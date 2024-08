Relatório de julho da Bitget destaca que a Bitget Wallet se tornou a maior carteira integrada ao ecossistema TON

VICTORIA, Seichelles, Aug. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , a bolsa de criptomoedas líder e empresa Web3, divulgou seu relatório mensal destacando as atualizações do ecossistema para julho de 2024. A solução de carteira MPC da Bitget Wallet é compatível com a mainnet TON, que permite aos usuários criar e importar carteiras facilmente por e-mail. Isso posicionou a Bitget Wallet como a maior carteira integrada ao ecossistema TON. Além disso, a Bitget Wallet superou aplicativos populares como TikTok e WhatsApp na Nigéria com 200% no mês de junho, posicionando a carteira como a melhor escolha para usuários de criptomoedas baseados na Nigéria.

A Bitget registrou um início notável no terceiro trimestre, a Forbes reconheceu o BGB na lista dos tokens de melhor desempenho em 2024 e a CCData destacou o crescimento da participação de mercado da Bitget entre as bolsas centralizadas no primeiro semestre do ano. Em julho, foram divulgados vários relatórios e atualizações da Bitget, aumentando a conscientização dos usuários sobre o cenário cripto em evolução. A Bitget listou 33 novos tokens, elevando a contagem total para 873. O volume total de negociação (TVL) atingiu US$ 204,3 bilhões, com um crescimento mensal de 7,2%. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP e Solana (SOL) lideraram as 10 principais criptomoedas por TVL, seguidas por PEPE, WLD, WIF, NOT, ZRO e MEW - todas memecoins.

Em uma parceria estratégica com a Upland, a Bitget lançou o token de utilidade SPARKLET no Ethereum. Essa colaboração incluiu o estabelecimento da sede virtual da Bitget no metaverso de Upland, com extensos airdrops de tokens e recompensas para ambas as comunidades. A Bitget adquiriu a Treasure Island, composta por 888 propriedades. Além disso, o token da Upland, SPARKLET, foi listado exclusivamente no launchpool da Bitget, dando aos usuários uma vantagem competitiva.

Do lado da pesquisa, a Bitget, em colaboração com a Nansen, divulgou insights sobre estratégias de descoberta de tokens. O relatório fornece aos traders informações e estratégias essenciais para investir em projetos em estágio inicial. Ao avaliar conjuntos de dados correlacionados aos preços dos tokens, a Bitget e a Nansen oferecem informações valiosas para os traders.

A plataforma reteve 25 milhões de usuários com um volume diário de operação de US$ 10 bilhões. Atualmente, hospeda mais de 180.000 traders profissionais e mais de 800.000 seguidores de copy trading. Com mais de 80 milhões de operações bem-sucedidas, os usuários ganharam US$ 500 milhões e os traders de elite compartilharam US$ 23 milhões em lucros. A plataforma oferece mais de 800 tokens e mais de 900 pares de operação à vista, com um volume diário de operação à vista de US$ 400 milhões e US$ 7 bilhões em futuros de USDT-M.

