share This Article

News Provided By

Marimekko Oyj, Puolivuosikatsaus 15.8.2024 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2024: Marimekon liikevaihto jatkoi kasvua toisella neljänneksellä, liikevoitto jäi hieman vertailukaudesta, mutta kumulatiivinen liikevoitto parani

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-kesäkuun 2024 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Toinen vuosineljännes lyhyesti

Marimekon liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja oli 43,7 miljoonaa euroa (40,3). Liikevaihtoa nostivat erityisesti tukkumyynnin kasvu Suomessa ja Skandinaviassa sekä vähittäismyynnin kasvu Suomessa.

Liikevaihto Suomessa nousi 11 prosenttia. Kotimaan tukkumyynti kasvoi pääosin kertaluonteisten kampanjatoimitusten seurauksena. Vähittäismyynti Suomessa kasvoi 5 prosenttia. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia, kun Skandinavian tukkumyynnin lisäksi vähittäismyynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla.

Liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa (6,6). Vertailukelpoinen liikevoitto jäi hieman vahvasta vertailukaudesta ja oli 6,4 miljoonaa euroa (6,8) eli 14,6 prosenttia liikevaihdosta (16,8).

Korkeammat kiinteät kustannukset ja suhteellisen myyntikatteen heikentyminen laskivat liikevoittoa toisella neljänneksellä. Liikevaihdon kasvu puolestaan paransi liiketulosta.

Tammi–kesäkuu lyhyesti

Yhtiön liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja oli 81,3 miljoonaa euroa (75,6). Liikevaihtoa nostivat tukku- ja vähittäismyynnin kasvu Suomessa ja sekä kansainvälisen liikevaihdon kasvu.

Liikevaihto Suomessa nousi 9 prosenttia erityisesti tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ja vähittäismyynnin hyvän kehityksen seurauksena. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia Aasian-Tyynenmeren alueen tukkumyynnin vauhdittamana.

Liikevoitto nousi 11,2 miljoonaan euroon (10,4) ja vertailukelpoinen liikevoitto 11,6 miljoonaan euroon (10,6) ollen 14,2 prosenttia liikevaihdosta (14,0).

Liikevoittoa paransi erityisesti liikevaihdon kasvu. Korkeammat kiinteät kustannukset puolestaan laskivat liikevoittoa.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2024

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2024 kasvavan edellisvuodesta (2023: 174,1 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 16–19 prosenttia (2023: 18,4 prosenttia). Vuoden 2024 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys erityisesti Suomessa, globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä yleinen inflaatiokehitys.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin puolivuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

(Milj. euroa)

4–6/

2024 4–6/

2023 Muutos,

% 1–6/

2024 1–6/

2023 Muutos,

% 1–12/

2023 Liikevaihto 43,7 40,3 8 81,3 75,6 8 174,1 Kansainvälinen myynti 19,1 18,1 6 37,4 35,4 6 75,2 osuus liikevaihdosta, % 44 45 46 47 43 Käyttökate (EBITDA) 8,5 8,8 -4 15,8 15,0 6 40,6 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 8,7 9,0 -4 16,2 15,2 7 41,2 Liikevoitto 6,1 6,6 -7 11,2 10,4 8 31,4 Liikevoittomarginaali, % 14,0 16,4 13,8 13,8 18,0 Vertailukelpoinen liikevoitto 6,4 6,8 -6 11,6 10,6 9 32,0 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 14,6 16,8 14,2 14,0 18,4 Kauden tulos 4,7 4,8 0 8,6 7,2 20 23,6 Tulos/osake, euroa 0,12 0,12 0 0,21 0,18 20 0,58 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,12 0,12 1 0,22 0,18 22 0,59 Liiketoiminnan rahavirta 11,0 5,0 122 10,3 2,9 29,4 Bruttoinvestoinnit 0,7 0,5 47 1,2 0,7 72 2,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 38,5 34,4 33,0 Omavaraisuusaste, % 53,2 47,4 54,1 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 6,8 32,7 -6,3 Nettovelka/käyttökate

(rullaava 12 kk) 0,10 0,43 -0,10 Henkilöstö kauden lopussa 490 484 1 468 joista Suomen ulkopuolella 76 69 10 83 Brändimyynti 1 90,7 104,0 -13 190,5 188,5 1 376,7 josta Suomen ulkopuolella 59,9 76,8 -22 133,6 136,8 -2 249,0 kansainvälisen myynnin

osuus, % 66 74 70 73 66 Myymälöiden lukumäärä 166 157 6 167

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty puolivuosikatsauksen taulukko-osassa.

Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia. Lisenssituottojen brändimyynti raportoidaan lisenssituotteiden myyntiajankohdan mukaisesti.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko puolivuosikatsauksen yhteydessä:

”Marimekon liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Näyttävät tapahtumat ja brändiyhteistyöt eri puolilla maailmaa kasvattavat tunnettuuttamme ja tukevat kansainvälistä kasvustrategiaamme.

Marimekon liikevaihto vuoden 2024 toisella neljänneksellä kasvoi kahdeksan prosenttia ja oli 43,7 miljoonaa euroa (40,3). Liikevaihtoa nostivat erityisesti tukkumyynnin kasvu Suomessa ja Skandinaviassa sekä vähittäismyynnin kasvu Suomessa. Marimekon vähittäismyynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Tärkeällä kotimarkkinalla Suomessa vähittäismyynnissä kasvua kertyi haastavana jatkuneesta markkinatilanteesta huolimatta viisi prosenttia. Tukkumyyntiä Suomessa vahvistivat kertaluonteiset kampanjatoimitukset, jotka vertailuvuodesta poiketen ajoittuivat tänä vuonna pääosin vuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Yhteensä liikevaihto Suomessa nousi 11 prosenttia ja kansainvälinen liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoittomme huhti–kesäkuussa oli 6,4 milj. euroa (6,8) eli 14,6 prosenttia liikevaihdosta (16,8). Korkeammat kiinteät kustannukset ja suhteellisen myyntikatteen heikentyminen laskivat liikevoittoa toisella neljänneksellä. Kiinteitä kustannuksiamme kasvattivat esimerkiksi suunnitelmien mukaiset panostukset brändimarkkinointiin Unikko-kuvion 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Liiketoiminnan rahavirta nousi merkittävästi ja taloudellinen asemamme jatkui vahvana.

Tammi–kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi kahdeksan prosenttia ja oli 81,3 miljoonaa euroa (75,6). Vertailukelpoinen liikevoittomme ensimmäisellä vuosipuoliskolla parani yhdeksän prosenttia ja oli 11,6 miljoonaa euroa (10,6) eli 14,2 prosenttia liikevaihdosta (14,0).

Toukokuussa kauppoihin saapui tänä vuonna toinen rajoitetun ajan saatavilla oleva yhteistyömallisto globaalin japanilaisen vaatebrändi UNIQLOn kanssa. Laajasti ympäri maailmaa saatavilla olevilla yhteistyömallistoilla on tärkeä merkitys uusien asiakkaiden tutustuttamisessa Marimekkoon. Toisella neljänneksellä lanseerasimme myös paikalliset brändiyhteistyöt Blue Bottle Coffee -kahvilaketjun kanssa Japanissa ja uudenlaisiin teejuomiin keskittyvän Heytea-ketjun kanssa Kiinassa ja kerroimme syksyllä myyntiin tulevasta Unikko-kuviota juhlistavasta hopeakorumallistosta suomalaisen Kalevala Korun kanssa. Tällaiset paikalliset brändiyhteistyöt syventävät suhdettamme Marimekko-yhteisöön eri maissa ja auttavat rakentamaan tunnettuuttamme kohdistetummin esimerkiksi Aasian markkinoilla.

Myös myymäläverkosto Aasiassa kehittyi edelleen toisella neljänneksellä. Marimekko vaihtoi alkuvuodesta Taiwanin markkinasta vastaavan loose franchise -partnerinsa Imaginexiin, joka on yksi alueen johtavista partnereista. Partnerivaihdoksen seurauksena myymäläverkosto uudistetaan täysin vuonna 2024, ja toisella neljänneksellä avattiin kolme Marimekko-myymälä Taipeissa ja yksi Tainanissa. Singaporessa avautui sekä partnerin operoima Marimekko-verkkokauppa että toinen digitaalinen myyntikanava. Lisäksi Japanissa myymäläverkosto kasvoi yhdellä Marimekko-myymälällä ja eri puolilla maata asiakkaita ilahdutti kuusi pop-up-myymälää.

Unikko-kuvion 60-vuotisjuhlavuosi näkyi päämarkkinoillamme vahvasti vuoden toisella neljänneksellä. Huhtikuussa ikonista kuviota juhlistettiin Milanon designviikolla Bar Unikko -pop-up-kahvilassa, joka lukeutui yhdeksi designviikon eniten ansaittua näkyvyyttä saaneista tapahtumista. Marimekko-päivän kunniaksi toukokuussa Esplanadin puistossa Helsingissä järjestetyt perinteiset muotinäytökset keräsivät sankan joukon brändimme ystäviä nauttimaan kesämuodista kevätauringon paisteessa. Juhlavuoden kunniaksi rakastettu tapahtuma matkusti tänä vuonna myös Shanghaihin sekä Tokioon, jossa kutsuimme yhteisömme ensimmäistä kertaa avoimeen muotinäytökseen. Kaikille avoimet näytöksemme kertovat inklusiivisesta lähestymistavastamme designiin ja tekevät näkyväksi Marimekolle tärkeitä arvoja – yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja mukaan ottamista. Kansainvälisesti tunnetuimman kuosimme, Unikko-kuvion juhlavuosi tarjoaa meille tänä vuonna poikkeuksellisen hienon tilaisuuden laajentaa asiakaskuntaamme brändimarkkinoinnin keinoin ja tuoda erilaisin, yllätyksellisin tavoin väriä ja iloa yhteisöllemme eri puolilla maailmaa.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia marimekkolaisia ja partnereitamme hienosta työstä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kannattavan kasvun jatkaminen pitkittyneestä heikommasta yleisestä markkinatilanteesta huolimatta kertoo brändimme haluttavuudesta ja yhtiömme vahvasta kilpailukyvystä. Tästä meidän on hyvä jatkaa määrätietoista työtämme globaalin Marimekko-ilmiön skaalaamiseksi.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2024

Maailmantalouden kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät kuten geopoliittiset jännitteet ja niiden vaikutus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen sekä yleinen kustannusinflaatio vaikuttavat kuluttajien luottamukseen, ostovoimaan ja -käyttäytymiseen ja voivat näin vaikuttaa Marimekon liiketoimintaan vuonna 2024 erityisesti tärkeällä kotimarkkinalla Suomessa. Erilaiset poikkeustilanteet voivat aiheuttaa tuotanto- ja logistiikkaketjuihin merkittäviäkin häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myyntiin Suomessa vuonna 2024 vaikuttaa heikko yleisen talouden tila ja alhaisella tasolla oleva kuluttajien luottamus sekä ostovoiman ja -käyttäytymisen kehittyminen. Myös toimintaympäristön taktisuus vaikuttaa liiketoimintaan. Kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ajoittuminen neljännesten välillä sekä kampanjatoimitusten koko vaihtelevat tyypillisesti vuosittain. Vuonna 2024 tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ennakoidaan olevan merkittävästi vertailuvuotta pienemmät ja painottuvan selvästi vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihdon Suomessa odotetaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Kansainvälisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2024. Strategiakaudella 2023–2027 Marimekko keskittyy Aasiaan kansainvälisen kasvun tärkeimpänä maantieteellisenä alueena. Vuonna 2024 liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella, yhtiön toiseksi suurimmalla markkinalla, odotetaan kasvavan. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa Marimekko-verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Vuonna 2024 tavoitteena on avata arviolta 10–15 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Lisenssituottojen vuodelta 2024 arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden ennätystasolla.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja -tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle.

Marimekko kehittää liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä ja yhtiön tavoitteena on tulevina vuosina skaalata kannattavaa kasvuaan. Vuonna 2024 kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Yleinen kustannusinflaatio vaikuttaa myös Marimekkoon vuonna 2024. Henkilöstökuluihin vaikuttavat muun muassa yleiskorotukset eri markkinoilla. Marimekko viettää Unikko-kuvion 60-vuotisjuhlaa vuonna 2024, mikä tarjoaa yhtiölle ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvattaa kansainvälistä tunnettuutta muun muassa erilaisin tapahtumin ympäri maailmaa. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2023: 9,5 miljoonaa).

Poikkeustilanteiden seurauksena osin entisestään aikaistunut alalle tyypillinen varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin toimittajakumppaneilta heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilauksia ja reagoida kysynnän sekä kuluttajakäyttäytymisen nopeisiin muutoksiin nostaen myös myyntiin, varastojen hallintaan ja suhteelliseen kannattavuuteen liittyviä riskejä. Myös kotimaan tukkumyynnin kertaluonteiset kampanjatoimitukset lisäävät varastoriskejä. Lisäksi tuotanto- ja logistiikkaketjuihin liittyvien viivästysten riski on tavanomaista korkeampi, ja toteutuessaan tällaiset viivästykset voivat vaikuttaa yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Marimekko työskentelee aktiivisesti tuotanto- ja logistiikkaketjujen toimivuuden varmistamiseksi, viivästysten välttämiseksi, yleisesti nousseiden kustannuksien negatiivisten vaikutuksien vähentämiseksi sekä parantaakseen varastojen hallintaa.

Yhtiö seuraa tarkasti yleistä taloudellista tilannetta, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehittymistä sekä erilaisten poikkeustilanteiden vaikutuksia ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan.

Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille pidetään 15.8.2024 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/q2-2024. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71

Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261





MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com





JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet



Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 174 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 18,4 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on noin 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 38 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 470 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite