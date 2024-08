Quadient reconnue pour la première fois comme acteur majeur dans l'IDC MarketScape pour les logiciels d'automatisation des comptes fournisseurs pour les PME et TPE

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce avoir été nommée Acteur Majeur pour la première fois dans deux rapports IDC MarketScape : IDC MarketScape : Évaluation mondiale des fournisseurs de logiciels d'automatisation des comptes fournisseurs pour les PME 2024 (doc # US52378624, juillet 2024) et IDC MarketScape : Évaluation mondiale des fournisseurs de logiciels d'automatisation des comptes fournisseurs pour les TPE 2024 (doc # US52378824, juillet 2024).

IDC MarketScape est un outil d'évaluation de premier plan pour les fournisseurs, offrant des évaluations quantitatives et qualitatives approfondies des marchés des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour une large gamme de marchés technologiques. Leur évaluation repose sur une méthodologie rigoureuse et un cadre de comparaison des offres de solutions, des fonctionnalités et des stratégies, ainsi que des facteurs de succès actuels et futurs pour les fournisseurs de technologies sur le marché des logiciels d'automatisation des comptes fournisseurs (AP).

L'application cloud de Quadient, Quadient AP, automatise de bout en bout les processus de gestion des comptes fournisseurs pour les équipes financières, réduit les coûts grâce à la saisie de données pilotée par l'intelligence artificielle, offre une meilleure visibilité des dépenses, réduit les risques et automatise les flux d’approbation. La solution est intégrée à la plateforme d'automatisation digitale de Quadient pour l'automatisation financière et documentaire, qui comprend la gestion des comptes fournisseurs (AP) et clients (AR), ainsi que la gestion des communications clients (CCM).

« La gestion multi-entités proposée par Quadient est spécifiquement conçue pour les entreprises aux structures organisationnelles complexes », a déclaré Kevin Permenter, Directeur de Recherche chez IDC. « La capacité de leur plateforme à gérer plusieurs entités depuis un écran unique sera bien accueillie par des secteurs comme la gestion immobilière et l'hôtellerie, ainsi que par les entreprises à forte croissance. Quadient reste profondément engagée à offrir efficacité et adaptabilité aux entreprises pour les accompagner dans leur développement à l'échelle mondiale ».

« Nous sommes ravis d'avoir été reconnus comme Acteur Majeur pour la première fois dans cette évaluation IDC MarketScape des fournisseurs de solutions d'automatisation des comptes fournisseurs pour les PME et TPE. Cela confirme notre capacité de plus en plus forte à proposer des solutions cloud adaptées aux équipes financières », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Automatisation Digitale chez Quadient. « La plateforme d'automatisation digitale de Quadient aide les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à relever de nombreux défis actuels. Elle facilite la digitalisation et l'automatisation des processus, améliore la sécurité et la conformité des données, renforce le contrôle des paiements entrants et sortants, et offre une expérience client exceptionnelle. Cette nouvelle reconnaissance sur le marché des comptes fournisseurs vient valider notre décision stratégique de nous concentrer sur la rationalisation des processus essentiels à la transformation et à la croissance des entreprises d'aujourd'hui ».

Précédemment, Quadient avait également été reconnue Leader dans le rapport IDC MarketScape : Évaluation mondiale des fournisseurs de solutions cloud de gestion des communications clients 2022 – Livraison dynamique d'expériences personnalisées multi-canaux (doc #US48167722, juin 2022), et Leader dans l'IDC MarketScape : Évaluation mondiale des fournisseurs de solutions d'automatisation des comptes clients SaaS et cloud pour les PME 2020-2021 (doc #US47032320, décembre 2020).

Pour un accès gratuit au dernier rapport, rendez-vous sur www.quadient.com/en/resources/IDC-marketscape-worldwide-accounts-payable-automation-small-business.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

À propos d'IDC MarketScape® :

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. La recherche utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de technologie peuvent être comparés de façon pertinente. Ce cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Pièces jointes