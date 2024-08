Bavarian Nordic modtager USD 156,8 mio. fra den amerikanske regering for produktion af yderligere koppe- og mpoxvacciner

Kontrakten understøtter produktion af ny råvaccine til delvis genopfyldning af lageret til fremtidig produktion og levering af frysetørrede vacciner

KØBENHAVN, Danmark, 8. august 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har modtaget en ny ordre på USD 156,8 mio. fra Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), en del af Administration for Strategic Preparedness and Response ved U.S. Department of Health and Human Services, til produktion af ny råvaccine til JYNNEOS® koppe- og mpoxvacciner.

Råvaccinen, der udgør USD 139,7 mio. af kontraktens værdi, vil blive produceret og faktureret i 2024, og vil delvist genopfylde lageret, der blev anvendt til produktionen af vacciner i forbindelse med mpox-udbruddet i 2022. Genopfyldning af lageret af råvaccine er nødvendig for at kunne opfylde selskabets igangværende kontrakt om levering af en næste-generation frysetørret udgave af vaccinen til USA’s koppevaccineberedskab.

Aftalen rummer også andre ydelser for perioden 2025-2027 til en værdi af i alt ca. USD 17 mio., hvilket inkluderer opbevaring af vacciner i USA.

“Vores koppe/mpox-vaccine udgør et centralt element i USA's biologiske beredskab, hvilket blev tydeliggjort i forbindelse med mpox-udbruddet i 2022. Det var også den første vaccine, der med succes blev udviklet under Project BioShield-programmet, som blev startet af den amerikanske kongres i 2004 for at fremskynde forskning, udvikling, indkøb og tilgængelighed af medicinske modforanstaltninger mod biologiske, kemiske, radiologiske og nukleare (CBRN) midler gennem offentlige-private partnerskaber. Vi bifalder den amerikanske regerings fortsatte indsats for at opretholde et robust beredskab og er stolte af at fortsætte leverancer af vacciner til at beskytte landets borgere mod nuværende og fremtidige trusler mod folkesundheden,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic.

Kontrakten har ikke indflydelse på selskabets generelle økonomiske forventninger til 2024, men vil øge værdien af indgåede kontrakter inden for forretningsområdet Public Preparedness fra ca. DKK 1.600 mio. til ca. DKK 2.500 mio. I alt forventes der DKK 2.700–3.000 mio. fra denne forretning i 2024, hvoraf den udestående del forventes at komme fra enkelte yderligere regeringskontrakter senere i år.

Omsætningen for helåret, der i alt forventes at andrage DKK 5.000-5.300 mio., omfatter desuden ca. DKK 2.100 mio. fra Travel Health vacciner og ca. DKK 200 mio. fra kontraktarbejde. Resultatet før renter og skat, men efter nedskrivninger og afskrivninger (EBITDA) forventes at blive DKK 1.100-1.350 mio.

Alle forventninger til omsætning og indtjening for helåret er på linje med tidligere offentliggjorte forventninger.

Om vores kontrakter med den amerikanske regering

Bavarian Nordic har samarbejdet med den amerikanske regering siden 2003 om udvikling, produktion og levering af en ikke-replikerende koppevaccine med henblik på at sikre, at alle befolkningsgrupper kan beskyttes mod kopper, herunder også personer med et svækket immunforsvar, der er i høj risiko for alvorlige bivirkninger fra de traditionelle koppevacciner, der baserer sig på replikerende vacciniavirus. Vaccinen blev godkendt i 2019 af FDA under navnet JYNNEOS® til brug både mod kopper og mpox.

Før godkendelsen havde Bavarian Nordic leveret i alt næsten 30 mio. doser af den flydende-frosne udgave af vaccinen til USA, hvoraf størstedelen er blevet leveret under reglerne for nødanvendelse, men doserne er nu udløbet.

BARDA har støttet udviklingen af en frysetørret udgave af vaccinen med længere holdbarhed, som skal erstatte det nuværende lager. I 2017 modtog Bavarian Nordic en 10-årig kontrakt på levering af frysetørrede vacciner. Under denne kontrakt har selskabet tidligere produceret råvaccine svarende til ca. 13 mio. færdige doser, der manglede at blive påfyldt og leveret. BARDA’s bestilling af doser af den flydende-frosne udgave af vaccinen i 2022 til at imødegå mpox-udbruddet har dog reduceret lageret af råvaccine, hvorfor genopfyldning heraf er nødvendig for at kunne opfylde kontrakten på den frysetørrede udgave. Den første genopfyldningskontrakt blev tildelt i 2023 og har muliggjort påbegyndelsen af produktion og levering af de første frysetørrede doser i 2024.

Dette projekt er finansieret delvist af amerikanske offentlige midler fra Department of Health and Human Services (HHS), Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), Biomedical Advanced Research and Development Authority, under kontrakt HHSO100201700019C.

Om koppevaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (markedsført som JYNNEOS®, IMVANEX® og IMVAMUNE®) er en ikke-replikerende koppevaccine og mpox-vaccine. Vaccinen er godkendt af FDA, Europa-Kommissionen, Health Canada, MHRS og Swissmedic, og har desuden opnået godkendelse til brug i nødsituationer i andre territorier til brug under mpox-udbruddet. Vaccinen blev oprindeligt udviklet i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, rss@bavarian-nordic.com , Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 21 / 2024

