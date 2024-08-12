Bitget七月报告突显Bitget Wallet成为TON生态系统中最大的集成钱包

维多利亚，塞舌尔, Aug. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和Web3公司Bitget发布了月度报告，重点介绍了2024年7月的生态系统更新。 Bitget Wallet的MPC钱包解决方案支持TON主网，允许用户通过电子邮件轻松创建和导入钱包。 这使得Bitget Wallet成为TON生态系统中最大的集成钱包。 不仅如此，Bitget Wallet在尼日利亚的用户数量在6月份增长了200%，超越了TikTok和WhatsApp等流行应用程序，成为尼日利亚加密货币用户的首选。

Bitget第三季度开局强劲。福布斯将BGB列入2024年表现最佳代币榜单，而CCData的数据则显示Bitget在今年上半年中心化交易所中的市场份额有所增长。 7月，Bitget发布了多份报告和更新，提升了用户对不断演变的加密货币市场的认知。 Bitget新增了33种代币，令其平台上的代币总数达到873种。 总交易量（TVL）达到2043亿美元，月增长率为7.2%。 按TVL计算，Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）、XRP和Solana（SOL）位列前十大加密货币，其次是PEPE、WLD、WIF、NOT、ZRO和MEW（均为模因币）。

Bitget与Upland达成战略合作，在Ethereum上推出了功能型代币SPARKLET。 此次合作包括在Upland的元宇宙中建立Bitget虚拟总部，并为两个社区提供大量代币空投和奖励。 Bitget收购了Treasure Island，其中包含888处房产。 此外，Upland的代币SPARKLET在Bitget的Launchpool上独家上市，为用户提供了竞争优势。

在研究方面，Bitget与Nansen合作发布了关于代币发现策略的洞察报告。 报告为交易者提供了投资早期项目的基本信息和策略。 通过评估与代币价格相关的数据集，Bitget和Nansen为交易者提供宝贵的洞察。

该平台拥有2500万用户，日交易量达100亿美元。 平台汇聚了超过18万名专业交易者和80多万名跟单交易者。 平台上已完成超过8000万笔交易，为用户创造了5亿美元的收益，其中精英交易者分享了2300万美元的利润。 该平台提供800多种代币和900多个现货交易对，日均现货交易量达4亿美元，USDT-M期货交易量达70亿美元。

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关于Bitget

Bitget成立于2018年，是全球领先的加密货币交易所和Web3公司。 Bitget交易所为100多个国家和地区的2500多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易。 Bitget Wallet前身为BitKeep，是一款世界级多链加密钱包，提供一系列全面的Web3解决方案和功能，包括钱包功能、兑换、NFT市场、DApp浏览器等。 Bitget通过与可靠的合作伙伴合作，激励个人拥抱加密货币，包括阿根廷传奇足球运动员Lionel Messi、土耳其国家运动员Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和İlkin Aydın（排球国家队）。

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