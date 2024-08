Thérapeutique Knight déclare ses résultats du deuxième trimestre de 2024

Produits des activités ordinaires records et augmentation des prévisions pour les produits des activités ordinaires pour 2024

MONTRÉAL, 08 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (à l’exclusion des É.-U.) de premier plan, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2024. Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens (sauf indication contraire), à l’exception du nombre d’actions et des montants par action.



Faits saillants du T2 de 2024



Résultats financiers

Produits des activités ordinaires records de 95 573 $, une hausse de 5 668 $, ou 6 %, comparativement à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, qui s’explique par la croissance de nos principaux produits promus, contrebalancée en partie par nos produits à maturité.

Marge brute de 47 337 $, ou 50 %, des produits des activités ordinaires, en comparaison à une marge brute de 37 493 $, ou 42 %, des produits des activités ordinaires pour la période correspondante de l’exercice précédent.

BAIIA ajusté 1 de 15 744 $, en hausse de 1 475 $, ou 10 %, comparativement à celui de la période correspondante de l’exercice précédent.

de 15 744 $, en hausse de 1 475 $, ou 10 %, comparativement à celui de la période correspondante de l’exercice précédent. BAIIA ajusté par action 1 de 0,16 $, en hausse de 0,03 $, ou 23 %, comparativement à celui de la période correspondante de l’exercice précédent.

de 0,16 $, en hausse de 0,03 $, ou 23 %, comparativement à celui de la période correspondante de l’exercice précédent. Perte nette de 1 942 $, en comparaison d’un résultat net de 1 840 $ à la période correspondante de l’exercice précédent.

Sorties de trésorerie liées aux activités d’exploitation de 1 086 $, comparativement à 1 486 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent.



Développements d’entreprise

Achèvement de l’OPRCNA lancée en juillet 2023 avec le rachat total de 5 999 524 actions à un prix moyen de 4,87 $ pour une contrepartie en trésorerie totale de 29 231 $.

Réélection par les actionnaires de Jonathan Ross Goodman, Samira Sakhia, James C. Gale, Robert N. Lande, Michael J. Tremblay, Nicolás Sujoy et Janice Murray à titre d’administrateurs.

Produits

Conclusion d’une entente exclusive d’approvisionnement et de distribution de Jornay PMMC (capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération prolongée) pour le Canada et l’Amérique latine.



Événements postérieurs à la fin d’exercice

Lancement d’une OPRCNA en juillet visant le rachat d’au plus 5 312 846 actions ordinaires de la Société au cours de la prochaine année.



« Je suis ravie d’annoncer que, pour le semestre clos le 30 juin 2024, nous avons dégagé des produits des activités ordinaires records de plus de 180 millions de dollars et un BAIIA ajusté de plus de 29 millions de dollars. Ce solide rendement est attribuable à la croissance de nos principaux produits promus et de notre exécution commerciale au Canada et en Amérique latine. De plus, nous avons élargi et renforcé notre portefeuille de produits potentiels et étendrons notre infrastructure existante de produits neurologiques grâce à l’obtention de la licence de Jornay PMMC, soit le troisième produit neurologique que nous ajoutons à notre portefeuille au cours des neuf derniers mois », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight Inc.

1 Le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action sont des mesures non conformes aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus de précisions.

PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS PRÉSENTÉS SELON LES IFRS (en milliers de dollars canadiens) Variation Variation T2-24 T2-23 $1 %2 CUM-24 CUM-23 $1 %2 Produits des activités ordinaires 95 573 89 905 5 668 6 % 182 177 172 502 9 675 6 % Marge brute 47 337 37 493 9 844 26 % 89 036 78 255 10 781 14 % Marge brute (en %) 50 % 42 % 49 % 45 % Ventes et commercialisation 13 264 12 874 (390 ) 3 % 25 913 23 539 (2 374 ) 10 % Charges administratives 12 099 9 119 (2 980 ) 33 % 22 637 18 225 (4 412 ) 24 % Recherche et développement 5 806 4 336 (1 470 ) 34 % 10 786 8 523 (2 263 ) 27 % Amortissement des immobilisations incorporelles 11 674 11 274 (400 ) 4 % 22 546 22 445 (101 ) — % Charges dʹexploitation 42 843 37 603 (5 240 ) 14 % 81 882 72 732 (9 150 ) 13 % Résultat dʹexploitation 4 494 (110 ) 4 604 4185 % 7 154 5 523 1 631 30 % Résultat net (1 942 ) 1 840 (3 782 ) 206 % (6 488 ) (2 097 ) (4 391 ) 209 %

1 Un écart positif représente un effet positif sur le résultat net, tandis qu’un écart négatif représente un effet négatif sur le résultat net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS COMPTE NON TENU DE L’INCIDENCE D’IAS 291 (en milliers de dollars canadiens) Variation Variation T2-24 T2-23 $ % CUM-24 CUM-23 $ % Produits des activités ordinaires 94 121 90 400 3 721 4 % 179 917 173 067 6 850 4 % Marge brute 45 281 40 244 5 037 13 % 85 977 81 630 4 347 5 % Marge brute (en %) 48 % 45 % 48 % 47 % Ventes et commercialisation 12 968 12 985 (17) — % 25 461 23 698 1 763 7 % Charges administratives 11 578 9 188 2 390 26 % 21 790 18 075 3 715 21 % Recherche et développement 5 577 4 623 954 21 % 10 417 8 725 1 692 19 % Amortissement des immobilisations incorporelles 11 699 11 189 510 5 % 22 545 22 314 231 1 % Charges dʹexploitation 41 822 37 985 3 837 10 % 80 213 72 812 7 401 10 % BAIIA1 15 641 14 269 1 372 10 % 29 230 32 506 (3 276 ) 10 % BAIIA ajusté1 15 744 14 269 1 475 10 % 29 333 32 506 (3 173 ) 10 % BAIIA ajusté par action1 0,16 0,13 0,03 23 % 0,29 0,30 (0,01 ) 3 %

1 Les résultats financiers, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action sont des mesures non conformes aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus de précisions.

Produits des activités ordinaires

Pour le trimestre clos le 30 juin 2024, les produits des activités ordinaires, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, se sont établis à 94 121 $, une augmentation de 3 721 $, ou 4 %, attribuable principalement à la hausse de 7 125 $, ou 11 %, de nos produits novateurs promus contrebalancée par la diminution de nos produits à maturité. Le tableau ci-après présente les produits des activités ordinaires par domaine thérapeutique.

Compte non tenu de l’incidence d’IAS 291 Variation Domaines thérapeutiques T2-24 T2-23 $ % Oncologie/Hématologie 35 625 27 935 7 690 28 % Maladies infectieuses 37 824 45 567 (7 743 ) 17 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 20 672 16 898 3 774 22 % Total 94 121 90 400 3 721 4 %

1 Les produits des activités ordinaires compte non tenu de l’incidence d’IAS 29 sont une mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section

« Mesures non conformes aux PCGR » pour plus de précisions.

La hausse des produits des activités ordinaires s’explique comme suit :

Oncologie et hématologie : Le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 7 690 $, ce qui s’explique surtout par la croissance soutenue de nos principaux produits promus, notamment Lenvima®, Akynzeo® et Trelstar®, ainsi que par le lancement de Minjuvi® au Brésil.

Le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 7 690 $, ce qui s’explique surtout par la croissance soutenue de nos principaux produits promus, notamment Lenvima®, Akynzeo® et Trelstar®, ainsi que par le lancement de Minjuvi® au Brésil. Maladies infectieuses : Le portefeuille de produits contre les maladies infectieuses a diminué de 7 743 $ en raison principalement du calendrier des commandes d’AmBisome® dans le cadre du contrat intervenu avec le ministère de la Santé du Brésil (le « MSB »), d’une diminution de la demande d’Impavido®, contrebalancée en partie par la croissance de nos principaux produits promus, y compris Cresemba®, et du calendrier des commandes de certains produits. Au T2-24, la Société a effectué des livraisons d’Ambisome® totalisant 8 900 $ au MSB, comparativement à 18 000 $ au T2-23.

Le portefeuille de produits contre les maladies infectieuses a diminué de 7 743 $ en raison principalement du calendrier des commandes d’AmBisome® dans le cadre du contrat intervenu avec le ministère de la Santé du Brésil (le « MSB »), d’une diminution de la demande d’Impavido®, contrebalancée en partie par la croissance de nos principaux produits promus, y compris Cresemba®, et du calendrier des commandes de certains produits. Au T2-24, la Société a effectué des livraisons d’Ambisome® totalisant 8 900 $ au MSB, comparativement à 18 000 $ au T2-23. Contrat MSB : En décembre 2022, la Société a signé un contrat avec le MSB visant AmBisome® (le « contrat MSB 2022 »). Les livraisons de Knight se sont élevées à 34 600 $ aux termes du contrat MSB 2022 et se détaillaient comme suit : 7 000 $ en 2022, 25 200 $ en 2023 (2 400 $ au T1-23, 18 000 $ au T2-23 et 4 800 $ au T4-23) et 2 400 $ au T1-24. En décembre 2023, Knight a signé un nouveau contrat avec le MSB (le « contrat MSB 2024 »), et les livraisons se sont élevées à 6 800 $ au T1-24 et à 8 900 $ au T2-24. Les ventes d’AmBisome® aux termes du MSB ont totalisé respectivement 8 900 $ et 18 100 $ au T2-24 et au CUM-2024.

En décembre 2022, la Société a signé un contrat avec le MSB visant AmBisome® (le « contrat MSB 2022 »). Les livraisons de Knight se sont élevées à 34 600 $ aux termes du contrat MSB 2022 et se détaillaient comme suit : 7 000 $ en 2022, 25 200 $ en 2023 (2 400 $ au T1-23, 18 000 $ au T2-23 et 4 800 $ au T4-23) et 2 400 $ au T1-24. En décembre 2023, Knight a signé un nouveau contrat avec le MSB (le « contrat MSB 2024 »), et les livraisons se sont élevées à 6 800 $ au T1-24 et à 8 900 $ au T2-24. Les ventes d’AmBisome® aux termes du MSB ont totalisé respectivement 8 900 $ et 18 100 $ au T2-24 et au CUM-2024. Autres domaines thérapeutiques spécialisés : Le portefeuille de produits pour d’autres domaines thérapeutiques spécialisés a augmenté de 3 774 $, en raison surtout de la transition des activités commerciales d’Exelon® de Novartis à Knight. Au T2-23, les produit des activités ordinaires d’Exelon® ont subi l’incidence négative des achats anticipés effectués par certains clients au T1-23.

Marge brute

Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, la marge brute, en pourcentage des produits des activités ordinaires, s’est établie à 48 % pour le T2-24, en regard de 45 % pour le T2-23. L’augmentation de la marge brute, en pourcentage des produits des activités ordinaires, est attribuable à la combinaison des produits, y compris une proportion moins importante de ventes d’Ambisome® au MSB.

Frais de vente et de commercialisation : Pour le trimestre clos le 30 juin 2024, les frais de vente et de commercialisation, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, se sont établis à 12 968 $ pour le T2-24, en baisse de 17 $, comparativement à 12 985 $ pour le T2-23. Il n’y a pas eu d’écart important.

Charges administratives : Pour le trimestre clos le 30 juin 2024, les charges administratives, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, se sont établies à 11 578 $, par rapport à 9 188 $ pour le T2-2023. L’augmentation de 2 390 $, ou 26 %, découle principalement de l’accroissement des charges de structure et de rémunération.

Frais de recherche et de développement (« R et D ») : Pour le trimestre clos le 30 juin 2024, les frais de R et D, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, se sont établis à 5 577 $ pour le T2-24, une augmentation de 954 $, ou 21 %, par rapport à ceux de 4 623 $ pour le T2-23. L’augmentation s’explique par une hausse des activités de développement de produits en lien avec notre portefeuille de développement de produits et nos initiatives médicales liées aux principaux produits promus. Knight a investi 815 $ dans son portefeuille de développement de produits au T2-24, une hausse de 795 $ par rapport au montant investi à la période correspondante de l’exercice précédent. Tous les coûts liés aux activités de développement ont été passés en charges, ce qui comprend généralement les soumissions aux organismes de réglementation, les transferts de méthodes analytiques, les études de stabilité et les études de bioéquivalence.

BAIIA ajusté

Pour le trimestre clos le 30 juin 2024, le BAIIA ajusté a augmenté de 1 475 $, ou 10 %. L’augmentation du BAIIA ajusté découle de l’augmentation de la marge brute contrebalancée en partie par l’augmentation des charges administratives liées principalement à l’accroissement des charges de structure et de rémunération et à l’augmentation des frais de R et D qui s’explique principalement par l’intensification de nos activités de développement de produits à l’appui de notre portefeuille de développement de produits.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN (en milliers de dollars canadiens) Variation 30 juin

2024 31 décembre

2023 $ % Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 152 668 161 825 (9 157 ) 6 % Créances clients et autres débiteurs 135 203 141 684 (6 481 ) 5 % Stocks 103 645 91 834 11 811 13 % Actifs financiers 115 728 128 369 (12 641 ) 10 % Fournisseurs et charges à payer 84 821 90 617 (5 796 ) 6 % Emprunts bancaires 50 952 61 866 (10 914 ) 18 %



Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 30 juin 2024, Knight détenait de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables totalisant 152 668 $, une diminution de 9 157 $, ou 6 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2023. La diminution est attribuable surtout au règlement de paiements initiaux et d’étape en lien avec les conventions de licence de produits, y compris QelbreeMC, IPX203, Jornay PMMC et Cresemba®, aux remboursements de capital et d’intérêts et au rachat d’actions dans le cadre de l’OPRCNA, le tout contrebalancé en partie par des entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont établis à 29 795 $ et s’expliquent par le résultat d’exploitation ajusté pour exclure les éléments sans effet de trésorerie, comme la dépréciation, les amortissements et la diminution du fonds de roulement de 3 576 $. La diminution du fonds de roulement s’explique essentiellement par la diminution des créances clients attribuable au calendrier de recouvrement auprès des clients et par l’augmentation des stocks, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, en raison du calendrier des ventes et des achats de stocks.



Emprunts bancaires : Au 30 juin 2024, les emprunts bancaires s’établissaient à 50 952 $, une baisse de 10 914 $, ou 18 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2023, en raison principalement des remboursements de capital aux termes des emprunts bancaires et de la dépréciation du réal et du peso colombien.

Mise à jour de la Société

OPRCNA

Le 11 juillet 2023, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait accepté son avis d’intention de procéder à une OPRCNA (l’« OPRCNA de 2024 »). Aux termes de l’OPRCNA de 2024, Knight peut acheter à des fins d’annulation jusqu’à 5 312 846 actions ordinaires de la Société, soit 10 % du flottant au 30 juin 2024. L’OPRCNA de 2024 a commencé le 15 juillet 2024 et prendra fin le 14 juillet 2025 ou à la date à laquelle la Société aura atteint le nombre maximal d’achats dans le cadre de l’OPRCNA, selon la première des deux occurrences. De plus, Knight a conclu une convention avec un courtier visant à faciliter l’acquisition de ses actions ordinaires aux termes de l’OPRCNA.

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2024, la Société a acheté 205 661 actions ordinaires à un prix moyen de 6,04 $, pour une contrepartie en trésorerie totalisant 1 242 $ dans le cadre de l’OPRCNA 2023. Après la clôture du trimestre jusqu’au 31 juillet 2024, la Société a acheté 165 000 actions ordinaires supplémentaires à un prix d’achat moyen de 5,67 $ pour une contrepartie en trésorerie totale de 936 $.

La Société a racheté un total de 42,5 millions d'actions à un prix moyen de 5,70 $ depuis le début de son programme de rachat d’actions en 2019.

Mises à jour sur les perspectives financières

Knight publie ses prévisions de produits des activités ordinaires sur une base non conforme aux PCGR, en raison de la difficulté de prévoir les taux d’inflation en Argentine et l’incidence d’IAS 29.

Pour l’exercice 2024, Knight a augmenté ses prévisions financières à l’égard des produits des activités ordinaires et prévoit désormais générer entre 355 millions de dollars et 365 millions de dollars de produits des activités ordinaires, une augmentation par rapport à 335 millions de dollars et 350 millions de dollars. Le BAIIA ajusté1 devrait correspondre à environ 16 % des produits des activités ordinaires. La mise à jour des perspectives financières est principalement attribuable à une amélioration prévue des devises de la région latino-américaine par rapport au dollar canadien et à une accélération des placements dans les produits de notre portefeuille de développement. Les prévisions reposent sur un certain nombre d’hypothèses, y compris, sans s’y limiter, ce qui suit :

Aucun produit tiré des activités ordinaires ni aucune charge générés par les transactions de développement des activités non réalisées au 7 août 2024

Aucune résiliation imprévue des conventions de licence, de distribution et d’approvisionnement

Aucune interruption de l’approvisionnement en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ou de problèmes généraux de fabrication

Aucun nouveau produit générique de nos principales marques de produits pharmaceutiques

Aucune modification imprévue apportée à la réglementation gouvernementale relative à la réduction obligatoire des prix

Exécution commerciale couronnée de succès des ententes d’inscription des produits auprès des organismes d’assurance maladie, des assureurs, des principaux comptes et des payeurs publics

Mise en œuvre réussie des lancements de produits et de l’adoption des produits récemment mis en marché

Aucune augmentation importante des provisions pour stocks ou des créances clients

Aucune variation importante des taux de change prévus

Taux d’inflation se maintenant dans la fourchette prévue

Si l’une de ces hypothèses varie, les perspectives financières et les résultats réels pourraient différer considérablement. Se reporter aux risques et hypothèses que renferme la section Énoncés prospectifs du présent communiqué de presse pour plus de renseignements.

1 Les produits des activités ordinaires compte non tenu de l’incidence d’IAS 29 et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux PCGR. Se reporter aux définitions dans la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus de précisions.

Conférence téléphonique

Knight analysera les résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2024 dans le cadre d’une conférence téléphonique et d’une webémission audio qui auront lieu aujourd’hui à 8 h 30 (HE). Knight invite toutes les parties intéressées à y participer.

Date : Le jeudi 8 août 2024

Heure : 8 h 30 (HE)

Appel sans frais : 1-800-836-8184 ou international 1-289-819-1350

Webémission : www.knighttx.com ou Webémission

Il s’agit d’une webémission en mode écoute uniquement. Il faut avoir préalablement téléchargé Media Player pour écouter la webémission.

Rediffusion : La rediffusion de la webémission sera disponible pendant 30 jours à l’adresse www.knighttx.com .

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée axée sur l’acquisition ou l’octroi de licences et la commercialisation de produits pharmaceutiques pour le Canada et l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, de Biotoscana Farma et de Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la Bourse de Toronto, sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements sur Thérapeutique Knight inc., visitez le site Web de la Société à l’adresse www.knighttx.com ou sur www.sedarplus.ca .

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, impliquent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par les énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés étaient raisonnables au moment où ils ont été préparés, mais prévient le lecteur que les hypothèses concernant les événements futurs, dont bon nombre sont hors du contrôle de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient s’avérer inexactes. Les facteurs et les risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles sont abordés dans le rapport annuel et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 et déposés sur www.sedarplus.ca . Thérapeutique Knight inc. décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de faits nouveaux ou d’événements futurs, sauf si la loi l’exige.

PERSONNES-RESSOURCES : Relations avec les investisseurs : Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia

Présidente et chef de la direction

Téléphone : 514.484.4483

Télécopieur : 514.481.4116

Courriel : IR@knighttx.com

Site Web : www.knighttx.com Arvind Utchanah

Chef des finances

Téléphone : +598.2626.2344



Courriel : IR@knighttx.com

Site Web : www.knighttx.com

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

(en milliers de dollars canadiens]

La Société présente des mesures et des ratios non conformes aux PCGR qui n’ont pas de définition normalisée prescrite selon les IFRS. La Société est d’avis que ces mesures sont utiles pour aider les actionnaires, les analystes en placement et les autres lecteurs à comprendre son rendement financier. Les mesures financières non conformes aux PCGR et le ratio BAIIA ajusté par action n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et peuvent ne pas être calculés comme des mesures financières libellées de façon semblable présentées par d’autres entreprises.

La Société a recours aux mesures non conformes aux PCGR suivantes :

Produits des activités ordinaires et résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29

La Société applique la norme IAS 29, Informations financières dans les économies hyperinflationnistes (IAS 29), car les filiales de la Société en Argentine emploient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation.

Les produits des activités ordinaires et les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés afin de supprimer l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Selon IAS 29, l’incidence de l’hyperinflation est calculée au moyen d’un indice général des prix approprié pour tenir compte des effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de la conversion, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture du mois.

Les produits des activités ordinaires et les résultats financiers, compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, permettent de présenter les résultats sans tenir compte de l’incidence d’IAS 29 et ainsi, de comparer plus facilement les résultats d’une période à l’autre. La présentation des produits des activités ordinaires et des résultats financiers, compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 :

T2-24 CUM-24 Publiés selon

les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non

tenu de

l'incidence

d'IAS 29 Publiés selon

les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non

tenu de

l'incidence

d'IAS 29 Produits des activités ordinaires 95 573

(1 452

) 94 121

182 177 (2 260 ) 179 917

Coût des produits vendus 48 236 604 48 840 93 141 799 93 940 Marge brute 47 337 (2 056 ) 45 281 89 036 (3 059 ) 85 977 Marge brute (en %) 50% 48 % 49 % 48 % Charges Ventes et commercialisation 13 264 (296 ) 12 968 25 913 (452 ) 25 461 Charges administratives 12 099 (521 ) 11 578 22 637 (847 ) 21 790 Recherche et développement 5 806 (229 ) 5 577 10 786 (369 ) 10 417 Amortissement des immobilisations incorporelles 11 674 25 11 699 22 546 (1 ) 22 545 Résultat d'exploitation (perte) 4 494 (1 035 ) 3 459 7 154 (1 390 ) 5 764

T2-23 CUM-23 Publiés selon

les IFS Ajustement

selon IAS 29 Compte non

tenu de

l'incidence

d'IAS 29 Publié selon

les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non

tenu de

l'incidence

d'IAS 29 Produits des activités ordinaires 89 905

495

90 400

172 502

565

173 067

Coût des produits vendus 52 412 (2 256 ) 50 156 94 247 (2 810 ) 91 437 Marge brute 37 493 2 751 40 244 78 255 3 375 81 630 Marge brute (en %) 42 % 45 % 45 % 47 % Charges Ventes et commercialisation 12 874 111 12 985 23 539 159 23 698 Charges administratives 9 119 69 9 188 18 225 (150 ) 18 075 Recherche et développement 4 336 287 4 623 8 523 202 8 725 Amortissement des immobilisations incorporelles 11 274 (85 ) 11 189 22 445 (131 ) 22 314 Résultat d'exploitation (perte) (110 ) 2 369 2 259 5 523 3 295 8 818



Produits des activités ordinaires et résultats financiers en devises constantes

Les produits des activités ordinaires et les résultats financiers en devises constantes sont obtenus en convertissant en $ CA les produits des activités ordinaires et les résultats financiers de la période précédente exprimés en monnaie fonctionnelle au moyen des taux de change en vigueur pendant la période considérée. En outre, en ce qui concerne l’Argentine, la Société ne tient pas compte de l’effet de l’hyperinflation et convertit les produits des activités ordinaires et les résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.

Les produits des activités ordinaires et les résultats financiers en devises constantes permettent de présenter les résultats sans tenir compte de l’incidence des variations des taux de change, ce qui permet de comparer plus facilement les résultats d’une période à l’autre. La présentation des produits des activités ordinaires et des résultats financiers en devises constantes est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers en devises constantes :

T2-23 CUM-23 Publiés

selon les

IFRS



Ajustement

selon IAS 29 Ajustement

en devises

constantes



Devises

constantes Publiés

selon les

IFRS



Ajustement

selon IAS 29 Ajustement

en devises

constantes



Devises

constantes Produits des activités ordinaires 89 905 495 112 90 512 172 502 565 3 592 176 659 Coût des produits vendus 52 412 (2 256 ) (224 ) 49 932 94 247 (2 810 ) 1 453 92 890 Marge brute 37 493 2 751 336 40 580 78 255 3 375 2 139 83 769



Charges Ventes et commercialisation 12 874 111 (53 ) 12 932 23 539 159 205 23 903 Charges administratives 9 119 69 301 9 489 18 225 (150 ) 501 18 576 Recherche et développement 4 336 287 20 4 643 8 523 202 96 8 821 Amortissement des immobilisations incorporelles 11 274 (85 ) 233 11 422 22 445 (131 ) 128 22 442 Résultat dʹexploitation (110 ) 2 369 (165 ) 2 094 5 523 3 295 1 209 10 027



BAIIA

Le BAIIA correspond au résultat d’exploitation ajusté pour exclure l’amortissement et la dépréciation des immobilisations incorporelles, l’amortissement des immobilisations corporelles, les ajustements comptables découlant de la répartition du prix d’acquisition et l’incidence d’IAS 29 (comptabilisation liée à l’hyperinflation), mais compte tenu des coûts liés aux contrats de location.

Le BAIIA permet de présenter les résultats sans tenir compte de l’incidence de l’amortissement et de la dépréciation des immobilisations incorporelles, de l’amortissement des immobilisations corporelles, des ajustements comptables découlant de la répartition du prix d’acquisition et de l’incidence d’IAS 29 (comptabilisation liée à l’hyperinflation), mais compte tenu des coûts liés aux variations des taux de change des contrats de location, ce qui permet de comparer plus facilement les résultats d’une période à l’autre. La présentation du BAIIA est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté tient compte des coûts d’acquisition et des charges non récurrentes.

Le BAIIA ajusté permet de présenter les résultats sans tenir compte de l’incidence de l’amortissement et de la dépréciation des immobilisations incorporelles, de l’amortissement des immobilisations corporelles, des ajustements comptables découlant de la répartition du prix d’acquisition et de l’incidence d’IAS 29 (comptabilisation liée à l’hyperinflation), des coûts d’acquisition et des charges non récurrentes, mais compte tenu des coûts liés aux variations des taux de change des contrats de location, ce qui permet de comparer plus facilement les résultats d’une période à l’autre. La présentation du BAIIA ajusté est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat d’exploitation et du BAIIA et du BAIIA ajusté.

T2-24 T2-23 CUM-24 CUM-23 Résultat d'exploitation 4 494 (110 ) 7 154 5 523 Ajustements du résultat d'exploitation : Amortissement des immobilisations incorporelles 11 674 11 274 22 546 22 445 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits dʹutilisation 1 495 884 3 204 2 796 Charges locatives (ajustement selon IFRS 16) (982 ) (636 ) (1 864 ) (1 367 ) Incidence d'IAS 29 (1 040 ) 2 857 (1 810 ) 3 109 BAIIA 15 641 14 269 29 230 32 506 Coûts d'acquisition et de transaction 103 — 103 — BAIIA ajusté 15 744 14 269 29 333 32 506 BAIIA ajusté par action

Le BAIIA ajusté par action correspond au BAIIA ajusté divisé par le nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période concernée. La présentation du BAIIA ajusté par action est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant présente le calcul du BAIIA ajusté par action : T2-24 T2-23 CUM-24 CUM-23 BAIIA ajusté 15 744 14 269 29 333 32 506 BAIIA ajusté par action ordinaire 0,16 0,13 0,29 0,30 Nombre d'actions ordinaires en circulation à la fin de la période (en milliers) 101 327 107 177 101 327 107 177





PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS EN DEVISES CONSTANTES (en milliers de dollars canadiens) Compte non tenu de l'incidence d'IAS 29 Devises

constantes1 Variation Devises

constantes1 Variation T2-24 T2-23 $ % CUM-24 CUM-23 $ % Produits des activités ordinaires 94 121 90 512 3 609 4 % 179 917 176 659 3 258 2 % Marge brute 45 281 40 580 4 701 12 % 85 977 83 769 2 208 3 % Marge brute (en %) 48 % 45 % 48 % 47 % Charges dʹexploitation 41 822 38 486 (3 336 ) 9 % 80 213 73 742 (6 471 ) 9 % BAIIA 15 641 14 227 1 414 10 % 29 230 33 915 (4 685 ) 14 % BAIIA ajusté 15 744 14 227 1 517 11 % 29 333 33 915 (4 582 ) 14 % BAIIA ajusté par action 0,16 0,13 0,03 23 % 0,29 0,31 (0,02 ) 6 %

1 Les résultats financiers présentés en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus de précisions.

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (en milliers de dollars canadiens) (non audités) Aux 30 juin 2024 31 décembre 2023 ACTIF Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 60 807 58 761 Titres négociables 88 028 95 657 Créances clients 84 976 88 722 Autres débiteurs 5 835 7 427 Stocks 103 645 91 834 Charges payées d’avance et dépôts 4 601 4 881 Autres actifs financiers courants 8 631 15 753 Impôts sur le résultat à recevoir 4 087 2 080 Total des actifs courants 360 610 365 115 Titres négociables 3 833 7 407 Charges payées d’avance et dépôts 7 283 7 767 Actifs au titre de droits d’utilisation 6 673 6 190 Immobilisations corporelles 14 814 11 669 Immobilisations incorporelles 295 548 289 960 Goodwill 84 604 79 844 Autres actifs financiers 107 097 112 616 Actifs d’impôt différé 20 510 19 390 Autres créances à long terme 44 392 45 535 Total des actifs non courants 584 754 580 378 Total de l’actif 945 364 945 493





BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite) (en milliers de dollars canadiens) (non audités) Aux 30 juin 2024 31 décembre 2023 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 77 808 85 366 Obligations locatives 2 569 1 728 Autres passifs 1 801 1 046 Emprunts bancaires 16 988 17 850 Impôts sur le résultat à payer 918 1 182 Autres soldes à payer 5 745 6 857 Total des passifs courants 105 829 114 029 Fournisseurs et charges à payer 7 013 5 251 Obligations locatives 4 587 5 497 Emprunts bancaires 33 964 44 016 Autres soldes à payer 26 222 27 012 Passifs d’impôt différé 4 948 2 817 Total du passif 182 563 198 622 Capitaux propres Capital social 540 945 540 046 Bons de souscription 117 117 Surplus d’apport 25 662 25 991 Cumul des autres éléments du résultat global 51 820 29 829 Résultats non distribués 144 257 150 888 Total des capitaux propres 762 801 746 871 Total du passif et des capitaux propres 945 364 945 493





COMPTES DE RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action) (non audités) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2024 2023 2024 2023



Produits des activités ordinaires



95 573



89 905



182 177



172 502 Coût des produits vendus 48 236 52 412 93 141 94 247 Marge brute 47 337 37 493 89 036 78 255 Charges Ventes et commercialisation 13 264 12 874 25 913 23 539 Charges administratives 12 099 9 119 22 637 18 225 Recherche et développement 5 806 4 336 10 786 8 523 Amortissement des immobilisations incorporelles 11 674 11 274 22 546 22 445 Résultat net dʹexploitation 4 494 (110 ) 7 154 5 523 Produits dʹintérêts sur les instruments financiers évalués au coût amorti (1 960 ) (2 015 ) (4 096 ) (4 194 ) Autres produits d'intérêts (624 ) (1 072 ) (1 129 ) (2 245 ) Charge d'intérêts 2 284 3 004 4 861 5 795 Autres charges (42 ) (310 ) (211 ) (216 ) Perte nette (profit net) sur les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net 665 (3 939 ) 16 932 7 908 Perte (profit) de change 5 542 4 918 3 608 4 845 Profit lié à lʹhyperinflation (2 084 ) (908 ) (6 380 ) (1 636 ) Résultat net avant impôt sur le résultat 713 212 (6 431 ) (4 734 ) Impôt sur le résultat Exigible 1 245 33 2 914 2 139 Différé 1 410 (1 661 ) (2 857 ) (4 776 ) Charge (recouvrement) dʹimpôt 2 655 (1 628 ) 57 (2 637 ) Résultat net de la période (1 942 ) 1 840 (6 488 ) (2 097 ) Résultat net de base et dilué par action (0,02 ) 0,02 (0,06 ) (0,02 ) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation De base 101 330 154 108 475 559 101 251 374 109 988 526 Dilué 101 330 154 108 678 732 101 251 374 109 988 526