Avis de parution de l’ouvrage attendu "Le stress derrière l'uniforme" : Une plongée inédite dans la gestion du stress des policiers, pompiers et ambulanciers

TERREBONNE, Québec, 13 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ces dernières années, les enjeux rattachés à la gestion du stress des premiers répondants ont été largement documentés et médiatisés. Pourtant, le dernier livre écrit sur la gestion du stress des policiers remonte à plus de 20 ans, sans aucun équivalent pour les pompiers et les ambulanciers qui aborde, les défis communs à ces trois professions d'urgence au Québec.

Avec cette nouvelle publication, les auteurs ont cherché à analyser les défis uniques auxquels sont confrontés les premiers répondants, à démystifier leur stress et leur démontrer que bien géré, il est un outil puissant pour les rendre encore plus efficaces dans leurs interventions. L’ouvrage [editionssr.com/fr] est centré sur le stress en situation d’urgence, un stress particulier qui peut entrainer des conséquences dramatiques chez le premier répondant ou le citoyen auprès de qui il intervient.





Ce que vous découvrirez dans « Le stress derrière l'uniforme » :

Une compréhension des mécanismes du stress lors des situations d’urgence et des troubles qui peuvent en découler.

Une exploration des sources de stress spécifiques à chaque corps de métier.

Des stratégies validées et appliquées au contexte spécifique de l’intervention d’urgence.

Des témoignages poignants de policiers, pompiers et ambulanciers confrontés à des événements traumatiques.

Des ressources essentielles pour ceux qui sont touchés par les troubles liés au stress.



Pourquoi c’est important ?

Alors que les premiers répondants continuent de faire face à des défis grandissants, préserver une bonne santé mentale est plus crucial que jamais. Le stress derrière l'uniforme [editionssr.com/fr] offre une réponse à cette préoccupation croissante, en fournissant des outils tangibles pour soutenir ceux qui sont en première ligne.

Nous vous invitons cordialement à assister au lancement officiel du livre de Jacques Boilard et Sonia Tremblay, Le stress derrière l'uniforme [editionssr.com/fr], qui aura lieu le 5 septembre, au Cégep Garneau. Ce sera une occasion unique de rencontrer les auteurs et de découvrir comment cet ouvrage peut faire une différence concrète dans la vie des premiers répondants et de ceux qu'ils servent.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir un nouveau chapitre dans la compréhension et la gestion du stress des premiers répondants au Québec.

À propos des auteurs :

JACQUES BOILARD, auteur

Au cours de sa carrière, Jacques Boilard a travaillé à titre de policier, sergent détective et superviseur au Bureau des enquêtes criminelles, puis il est devenu capitaine du Bureau des enquêtes criminelles du Service de police de la Ville de Lévis. Il a enseigné durant 16 ans au cégep Garneau au sein du programme de techniques policières. Jacques Boilard est détenteur d’un diplôme en techniques policières et d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Rimouski. Il profite aujourd’hui de son expérience pour transmettre ses connaissances par l’écriture au profit de la relève.

SONIA TREMBLAY, M. Ps., auteure

Détentrice d’une maîtrise en psychologie et anciennement neuropsychologue, Sonia Tremblay est professeure au Département de psychologie et orientation. Elle est rattachée au programme de techniques policières au cégep Garneau depuis 14 ans. Elle y donne le cours Communication en milieu de travail et auprès d’une clientèle mentalement perturbée, ainsi que le cours Intervention en situation de crise et gestion de stress en coenseignement avec un policier. Son accompagnement en patrouille, autant à Québec qu’à Montréal, lui permet d’analyser concrètement le travail policier et le stress qu’il génère lors des interventions.

Disponibilité :

Le stress derrière l’uniforme est désormais disponible dans les librairies et en version numérique !

Titre : Le stress derrière l’uniforme

Auteurs : Jacques Boilard et Sonia Tremblay

ISBN : 978-2-925111-31-3 (imprimé)

ISBN : 978-2-925111-32-0 (numérique)

Pour commander la version imprimée, visitez notre site Web : editionssr.com/fr

Pour commander la version numérique, consultez notre librairie en ligne : vitalsource.com

Pour plus d'informations, pour confirmer votre présence au lancement ou pour organiser une entrevue avec les auteurs, veuillez contacter la maison d’édition, Les Éditions S.R.

Contact médias :

Éditions S.R.

r.fadhlaoui@editionssr.com

450 654-4925 poste 105 • 1 877 354-4925

541, rue Saint-Louis,

Terrebonne (Qc) J6W 1J1

www.editionssr.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ddcf91bb-0210-4a17-bb34-02f96223749e/fr