eGain pubblica “Knowledge Management for Dummies, eGain 2nd Special Edition” in collaborazione con John Wiley & Sons

SUNNYVALE, California, Aug. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), piattaforma di conoscenza IA per il servizio clienti, ha annunciato in data odierna l'uscita di “Knowledge Management For Dummies, eGain 2nd Special Edition”, pubblicato da John Wiley & Sons. Disponibile sia in formato e-book che cartaceo, la 2ª edizione speciale è una versione aggiornata dell'apprezzata prima edizione, che ha ricevuto migliaia di download.



Secondo Gartner, entro il 2025 il 100% degli assistenti virtuali con IA generativa per i clienti e gli addetti dei contact center falliranno senza la gestione della conoscenza (KM). Oltre a demistificare la KM, questa edizione include un nuovo capitolo dedicato all'IA generativa e a come la KM sia fondamentale per il suo successo. Sono inclusi anche casi di studio reali su come la KM e l'IA generativa operano insieme per fornire risposte affidabili a clienti e dipendenti, aiutando ad automatizzare e trasformare il ciclo di vita della KM e del servizio clienti.

Tra i contenuti del libro:

Definizione di conoscenza moderna

Creazione del caso aziendale

Esplorazione dei casi d'uso

Mettere il turbo alla KM con l'IA generativa

Coordinare KM e IA generativa

Le migliori prassi per avere successo

Casi di studio

Selezione della tecnologia e del partner di soluzioni

“Sulla base delle lezioni apprese dai primi utilizzatori di successo, le aziende stanno ora implementando l'IA generativa sulla base di una KM affidabile con esperti del ciclo”, ha dichiarato Ashu Roy, CEO di eGain. “Questo opuscolo va oltre la teoria e illustra come ottenere rapidamente un valore aziendale con una tecnologia collaudata e una ricetta delle migliori prassi”.

Maggiori informazioni

Knowledge Management for Dummies, un e-book in edizione speciale di eGain: https://www.egain.com/knowledge-management-for-dummies/



Link correlati

eGain Knowledge Hub: https://www.egain.com/products/knowledge-hub/

eGain Innovation in 30 Days™: https://www.egain.com/knowledge-management-platform-risk-free-trial/

Edizione cartacea: disponibile presso lo stand di eGain alle conferenze sulla KM e la CX

Informazioni su Wiley

Wiley è una delle più grandi case editrici del mondo e leader globale nella ricerca scientifica e nell'istruzione legata alla carriera. Fondata nel 1807, Wiley consente la scoperta, alimenta l'istruzione e forma le forze lavoro. Attraverso i suoi contenuti leader del settore, le piattaforme digitali e le reti di conoscenza, l'azienda porta avanti la sua missione senza tempo di sbloccare il potenziale umano. Visitateci su Wiley.com. Seguiteci su Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

Informazioni su eGain

L'eGain Knowledge Hub aiuta a migliorare l'esperienza e a ridurre i costi fornendo risposte affidabili al servizio clienti. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.eGain.com.

Contatto con i media

Michael Messner

408 636 4514

press@egain.com

eGain, il logo eGain e tutti gli altri nomi di prodotti e slogan eGain sono marchi commerciali o marchi registrati di eGain Corp. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti citati in questo comunicato possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle rispettive società.