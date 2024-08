WSP fera l’acquisition de Power Engineers et se positionne pour une croissance accélérée

UN PLACEMENT DANS LE PUBLIC PAR VOIE DE PRISE FERME DE 500 MILLIONS DE DOLLARS ET DES PLACEMENTS PRIVÉS SIMULTANÉS DE 500 MILLIONS DE DOLLARS AUPRÈS DE GIC, DE LA CDPQ, DE BCI ET D’INVESTISSEMENTS RPC

Intégration d’un joueur important : marque de premier plan dans le secteur de l’énergie aux États-Unis, POWER est reconnue depuis plus de dix ans pour sa croissance interne supérieure à 10% annuellement, soutenue par de solides tendances à long terme.

marque de premier plan dans le secteur de l’énergie aux États-Unis, POWER est reconnue depuis plus de dix ans pour sa croissance interne supérieure à 10% annuellement, soutenue par de solides tendances à long terme. Établissement du leadership de WSP à l’échelle mondiale : l’opération positionnera WSP en tant que société mondiale de consultation de premier plan pour la transition énergétique, prête à tirer parti de l’investissement global projeté de 21,4 billions de dollars américains dans les réseaux électriques d’ici 2050 1 .

l’opération positionnera WSP en tant que société mondiale de consultation de premier plan pour la transition énergétique, prête à tirer parti de l’investissement global projeté de 21,4 billions de dollars américains dans les réseaux électriques d’ici 2050 . Renforcement de la présence aux États-Unis : la présence de WSP aux États-Unis devrait s’accroître considérablement et le secteur de l’énergie devrait représenter 20 % des produits des activités ordinaires pro forma de WSP aux États-Unis en particulier 2 .

la présence de WSP aux États-Unis devrait s’accroître considérablement et le secteur de l’énergie devrait représenter 20 % des produits des activités ordinaires pro forma de WSP aux États-Unis en particulier . Forte complémentarité : l’opération donne accès à une clientèle de premier ordre plus vaste en plus de générer de nombreuses occasions de ventes croisées pour les trois secteurs clés actuels de WSP.

l’opération donne accès à une clientèle de premier ordre plus vaste en plus de générer de nombreuses occasions de ventes croisées pour les trois secteurs clés actuels de WSP. Amélioration du profil financier : l’opération devrait avoir un effet relutif immédiat sur le résultat net par action ajusté 3 , avec d’autres occasions d’amélioration des marges du BAIIA ajusté 3 et de nouvelles possibilités de synergie de revenus et de coûts.

l’opération devrait avoir un effet relutif immédiat sur le résultat net par action ajusté , avec d’autres occasions d’amélioration des marges du BAIIA ajusté et de nouvelles possibilités de synergie de revenus et de coûts. Préparer l’avenir : le plan de financement comprend la mobilisation de capitaux propres afin de préserver la marge de manœuvre nécessaire à la croissance future.

le plan de financement comprend la mobilisation de capitaux propres afin de préserver la marge de manœuvre nécessaire à la croissance future. Appui des actionnaires : le soutien massif des actionnaires de POWER indique leur confiance dans les perspectives d’avenir de l’entité issue du regroupement.

LE PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE EST ACCESSIBLE SUR SEDAR+ ET LE SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS SERA ÉGALEMENT ACCESSIBLE D'ICI DEUX JOURS OUVRABLES.

MONTRÉAL, 12 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- WSP (TSX : WSP) (« WSP », la « Société », « nous » ou « notre »), firme de services professionnels de premier plan à l’échelle mondiale, annonce fièrement qu’elle a conclu une entente visant l’acquisition de Power Engineers, Incorporated (« POWER »), une société américaine de consultation de renom œuvrant dans le secteur de l’énergie (l’« acquisition »). L’acquisition a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés. L’acquisition proposée est une décision stratégique qui s’inscrit dans la vision de WSP d’étendre et d’améliorer ses services dans le domaine de l’énergie, plaçant la Société à l’avant‑garde de l’industrie.

POWER se distingue par son héritage d’innovation et d’excellence technique de près de 50 ans, sa marque hautement respectée et sa réputation de fournisseur de services de grande qualité dans le cadre de projets complexes. Établie à Hailey, en Idaho, l’équipe impressionnante de POWER, qui compte environ 4 000 employés, dont environ 900 actionnaires, a fait ses preuves en desservant les services publics d’électricité les plus importants en Amérique du Nord.

L’acquisition, dont le prix d’achat s’élève à 1 780 millions de dollars américains (environ 2 443,9 millions de dollars), reflète le BAIIA ajusté estimatif avant l’adoption de la norme IFRS 163 de 2024 de POWER de 15,2 fois, ou 12,5 fois compte tenu de la réalisation des synergies4. Cet investissement stratégique devrait améliorer le rendement financier de WSP et favoriser l’atteinte et le dépassement des objectifs de la Société décrits dans son plan d’action stratégique mondial 2022-2024.

Après la clôture de l’acquisition proposée, l’intégration de POWER devrait compléter les trois secteurs clés actuels de WSP : Transport et infrastructures, Bâtiment, et Sciences de la Terre et environnement, ce qui créera également d’importantes occasions de ventes croisées. L’intégration de POWER dans notre plateforme déjà solide de l’énergie, qui sera dirigée à l’échelle mondiale par Holger Peller, le président et chef de l’exploitation actuel de POWER, devrait entraîner une accélération de la croissance.

L’acquisition proposée souligne l’engagement de WSP envers sa vision à long terme et son plan d’action stratégique mondial 2022-2024, marquant une étape déterminante dans la création d’une franchise mondiale de premier plan dans le domaine de l’énergie. WSP se réjouit à la perspective d’accueillir POWER au sein de sa famille et est impatiente d’explorer les nouvelles occasions qui découleront de ce partenariat.

« L’acquisition marquera une étape de transformation qui nous positionnera à l’avant-garde de la transition énergétique. Elle présente une multitude d’avantages stratégiques, notamment une gamme élargie de solutions novatrices pour nos clients et des possibilités de croissance professionnelle continue pour nos employés », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « En unissant le vaste réseau mondial de WSP à l’expertise technique approfondie de POWER, nous sommes prêts à offrir des solutions et une qualité de service exceptionnelles pour favoriser des avancées significatives dans les collectivités que nous desservons. La confiance de nos actionnaires et notre engagement envers l’excellence nous permettront d’influencer l’avenir du secteur de l’énergie alors que nous prévoyons d’étendre notre portée et d’assurer un avenir durable partout dans le monde. »

Commentant l’acquisition, Jim Haynes, chef de la direction de POWER, a déclaré : « POWER et WSP sont véritablement plus fortes ensemble. En unissant nos forces, nous pouvons renforcer notre capacité à aider les clients et les collectivités du monde entier à s’adapter au paysage énergétique en évolution, et offrir aux membres de notre équipe davantage d’occasions de travailler sur les projets les plus ambitieux. Nous sommes heureux de bâtir notre succès avec WSP. »

FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

Acquisition proposée de POWER au prix d’achat en espèces totalisant 1 780 M$ US (environ 2 443,9 M$).

Des attributions incitatives maximales de 170 M$ US seront versées à un grand nombre d’employés, généralement sur une période de trois ans suivant la clôture de l’acquisition.

Le prix d’achat représente 15,2 fois le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 3 de 2024 de POWER avant la réalisation des synergies de coûts, ou 12,5 fois compte tenu des synergies 4 .

de 2024 de POWER avant la réalisation des synergies de coûts, ou 12,5 fois compte tenu des synergies . L’acquisition devrait avoir un effet relutif immédiat sur le résultat net par action ajusté 5 de WSP, compte non tenu des synergies. WSP s’attend à ce que la relution de 2026 3 (définie ci-après) se situe autour de plus ou moins 5 % une fois que les synergies de coûts prévues de l’acquisition seront pleinement réalisées 5 .

de WSP, compte non tenu des synergies. WSP s’attend à ce que la relution de 2026 (définie ci-après) se situe autour de plus ou moins 5 % une fois que les synergies de coûts prévues de l’acquisition seront pleinement réalisées . Réalisation prévue de synergies de coûts minimales d’environ 25 M$ US d’ici la fin de 2026, dont 50 % devraient être réalisées en 2025 6 .

. Le financement de l’opération au moyen de nouveaux prêts à terme (définis ci-après) d’environ 1 780 M$ US, qui devrait se traduire par un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma 3 de 2,2 fois à la clôture 7 .

de 2,2 fois à la clôture . Mobilisation de capitaux propres de 1 000 millions de dollars : des placements privés de 500 millions de dollars et un placement public par voie de prise ferme de 500 millions de dollars (reçus de souscription) dont la clôture est prévue vers le 19 août 2024, et réduction correspondante des montants prélevés sur les nouveaux prêts à terme.

L’acquisition devrait être réalisée au début du quatrième trimestre de 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture.

CONDITIONS DE L’ACQUISITION

L’acquisition est assujettie à certaines conditions de clôture habituelles, notamment (i) l’approbation des actionnaires de POWER, et (ii) l’approbation des autorités de réglementation des États-Unis. L’assemblée extraordinaire des actionnaires de POWER convoquée afin d’examiner l’acquisition et de voter à l’égard de celle-ci devrait avoir lieu vers le 6 septembre 2024 (l’« assemblée extraordinaire »). L’acquisition devrait être réalisée au début du quatrième trimestre de 2024 (la « date de clôture de l’acquisition »).

La Société a conclu des conventions de vote et de soutien en faveur de l’acquisition pour les actions représentantes plus de 99 % des actionnaires de POWER (y compris le comité de gestion et les administrateurs salariés de POWER) détenant ensemble environ 83 % de toutes les actions émises et en circulation de POWER. Aux termes de cette convention, les actionnaires visés ont également accepté de voter contre toute autre proposition pendant une période de trois mois à compter de la date de la convention relative à l’opération.

La convention relative à l’opération prévoit un engagement de non-sollicitation habituel de la part de POWER, sous réserve du droit limité de retrait par devoir fiduciaire en vigueur jusqu’à la tenue du scrutin par les actionnaires de POWER à l’assemblée extraordinaire, et donne à WSP le droit d’égaler toute proposition supérieure que POWER pourrait recevoir. WSP recevra une indemnité de résiliation si la convention relative à l’opération est résiliée en raison d’une proposition supérieure ou si le conseil d’administration de POWER change sa recommandation.

FINANCEMENT DE L’ACQUISITION

Financement par titres de capitaux propres

Le financement par titres de capitaux propres (défini ci-après) est composé de ce qui suit :

Un placement public par voie de prise ferme (le « placement ») d’environ 500 millions de dollars de reçus de souscription (les « reçus de souscription du placement ») au prix de 204,50 $ chacun (le « prix d’offre »);

Des placements privés d’environ 500 millions de dollars (collectivement, le « placement privé simultané » et, avec le placement, le « financement par titres de capitaux propres ») de reçus de souscription (les « reçus de souscription placés privément ») au prix d’offre auprès de quatre actionnaires existants de la Société, soit (i) GIC Pte. Ltd ou un membre de son groupe (« GIC »), (ii) la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ »), (iii) British Columbia Investment Management Corporation ou un membre de son groupe (« BCI ») et (iv) une filiale canadienne en propriété exclusive de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« Investissements RPC » et, collectivement avec GIC, la CDPQ et BCI, les « Investisseurs »).

WSP entend affecter le produit net tiré du financement par titres de capitaux propres au financement d’une partie du prix d’achat payable dans le cadre de l’acquisition (ainsi que des coûts et frais connexes) et réduire par conséquent les montants devant être prélevés à la clôture de l’acquisition aux termes des nouveaux prêts à terme (définis ci-après) pour financer le prix d’achat de l’acquisition.

Appel public à l’épargne

WSP a conclu une convention avec Marchés des capitaux CIBC (« CIBC »), Financière Banque Nationale et RBC Marchés des Capitaux, en tant que coteneurs de livres (les « coteneurs de livres »), pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes »), afin d’émettre et de vendre, par voie de prise ferme, 2 445 000 reçus de souscription du placement au prix d’offre, pour un produit brut revenant à la Société d’environ 500 millions de dollars. Chaque reçu de souscription du placement confère à son porteur le droit de recevoir une action ordinaire de WSP (une « action ordinaire »).

La Société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation (l’« option de surallocation ») pouvant être exercée, en totalité ou en partie, jusqu’à 30 jours après la date de clôture du placement ou, si elle est antérieure, la date de résiliation (définie aux présentes), pour acheter un nombre supplémentaire de reçus de souscription du placement correspondant au plus à 15 % des reçus de souscription du placement devant être vendus dans le cadre du placement au prix d’offre afin de couvrir les surallocations éventuelles et de stabiliser le marché.



Les reçus de souscription du placement placés dans le cadre du placement seront offerts dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada aux termes d’un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié de WSP daté du 8 août 2024 (le « prospectus préalable de base ») qui sera déposé par WSP vers le 14 août 2024, ainsi qu’aux États-Unis par voie de placement privé auprès d’« acheteurs institutionnels admissibles » (au sens donné au terme qualified institutional buyers) en vertu d’une dispense des exigences d’inscription prévue par la Rule 144A prise en application de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »).

Le produit tiré du placement sera détenu en mains tierces jusqu’à la réalisation de l’acquisition. Si l’acquisition est réalisée au plus tard à 23 h 59 (heure de l’Est) le 12 août 2025 (la « date limite »), le produit net sera remis à la Société et chaque porteur de reçus de souscription du placement recevra, sans qu’il ait à verser de contrepartie supplémentaire et à prendre d’autres mesures, une action ordinaire contre chaque reçu de souscription du placement détenu à la clôture de l’acquisition, ainsi que, sans double emploi, une somme égale, à l’égard de chaque action ordinaire, aux dividendes dont la date de référence se situe entre la date de clôture du placement et la date précédant immédiatement la date de clôture de l’acquisition, déduction faite des retenues d’impôt applicables. Si (i) la clôture de l’acquisition n’a pas lieu au plus tard à 23 h 59 (heure de l’Est) à la date limite; (ii) la Société avise les coteneurs de livres ou annonce au public qu’elle n’a pas l’intention de procéder à l’acquisition, (iii) la convention relative à l’opération est résiliée conformément à ses modalités, ou (iv) un « cas de résiliation » (au sens donné à ce terme dans la convention relative aux reçus de souscription devant être conclue à la clôture du placement privé simultané en ce qui concerne les reçus de souscription placés privément) se produit (un tel cas, un « cas de résiliation » et la date à laquelle le premier cas de résiliation se produit, la « date de résiliation »), les porteurs de reçus de souscription du placement recevront un paiement en espèces égal au prix d’offre des reçus de souscription du placement majoré de leur quote-part des intérêts réellement gagnés sur les fonds entiercés pendant la durée de l’entiercement. La moitié de la rémunération des preneurs fermes de 20 millions de dollars, dans l’hypothèse où l’option de surallocation n’est pas exercée, ce qui représente 4 % du produit brut total du placement, sera versée à la clôture du placement, et l’autre moitié sera versée à la clôture l’acquisition et sous réserve de celle-ci.

La réalisation du placement est assujettie à l’approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX »). La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 19 août 2024 et est conditionnelle à la réalisation simultanée du placement privé simultané.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les reçus de souscription visés par le placement n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques. Par conséquent, les reçus de souscription visés par le placement ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis à moins d’être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à des dispenses des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États‑Unis, et il n’y aura pas de vente des reçus de souscription dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

La remise du supplément de prospectus et des modifications apportées aux documents sera effectuée conformément à la législation en valeurs mobilières relative à la procédure d’accès à un supplément de prospectus préalable et à toute modification des documents. Le supplément de prospectus sera accessible sur SEDAR+ d’ici deux jours ouvrables à l’adresse www.sedarplus.ca. Il est possible d’obtenir une version électronique ou papier du supplément de prospectus et de toute modification des documents gratuitement en communiquant avec Marchés des capitaux CIBC au 161 Bay Street, 5th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2S8 ou par téléphone au 1 416 956-6378 ou encore par courriel au mailbox.Canadianprospectus@cibc.com en fournissant à la personne-ressource votre adresse courriel ou postale, selon le cas. Le supplément de prospectus contient des renseignements importants et détaillés sur la Société et sur le placement proposé. Les investisseurs éventuels devraient lire le supplément de prospectus (lorsqu’il sera déposé) avant de prendre une décision d’investissement.

Placement privé simultané

Simultanément à la présente annonce, WSP a également conclu des conventions de souscription aux termes desquelles la Société réalisera le placement privé simultané au prix d’offre avec (i) GIC, pour un produit brut total d’environ 167 millions de dollars revenant à la Société, (ii) la CDPQ, pour un produit brut total d’environ 158 millions de dollars revenant à la Société, (iii) BCI, pour un produit brut total d’environ 125 millions de dollars revenant à la Société, et (iv) Investissements RPC, pour un produit total brut d’environ 50 millions de dollars revenant à la Société.

Les Investisseurs se sont aussi vus chacun accorder une option (l’« option de souscription supplémentaire ») qui leur permet d’acheter un nombre supplémentaire de reçus de souscription placés privément pouvant aller jusqu’à 15 % de plus que le nombre de reçus de souscription placés privément par chacun d’eux à la clôture, sous réserve de l’exercice de l’option de surallocation par les preneurs fermes et dans la même proportion qu’eux.

L’émission des reçus de souscription placés privément dans le cadre du placement privé simultané est assujettie à l’approbation de la TSX. La clôture du placement privé simultané et la clôture du placement devraient avoir lieu simultanément et la clôture du placement privé simultané est conditionnelle à la réalisation simultanée du placement.

En supposant la réalisation du placement privé simultané et du placement et l’émission de toutes les actions ordinaires sous-jacentes aux reçus de souscription placés privément et actions ordinaires sous-jacentes aux reçus de souscription du placement à la clôture de l’acquisition, mais sans exercice de l’option de surallocation ou de l’option de souscription supplémentaire, (i) la CDPQ aura la propriété véritable ou le contrôle, direct ou indirect, d’un total de 20 469 855 actions ordinaires, représentant environ 15,8 % des actions ordinaires émises et en circulation et (ii) Investissements RPC aura la propriété véritable ou le contrôle, direct ou indirect, d’un total de 15 466 389 actions ordinaires, représentant environ 11,9 % des actions ordinaires émises et en circulation.

Les reçus de souscription placés privément et les actions ordinaires sous-jacentes seront assujettis à une période de conservation de quatre mois à compter de la date de clôture du placement privé simultané. Selon les modalités des conventions de souscription, toutes les actions ordinaires émises conformément aux modalités des reçus de souscription placés privément seront également assujetties à un blocage contractuel pendant les six (6) mois qui suivent la date d’émission de ces actions ordinaires.



À la clôture de l’acquisition et sous réserve de celle-ci, les Investisseurs (ou leurs représentants respectifs) auront chacun droit à un paiement de capital engagé égal à 4 % du prix d’achat total des reçus de souscription placés privément souscrits par chacun d’eux (et des reçus de souscription placés privément supplémentaires souscrits par chacun d’eux en vertu de l’option de souscription supplémentaire, le cas échéant).

Nouveaux prêts à terme

Parallèlement à l’annonce de l’acquisition, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, à titre d’unique chef de file et seul teneur de livres, a consenti des facilités de crédit entièrement engagées composées a) d’une facilité de crédit à terme non renouvelable non garantie de premier rang de 500 millions de dollars et b) d’une facilité de crédit à terme non renouvelable non garantie de premier rang de 1 425 millions de dollars américains (collectivement, les « nouveaux prêts à terme »). Les nouveaux prêts à terme seront régis par un supplément relatif à la facilité supplémentaire qui s’ajoute à la septième convention de crédit modifiée de la Société datée du 27 avril 2023, dans sa version éventuellement modifiée, conclue entre la Société et un syndicat d’institutions financières.

Tous les éléments susmentionnés du plan de financement de l’acquisition ont été conçus et structurés dans un souci de maintien de la note d’évaluation d’investissements de WSP.

Questions relatives aux opérations avec une personne apparentée

La CDPQ et Investissements RPC auront la propriété véritable ou le contrôle, direct ou indirect, d’actions ordinaires représentant plus de 10 % des actions ordinaires émises et en circulation de WSP. Par suite de ce qui précède, le placement privé simultané, dans la mesure où il concerne la CDPQ et Investissements RPC, est une « opération avec une personne apparentée » pour l’application du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Le placement privé simultané, dans la mesure où il concerne la CDPQ et Investissements RPC, est dispensé de l’évaluation et de l’approbation des porteurs minoritaires exigées aux alinéas 5.5a) et 5.7a) du Règlement 61-101 étant donné que la juste valeur marchande du placement privé simultané (y compris les frais d’engagement de capital qui leur sont payables), ou la contrepartie de celui-ci, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

CONSEILLERS FINANCIERS ET JURIDIQUES

Perella Weinberg Partners et Environmental Financial Consulting Group (EFCG) agissent à titre de conseillers de WSP dans le cadre de l’acquisition. WSP reçoit les conseils juridiques de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP aux États-Unis et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. au Canada. AEC Advisors agit à titre de conseiller financier exclusif de POWER dans le cadre de l’acquisition, et Katten Muchin Rosenman LLP fournit des conseils juridiques.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, elle fournit des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients des secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines. Ses 69 300 professionnels de confiance partagent l’objectif commun d’avoir un effet positif et durable sur les collectivités qu’ils servent, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2023, WSP a déclaré un chiffre d’affaires de 14,4 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

À PROPOS DE POWER

POWER est une entreprise de services-conseils en ingénierie et en environnement qui se spécialise dans les solutions intégrées et dessert des clients des secteurs de la livraison d’électricité, de la production d’électricité, des produits alimentaires et des boissons, de l’administration publique, des énergies renouvelables et du stockage, de l’approvisionnement en électricité sur les campus, des produits chimiques, et du pétrole et du gaz. Fondée en 1976, l’entreprise est détenue par ses employés et compte 50 bureaux et plus de 4 000 employés en Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.powereng.com.

À PROPOS DE GIC

GIC est une société mondiale de placement de premier plan établie en 1981 pour assurer l’avenir financier de Singapour. En tant que gestionnaire des réserves de change de Singapour, GIC adopte une approche à long terme disciplinée en matière d’investissement et se positionne de manière unique dans un large éventail de catégories d’actifs et de stratégies actives à l’échelle mondiale. En tant que gestionnaire des réserves de change de Singapour, GIC adopte une approche à long terme disciplinée en matière d’investissement et se positionne de manière unique dans un large éventail de catégories d’actifs et de stratégies actives à l’échelle mondiale. Son approche à long terme, ses capacités multi-actifs et sa connectivité mondiale font d’elle un investisseur de choix. GIC cherche à ajouter une valeur significative à ses investissements. Établie à Singapour, GIC possède un effectif de talent mondial de plus de 2 300 employés répartis dans 11 grands centres financiers et détient des investissements dans plus de 40 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.gic.com.sg ou la suivre sur LinkedIn.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, la CDPQ appuie ses partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Elle est active dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2023, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 434 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez ses pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-la sur X. CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE BCI

BCI est l’un des plus grands investisseurs institutionnels du Canada, avec 250,4 milliards de dollars canadiens d’actifs bruts sous gestion au 31 mars 2024. Basée à Victoria, en Colombie-Britannique, avec des bureaux à Vancouver, New York et Londres, BCI gère un portefeuille d’investissements diversifiés dans les marchés publics et privés pour le compte de ses 29 clients du secteur public de la Colombie-Britannique. Avec une vision globale, BCI intègre les facteurs ESG dans les décisions d’investissement et les activités qui convertissent l’épargne en capital productif pour répondre aux exigences de risque et de rendement des clients au fil du temps. Fondée en 1999, BCI est une société statutaire créée en vertu de la loi sur les régimes de retraite du secteur public (Public Sector Pension Plans Act). Pour plus d’informations, visitez BCI.ca ou LinkedIn.

À PROPOS D’INVESTISSEMENTS RPC

Investissements RPC est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse, dans l’intérêt supérieur de plus de 22 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 31 mars 2024, la caisse totalisait 632,3 milliards de dollars. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.investissementsrpc.com ou suivre Investissements RPC sur LinkedIn, Instagram ou sur X @CPPInvestments.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

En plus de communiquer des données historiques, WSP peut présenter ou énoncer dans le présent communiqué de l’information ou des déclarations qui ne se fondent pas sur des faits historiques ou actuels, et qui peuvent être considérées comme de l’information prospective ou des déclarations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») selon les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives ont trait à des événements ou des résultats futurs et reflètent les attentes de la direction de WSP (la « direction ») quant à la croissance, aux résultats d’exploitation, au rendement, aux perspectives d’affaires et aux débouchés de WSP ou aux tendances touchant son secteur industriel, entre autres sujets.

Le présent communiqué peut contenir des « déclarations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable, notamment concernant l’acquisition en cours de POWER par WSP, le placement et le placement privé simultané, dont en ce qui concerne l’emploi des produits qui en sont tirés, la clôture du placement et du placement privé simultané; les conditions préalables à la clôture de l’acquisition; la date de clôture prévue de l’acquisition; la date prévue de l'assemblée extraordinaire, les nouveaux prêts à terme, les liquidités disponibles, l’attrait de l’acquisition d’un point de vue financier et la relution prévue de divers paramètres financiers (notamment la relution prévue pour 2026, le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de 2024 de POWER, le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de 2024 de POWER et le ratio de la dette nette pro forma sur le BAIIA ajusté de WSP à la clôture de l’acquisition et dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’acquisition); les attentes concernant les économies de coûts et les synergies prévues; la force, la complémentarité et la compatibilité de l’entreprise de POWER avec l’entreprise et les équipes existantes de WSP; les autres avantages anticipés de l’acquisition et leur incidence prévue sur l’exécution par WSP de son plan stratégique et de sa vision à long terme, sa croissance future, ses résultats d’exploitation, son rendement, ses activités, ses perspectives et les occasions qui s’offrent à elle, les perspectives commerciales de WSP, ses objectifs, son expansion, ses plans, ses stratégies de croissance et ses autres priorités stratégiques, ainsi que sa position de chef de file sur ses marchés; les déclarations relatives à la croissance future de WSP, à ses résultats d’exploitation, à son rendement, à ses activités, à son entreprise, aux perspectives et aux occasions futurs, aux synergies attendues et à certains ratios financiers attendus ainsi que d’autres déclarations qui ne sont pas des faits passés. On reconnaît habituellement les déclarations prospectives à l’emploi de termes ou d’expressions comme « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention », « cibler », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, éventuellement employés au futur ou au conditionnel ou à la forme négative. Ces déclarations prospectives traduisent les opinions actuelles de la direction de WSP et sont fondées sur des hypothèses et des facteurs qui, par leur nature, sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents. Bien que WSP considère que ces hypothèses et ces facteurs sont raisonnables en fonction des renseignements disponibles en date du présent communiqué, les faits ou les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats, des prédictions, des prévisions, des projections ou des conclusions contenus dans les déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives de WSP sont fondées sur des hypothèses que cette dernière considère comme raisonnables en date du présent communiqué, comme des hypothèses concernant le respect de toutes les conditions de clôture et la réalisation réussie du placement et du placement privé simultané dans les délais prévus; le moment prévu pour la réalisation de l’acquisition et les conditions préalables à la clôture de l’acquisition (y compris l’approbation nécessaire des actionnaires de POWER et l’approbation des autorités de réglementation des États-Unis); la capacité de WSP à conserver et à attirer de nouveaux clients, à réaliser des synergies et à maintenir ses positions sur le marché grâce à la réussite des plans d’intégration relatifs à l’acquisition; la capacité de WSP à réaliser l’intégration de POWER dans les délais prévus et aux niveaux de coûts attendus; la capacité de WSP à attirer et à maintenir en poste les employés clés dans le cadre de l’acquisition; les estimations et les attentes de la direction en ce qui concerne les conditions économiques et commerciales futures et d’autres facteurs liés à l’acquisition et l’incidence qui en résulte sur la croissance et la relution de divers paramètres financiers; les attentes de la direction en ce qui concerne le rendement et les conditions économiques futurs, ainsi que d’autres facteurs liés à POWER; la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de l’acquisition dans les délais prévus; l’exactitude et l’exhaustivité de l’information (y compris l’information financière) fournie par POWER; l’absence de coûts ou d’obligations importants non divulgués liés à l’acquisition; la conjoncture économique et politique; l’état de l’économie mondiale et de l’économie dans les régions où WSP ou POWER exerce des activités; l’état des marchés financiers et du crédit mondiaux et locaux et l’accès à ces marchés; les fluctuations des taux d’intérêt; les besoins en fonds de roulement; la perception des créances clients; l’obtention de nouveaux contrats par WSP; le type de contrats conclus par WSP; les marges prévues sur les contrats; l’utilisation adéquate de sa main-d’œuvre par WSP; la capacité de WSP d’attirer de nouveaux clients et de fidéliser ses clients actuels; des changements dans l’exécution des contrats; la réalisation des projets; la concurrence; l’acquisition et l’intégration d’entreprises à l’avenir; la gestion de la croissance de WSP; les facteurs externes qui touchent les activités internationales de WSP; l’état du carnet de commandes de WSP; les ententes de partenariats en cours ou que WSP conclura; les dépenses en immobilisations par les secteurs public et privé; les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants; les relations avec la direction, les professionnels clés et les autres employés de WSP; le maintien en vigueur d’assurances suffisantes; la gestion du risque environnemental et des risques à la santé et sécurité; le caractère suffisant des systèmes d’information, de la technologie de communication et des autres éléments technologiques actuels et planifiés de WSP; le caractère suffisant des mesures de cybersécurité de WSP; la conformité aux lois et aux règlements; les poursuites judiciaires futures; l’adéquation des mécanismes internes de contrôle et de divulgation; le cadre réglementaire; la dépréciation du goodwill; la fluctuation des monnaies étrangères; la législation et la réglementation fiscales auxquelles WSP est assujettie et l’état de ses régimes d’avantages sociaux. Si des hypothèses ne s’avèrent pas justes, les résultats réels de WSP pourraient différer considérablement de ceux qui se dégagent explicitement ou implicitement des déclarations prospectives.

Dans leur évaluation de ces déclarations prospectives, les investisseurs doivent spécifiquement tenir compte de divers facteurs de risque qui, s’ils se concrétisent, pourraient faire différer considérablement les résultats réels de WSP des résultats exprimés ou impliqués par les déclarations prospectives. Ces facteurs de risque comprennent notamment les risques et incertitudes liés à l’effet dilutif du placement public sur les porteurs d’actions ordinaires; le fait que la déclaration de dividendes sur les actions ordinaires est à la discrétion du conseil d’administration de WSP; le fait que le prix auquel les reçus de souscription du placement sont vendus par les preneurs fermes peut être inférieur au prix d’offre; l’incapacité de WSP à intégrer avec succès les activités de POWER lors de la réalisation de l’acquisition; le retard ou l’échec éventuel de la clôture de l’acquisition; l’échec éventuel de la réalisation des avantages anticipés de l’acquisition; l’échec éventuel de l’obtention de l’approbation des actionnaires et de l’approbation des autorités de réglementation des États-Unis en temps opportun, voire du tout; le risque de change et l’exposition aux devises liés au prix d’achat dans le cadre de l’acquisition; la confiance de WSP à l’égard de l’information accessible au public et des renseignements fournis par POWER dans le cadre de l’acquisition et aux fins de celle-ci; les risques liés à l’information financière historique et pro forma; les coûts ou les obligations éventuels non divulgués associés à l’acquisition; l’incidence négative sur WSP ou POWER pendant la durée de l’acquisition; et le changement de contrôle et autres dispositions et frais similaires, ainsi que les facteurs étudiés ou mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 (le « rapport de gestion annuel ») et du rapport de gestion de WSP pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 29 juin 2024 (le « rapport de gestion T2 ») déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que WSP dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions de valeurs mobilières ou dans les autres documents qu’elle publie, et qui pourraient faire en sorte que les faits ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner une forte différence entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs de risque que nous ignorons actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l’instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels ou les faits à venir diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. WSP tient à préciser que la liste des facteurs de risque figurant ci‑dessus n’est pas exhaustive et que d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur le rendement ou les résultats de WSP ou de POWER. Les résultats et les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes actuelles en raison des risques associés au secteur d’exploitation de WSP, à l’industrie et à l’économie mondiale, de même qu’en raison des postulats avancés relativement à ces risques. Par conséquent, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes aux résultats décrits dans les déclarations prospectives. La réalisation de l’acquisition est assujettie aux conditions de clôture habituelles, aux droits de résiliation et à d’autres risques et incertitudes, y compris, s’il y a lieu, à l’obtention de l’approbation des actionnaires et de l’approbation des autorités de réglementation des États-Unis, et rien ne garantit que l’acquisition sera réalisée. Rien ne garantit non plus que si l’acquisition est réalisée, les avantages stratégiques et financiers attendus de l’acquisition seront réalisés.

Toute déclaration prospective qui figure dans le présent communiqué qui constitue des perspectives financières au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable vise à informer les Investisseurs sur WSP, notamment sur son évaluation des plans financiers futurs, sans garantie de convenir à d’autres fins. Les perspectives financières (y compris les hypothèses au sujet d’événements futurs, comme la situation économique et les actions envisagées, fondées sur les renseignements pertinents dont WSP dispose actuellement), tout comme les déclarations prospectives en général, reposent sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles et sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents ainsi qu’à d’autres facteurs. Les perspectives financières qui figurent dans le présent communiqué ont été établies par la direction, qui en est responsable. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., auditeur indépendant de WSP, n’a ni audité ni examiné ou compilé les perspectives financières, ni appliqué de procédures convenues à leur égard et, par conséquent, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. ne donne aucun avis au sujet de ces renseignements. Le rapport de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. qui sera intégré par renvoi dans le supplément de prospectus se rapporte aux états financiers publiés antérieurement de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2023. Il ne porte pas sur les perspectives financières et ne saurait être interprété comme tel.

Des différences pourraient survenir en raison d’événements annoncés ou réalisés après la date du présent communiqué. Sauf si la loi applicable l’exige, la Société n’a aucunement l’obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué, que ce soit en raison d’une nouvelle information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué témoignent des attentes de la Société à la date des présentes (sauf indication contraire) et sont susceptibles de changer après cette date.

Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les lecteurs sont également priés de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives figurant dans le prospectus.

Hypothèses sous-jacentes supplémentaires

La Société met en garde contre le fait que les hypothèses utilisées pour préparer la relution estimative pour 2026, le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de 2024 de POWER, le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de 2024 de POWER et le ratio de la dette nette sur le BAIIA rajusté pro forma de WSP à la clôture de l’acquisition et pour les 12 mois suivant la clôture de l’acquisition pourraient s’avérer incorrectes ou inexactes. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes de la Société présentées dans le présent communiqué. La Société a étudié de nombreuses hypothèses relatives à l’économie et au marché concernant le taux de change, la concurrence, l’environnement politique et les résultats économiques de chaque région dans laquelle la Société et POWER exercent des activités. En plus des hypothèses énoncées ci-dessus à la rubrique « Déclarations prospectives », les hypothèses suivantes ont été utilisées pour préparer les mesures financières prospectives qui suivent :

Relution pour 2026 :

Croissance interne des produits des activités ordinaires nets 3 de WSP se situant environ au même niveau que la moyenne des trois derniers exercices pour chacun des exercices jusqu’en 2026 (les produits des activités ordinaires et les produits des activités ordinaires nets de WSP se sont respectivement établis à 14 437,2 M$ et à 10 897,0 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2023).

de WSP se situant environ au même niveau que la moyenne des trois derniers exercices pour chacun des exercices jusqu’en 2026 (les produits des activités ordinaires et les produits des activités ordinaires nets de WSP se sont respectivement établis à 14 437,2 M$ et à 10 897,0 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2023). Croissance interne des produits des activités ordinaires nets 3 de POWER conforme au taux de croissance annuel composé (« TCAC ») des produits des activités ordinaires des trois dernières années et diminuant graduellement en 2025 et 2026 pour atteindre un taux situé entre 5 % et 10 % (les produits des activités ordinaires et les produits des activités ordinaires nets de POWER se sont établis, respectivement, à environ 837,8 millions de dollars américains et 687,2 millions de dollars américains pour l’exercice clos le 31 décembre 2023).

de POWER conforme au taux de croissance annuel composé (« TCAC ») des produits des activités ordinaires des trois dernières années et diminuant graduellement en 2025 et 2026 pour atteindre un taux situé entre 5 % et 10 % (les produits des activités ordinaires et les produits des activités ordinaires nets de POWER se sont établis, respectivement, à environ 837,8 millions de dollars américains et 687,2 millions de dollars américains pour l’exercice clos le 31 décembre 2023). Augmentation de la marge du BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER et de la marge du BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER, avec l’appui d’une combinaison de facteurs, y compris l’utilisation et les prix, lorsque des occasions importantes ont été identifiées.

Réalisation prévue de synergies de coûts minimales d’environ 25 M$ US d’ici la fin de 2026, dont 50 % devraient être réalisées en 2025.

BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de 2024 de POWER et BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de 2024 de POWER :

Croissance interne des produits des activités ordinaires de POWER d’environ 15 % pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2024, conformément à la performance réelle de POWER pour le premier semestre de l’exercice se terminant le 31 décembre 2024, y compris les améliorations au chapitre de la productivité et des prix, ce qui a donné lieu à une hausse d’environ 150 points de base de la marge du BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER 3 et de la marge du BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER 3 .

et de la marge du BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER . L’augmentation de la marge du BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER, soutenue par une combinaison de facteurs, y compris l’utilisation et les prix, lorsque des occasions importantes ont été identifiées.

Des économies de coûts annuelles découlant d’une charge non récurrente de 7,0 M$ engagée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023 (ce qui représente une incidence positive estimative d’environ 100 pdb sur la marge du BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER et sur la marge du BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER).

Ratio de la dette nette sur le BAIIA rajusté pro forma de WSP (à la clôture de l’acquisition et pour les 12 mois suivant la clôture de l’acquisition) :

la date de clôture de l’acquisition est présumée être le 30 septembre 2024;

le BAIIA ajusté de WSP 3 pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2024 se situant entre 2,1 G$ et 2,14 G$ 8 ;

pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2024 se situant entre 2,1 G$ et 2,14 G$ ; le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2024 est conforme à la performance réelle de POWER pour le premier semestre de l’exercice se terminant le 31 décembre 2024;

tous les éléments des états consolidés des flux de trésorerie de WSP pour la période applicable sont conformes à ceux que WSP a généralement connus au cours de périodes comparables;

la croissance interne des produits des activités ordinaires nets de WSP, calculée en devises constantes, se situait entre 6 % et 8 % pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2024 (les produits des activités ordinaires nets de WSP, calculés en devises constantes, se sont établis à 10 897,0 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, et les produits des activités ordinaires de WSP se sont établis à 14 437,2 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2023);

les flux de trésorerie du quatrième trimestre de l’exercice se terminant le 31 décembre 2024 sont conformes au BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2024.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d’information financière publiées par l’International Accounting Standards Board (« IFRS »). Dans le présent communiqué, la Société utilise les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes : le BAIIA ajusté; les produits nets; le résultat net ajusté par action; la relution pour 2026 et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. À l’exception de la relution pour 2026, définie ci-après, des explications sur la composition et l’utilité de ces mesures sont présentées dans la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion du T2 de WSP, dont la rubrique est intégrée par renvoi dans le présent communiqué, lequel est disponible sur le site Web de WSP au www.WSP.com, et déposé sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Les rapprochements de ces mesures et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables sont présentés dans la rubrique 8, « Revue financière », et la rubrique 9, « Situation de trésorerie », du rapport de gestion annuel et du rapport de gestion du T2 de WSP, qui sont aussi intégrées par renvoi dans le présent communiqué.

Les renseignements du présent communiqué comprennent également certaines mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis (au sens donné ci-après) et certains ratios financiers non conformes aux PCGR des États-Unis concernant POWER, soit les produits des activités ordinaires nets de POWER, le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER, le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER, la marge du BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER et la marge du BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER. Ces mesures ne sont pas reconnues selon les PCGR des États-Unis et n’ont aucune signification normalisée prescrite par les PCGR des États-Unis. Par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés, y compris WSP. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d’information supplémentaire, en complément des mesures établies conformément aux PCGR des États-Unis, en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de POWER. Ces mesures ne doivent donc pas être considérées isolément ni comme un substitut à l’analyse des états financiers de POWER présentés selon les PCGR des États-Unis. WSP présente le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER parce que cette mesure non conforme aux PCGR des États-Unis est une mesure clé utilisée par POWER pour évaluer ses activités commerciales, mesurer son rendement d’exploitation et prendre des décisions stratégiques. WSP estime que cette mesure est utile aux investisseurs et aux autres parties intéressées pour comprendre et évaluer ses résultats d’exploitation de la même manière que POWER. Toutefois, le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER n’est pas une mesure financière calculée conformément aux PCGR des États-Unis et ne doit pas être considéré comme pouvant remplacer le résultat net, le résultat avant impôt ou toute autre mesure du rendement d’exploitation calculée conformément aux PCGR des États-Unis. L’utilisation de cette mesure financière non conforme aux PCGR des États-Unis aux fins de l’analyse des activités de POWER comporterait des limites significatives, car les calculs sont fondés sur des décisions subjectives de la direction quant à la nature et au classement d’événements et de circonstances que les investisseurs pourraient juger importants. En outre, bien que d’autres sociétés du secteur puissent présenter des mesures appelées « BAIIA ajusté » ou des mesures similaires, ces mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis peuvent être calculées différemment de la manière dont POWER les calcule, ce qui réduit leur utilité globale en tant que mesures comparatives. En raison de ces limites, vous devriez analyser ces mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis en parallèle avec d’autres mesures de performance financière, dont le résultat net et les autres résultats financiers de POWER présentés conformément aux PCGR des États-Unis.

Les définitions de ces mesures sont les suivantes :

Les « produits des activités ordinaires nets de POWER » ont la même définition que les « produits des activités ordinaires nets » de WSP, soit les produits des activités ordinaires moins les coûts directs liés aux sous-consultants et autres coûts directs recouvrables directement auprès des clients.

Le « BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER » représente le résultat net de POWER, compte non tenu de l’impôt sur le résultat, des charges d’intérêts, des produits d’intérêts, de la dotation aux amortissements et des éléments inhabituels.

Le « BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER » représente le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER, compte tenu des ajustements pour les coûts des contrats de location simples.

La « marge du BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER » représente le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER, divisé par les produits des activités ordinaires nets de POWER.

La « marge du BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER » représente le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER, divisé par les produits des activités ordinaires nets de POWER.

WSP utilise les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes à l’égard de la Société dans le présent communiqué, dans chaque cas sur une base pro forma compte tenu de l’incidence de l’acquisition, du placement, du placement privé simultané, des avances et des fonds devant être prélevés sur les nouveaux prêts à terme et de tout ajustement lié à l’acquisition comme s’ils avaient tous eu lieu au début de la période visée :

Le « BAIIA ajusté pro forma de WSP » pour les 12 derniers mois se terminant le 31 décembre 2024 aux fins du calcul du ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma de WSP;

Le « ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma de WSP »;

Les « produits des activités ordinaires nets pro forma de WSP ».

La « relution pour 2026 » ou l’« effet relutif » sont calculés comme l’augmentation du résultat net ajusté pro forma prévu par action de WSP pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2026, compte tenu de l’acquisition, du placement, du placement privé simultané, des avances et des fonds qui devraient être prélevés sur les nouveaux prêts à terme et de tout ajustement lié à l’acquisition par rapport au résultat net ajusté pro forma prévu par action de WSP pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2026, avec chaque élément pris individuellement. Veuillez vous reporter à la rubrique « Hypothèses sous-jacentes supplémentaires » qui précède.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement détaillé, s’il y a lieu, des mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué avec les mesures conformes aux IFRS les plus semblables ou les plus équivalentes.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du résultat net (de la perte nette) de POWER avec le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER et le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 :



(en millions de dollars américains) Exercice clos le

31 décembre 2023 Résultat net 52,4 Dotation aux amortissements 13,7 Produits d’intérêts (2,5 ) Charge d’intérêts 4,2 Impôt sur le résultat 15,6 Éléments inhabituels 3,4 BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER 86,8 Coûts du contrat de location simple (ajustement aux termes d’IFRS 16) 12,1 BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER 98,9

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des produits des activités ordinaires de POWER avec les produits des activités ordinaires nets de POWER pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 :



(en millions de dollars américains) Exercice clos le

31 décembre 2023 Produits des activités ordinaires 837,8 Sous-consultants et coûts directs (150,6 ) Produits des activités ordinaires nets de POWER 687,2

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des produits des activités ordinaires nets pro forma de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 :



(en millions de dollars américains) Exercice clos le

31 décembre 2023

Produits des activités ordinaires nets de WSP* 10 897,0 Produits des activités ordinaires nets de POWER (convertis en dollars canadiens) 927,8 Produits des activités ordinaires nets pro forma de WSP 11 824,8

*Total des mesures sectorielles

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du BAIIA ajusté pro forma de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 :



(en millions de dollars) Exercice clos le

31 décembre 2023

BAIIA ajusté de WSP 1 921,3 BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de POWER (converti en dollars canadiens) 133,5 BAIIA ajusté pro forma de WSP 2 054,8

Les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières figurant dans le présent communiqué n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS. La direction de la Société estime que ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société et des autres entités dont il est question aux présentes, puisqu’elles constituent des indicateurs clés supplémentaires de leur performance. La rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion du T2 de WSP, intégrée par renvoi dans le présent communiqué, lequel est disponible sur le site Web de WSP au www.WSP.com, et déposé sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, présente aux investisseurs des renseignements supplémentaires utiles au sujet de ces mesures. Ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ne sont pas reconnues par les IFRS et peuvent différer des mesures portant des noms similaires présentées par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles‑ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut à l’information financière correspondante établie conformément aux IFRS.

PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

À moins d’indication contraire, le taux de change appliqué pour la conversion de l’information financière de POWER du dollar américain au dollar canadien aux fins de comparaison et de regroupement avec l’information financière de WSP est de 1,35 $ CA pour 1,00 $ US.

Les états financiers de POWER ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR des États-Unis »). Les PCGR des États-Unis diffèrent à certains égards significatifs des IFRS. L’information financière de POWER présentée dans le présent communiqué n’a pas été ajustée pour tenir compte des différences entre les PCGR des États-Unis et les IFRS ni pour tenir compte des méthodes comptables conformes aux IFRS appliquées par WSP, et cette information financière conforme aux principes comptables des PCGR des États-Unis n’a pas été ajustée et présentée conformément aux IFRS publiés par l’IASB; elles pourraient donc ne pas être directement comparables à l’information financière de WSP préparée selon les IFRS. Nous avons évalué les différences entre les PCGR des États-Unis et les IFRS pour POWER et avons déterminé que l’incidence de ces différences était non significative, sauf en ce qui concerne la comptabilisation des contrats de location. Selon les IFRS, la comptabilisation des contrats de location est régie par IFRS 16, tandis que selon les PCGR des États-Unis, elle est régie par l’Accounting Standard Codification (« ASC ») 842. Même si ces normes sont similaires en ce qui concerne la comptabilisation des contrats de location à l’état de la situation financière, elles comportent de nombreuses différences en termes d’application. Cependant, l’incidence des différences entre les PCGR des États-Unis et les IFRS en matière de comptabilisation des contrats de location sur les mesures financières pro forma présentées dans le présent document, soit les produits des activités ordinaires nets pro forma de WSP et le BAIIA ajusté pro forma de WSP, est non significative, de sorte qu’aucun ajustement n’est nécessaire.

ABSENCE D’OFFRE OU DE SOLLICITATION

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Téléphone : 438 843-7317





1 Source : BloombergNEF – New Energy Outlook (NEO) https://about.bnef.com/new-energy-outlook-series/

2 Les 12 derniers mois clos le 29 juin 2024 en ce qui concerne les produits des activités ordinaires par secteur de WSP et les 12 derniers mois clos le 30 avril 2024 en ce qui concerne les produits des activités ordinaires par secteur de POWER. Le taux de change $ US/$ CA utilisé pour convertir en dollars canadiens les produits des activités ordinaires par secteur de POWER est 1,35.

3 Mesures financières non conformes aux normes IFRS ou ratios financiers non conformes aux normes IFRS qui n’ont pas de signification normalisée prescrite en vertu des normes IFRS et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures ou aux ratios semblables utilisés par d’autres émetteurs. Voir « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » dans le présent communiqué de presse.

4 Le BAIIA ajusté estimatif de 2023 de POWER avant l’adoption de la norme IFRS 16 était de 86,8 millions de dollars américains (environ 117,2 millions de dollars) (le résultat net de 2023 de POWER était de 52,4 millions de dollars américains (environ 70,7 millions de dollars)).

5 Le résultat net de base par action attribuable aux actionnaires et le résultat net ajusté par action3 de WSP étaient de 4,41 $ et de 6,90 $, respectivement, pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.

6 L’évaluation de la Société des synergies potentielles pour l’acquisition est principalement basée sur les renseignements qu’elle a reçus dans le cadre de son contrôle diligent de POWER, sur son point de vue externe, sur l’expérience qu’elle a tirée d’acquisitions précédentes et sur l’information accessible au public.

7 Le BAIIA ajusté5 et le résultat avant charges de financement nettes et impôt de WSP étaient de 1 921,3 millions de dollars et de 947,5 millions de dollars, respectivement, pour l’exercice clos le 31 décembre 2023. Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté5 de WSP était de 1,7 fois le 29 juin 2024.

8 Les fourchettes cibles ont été établies en supposant qu’il n’y ait aucune fluctuation des taux de change sur les marchés où la Société exerce ses activités. Le premier trimestre de 2024 comptera deux jours facturables de moins que le premier trimestre de 2023, tandis que le quatrième trimestre de 2024 comptera deux jours facturables de plus que le quatrième trimestre de 2023. L’incidence sur la croissance interne trimestrielle devrait être d’environ 3 % au T1 2024 (environ -3 %) et au T4 2024 (environ +3 %). La Société s’attend à ce que la croissance interne des produits des activités ordinaires nets par secteur se situe entre 5 % et 10 % pour ses activités au Canada et en Amérique, et près de 5 % pour ses activités en EMOIA et en APAC. Les charges du siège social en 2024 devraient se situer entre 120 M$ et 135 M$.