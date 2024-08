Rogers s’associe à la Coupe des Présidents pour son retour au Canada

Rogers nommée le commanditaire officiel du secteur des télécommunications pour l’événement qui aura lieu à Montréal en septembre.

Grâce à ce partenariat, la clientèle pourra vivre des expériences VIP signées Accès Privilège de Rogers

MONTRÉAL, 14 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Coupe des Présidents et Rogers Communications ont annoncé aujourd’hui que cette dernière sera le partenaire officiel de la Coupe des Présidents 2024 pour le secteur des télécommunications. L’événement revient au Club de golf Royal Montréal, du 24 au 29 septembre.

« C’est avec immense fierté que nous nous associons à la Coupe des Présidents, qui revient au Canada pour la première fois en 17 ans », a déclaré Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications, Rogers. « Montréal est une ville hôte exceptionnelle pour cet événement prestigieux. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de notre engagement à promouvoir le sport au Canada et à bâtir de fortes communautés au Québec. »

« Nous nous réjouissons d’accueillir Rogers comme partenaire officiel de la Coupe des Présidents pour le secteur des télécommunications », a ajouté Ryan Hart, directeur général de l’événement. « Son engagement à promouvoir le golf au Canada est indéniable : elle a commandité des tournois du circuit PGA TOUR et de son circuit des Champions, en plus d’appuyer des athlètes comme Mike Weir, qui fait partie de l’Équipe Rogers. Rogers est créative en matière de commandites. Nous attendons avec impatience de voir les amateurs profiter de tout ce que l’entreprise compte leur faire vivre en septembre prochain à la Coupe des Présidents. »

Rogers offrira dans la Zone des fans diverses expériences articulées autour du thème du golf, notamment un vert de pratique, un jeu de simulation de golf et une caméra 360 degrés qui envoie une vidéo directement à votre téléphone intelligent pour la partager sur les réseaux sociaux. Ceux et celles qui souhaitent immortaliser le moment pourront passer par la cabine photo pour se faire photographier avec le trophée de la Coupe des Présidents.

La clientèle de Rogers aura également accès à des expériences VIP sur le site de la compétition, dont des billets pour la loge du départ du premier trou. Ces expériences sont proposées dans le cadre du nouveau programme national Accès Privilège de Rogers, qui offre à sa clientèle des expériences exceptionnelles de sport et de divertissement.

L’annonce a été faite au début du tournoi Rogers Charity Classic, un événement du circuit des Champions de la PGA présenté à Calgary, en Alberta, où le capitaine de l’équipe internationale et athlète membre de l’Équipe Rogers Mike Weir fait partie des concurrents.

« En tant qu’athlète de l’Équipe Rogers et capitaine de l’équipe internationale de la Coupe des Présidents 2024, je suis particulièrement ravi par ce partenariat avec Rogers », a souligné M. Weir. « Rogers en fait de plus en plus pour soutenir le golf au Canada et c’est un privilège de s’associer avec cette équipe pour un autre événement extraordinaire. »

Consultez presidentscup.com/fr pour en savoir plus sur la Coupe des Présidents ou pour acheter des billets.

À propos de la Coupe des Présidents

Tenue tous les deux ans, la Coupe des Présidents est une compétition opposant l’équipe américaine à une équipe internationale composée de golfeurs du reste du monde, à l’exception de l’Europe. La compétition, qui est organisée par le circuit PGA TOUR, a lieu à tour de rôle aux États-Unis et ailleurs dans le monde, sur différents terrains. La Coupe des Présidents sera de retour au Club de golf Royal Montréal, au Québec (Canada), du 24 au 29 septembre 2024. Depuis la création de l’événement en 1994, plus de 56 millions de dollars ont été recueillis et remis à des œuvres caritatives. Les dons sont financés à même les profits de l’événement et par des contributions faites au nom de la Coupe des présidents. Rolex, 1Password et Cognizant sont les partenaires mondiaux exclusifs de la Coupe des Présidents. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram, ou consultez PresidentsCup.com/fr pour en savoir plus.

À propos de Rogers Communications

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.