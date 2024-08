Le rapport de juillet de Bitget souligne que Bitget Wallet devient le plus grand portefeuille intégré de l’écosystème TON

VICTORIA, Seychelles, 12 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , principale bourse de crypto-monnaie et société Web3, a publié son rapport mensuel mettant en évidence les mises à jour de l’écosystème pour juillet 2024. La solution de portefeuille MPC de Bitget Wallet prend en charge le mainnet TON qui permet aux utilisateurs de créer et d’importer facilement des portefeuilles par e-mail. Bitget Wallet s’est ainsi positionné comme le plus grand portefeuille intégré de l’écosystème TON. De plus, Bitget Wallet a dépassé les applications populaires comme TikTok et WhatsApp au Nigéria avec un taux de 200 % au mois de juin, faisant du portefeuille le premier choix des utilisateurs de crypto-monnaies basés au Nigéria.

Bitget a enregistré un début de troisième trimestre remarquable, Forbes a admis le jeton de crypto-monnaie BGB comme étant l’un des plus performants en 2024, et CCData a souligné la croissance de la part de marché de Bitget parmi les crypto-bourses centralisées au cours du premier semestre de l’année. Le mois de juillet a été marqué par la publication de divers rapports et mises à jour de Bitget, renforçant ainsi la sensibilisation des utilisateurs à l’évolution du paysage cryptographique. Bitget a répertorié 33 nouveaux jetons, portant le nombre total à 873. Le volume total des échanges (TVL) a atteint 204,3 milliards de dollars, avec une croissance mensuelle de 7,2 %. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP et Solana (SOL) sont en tête du top 10 des crypto-monnaies classées par TVL, suivies de PEPE, WLD, WIF, NOT, ZRO et MEW – qui sont toutes des memecoins.

Dans le cadre d’un partenariat stratégique avec Upland, Bitget a lancé le jeton utilitaire SPARKLET sur Ethereum. Cette collaboration comprenait la création du siège social virtuel de Bitget dans le métaverse d’Upland, avec de nombreux cryptolargages de jetons et des récompenses pour les deux communautés. Bitget a acquis Treasure Island, qui comprend 888 propriétés. De plus, le jeton d’Upland, SPARKLET, a été exclusivement répertorié sur le pool de lancement de jetons de Bitget, offrant ainsi aux utilisateurs un avantage concurrentiel.

Du côté de la recherche, Bitget a publié, en collaboration avec Nansen, des informations sur les stratégies de découverte de jetons. Le rapport fournit aux traders des informations et des stratégies essentielles pour investir dans des projets en phase de démarrage. En évaluant les jeux de données corrélés aux prix des jetons, Bitget et Nansen offrent en effet aux traders de précieuses informations.

La plateforme a fidélisé 25 millions d’utilisateurs avec un volume de transactions quotidien de 10 milliards de dollars. Elle héberge actuellement plus de 180 000 traders professionnels et plus de 800 000 adeptes du copy trading. Avec plus de 80 millions de transactions réussies, les utilisateurs ont gagné 500 millions de dollars et les traders d’élite se sont partagé 23 millions de dollars de bénéfices. La plateforme propose plus de 800 jetons et plus de 900 paires de transactions au comptant, avec un volume quotidien de transactions au comptant de 400 millions de dollars et 7 milliards de dollars en contrats à terme USDT-M.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez le rapport mensuel ici.

