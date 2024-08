Colocando em prática a IA no trabalho : O Guia de Ariane Reisier para o Aculturamento Organizacional

Discover the world of Artificial Intelligence with 'E AI, PARA QUE SERVE?' - An illustrated guide for the curious, complete with practical applications. Written by Ariane Reiser.

O novo livro de Ariane Reisier capacita profissionais e empresas a integrar IA, promovendo aprendizado contínuo e impulsionando a Transformação Digital 4.0.

Vivemos em uma era onde se diz que 'os dados são o novo petróleo'. No entanto, acredito que hoje é ainda mais atual afirmar que 'a atenção é o novo petróleo.” — Ariane Reisier

SãO PAULO, BRASIL, August 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- A nova obra de Ariane Reisier, "E AI, Para Que Serve: Um Guia de Inteligência Artificial para Curiosos com Casos Práticos", publicada pela Literare, surge em um momento crucial. Em um cenário de transformação digital acelerada, a inteligência artificial (IA) desempenha um papel vital na evolução do mercado de trabalho. A requalificação em IA é fundamental para manter a relevância, competitividade e empregabilidade dos profissionais.

Nos primórdios da internet, empresas e indivíduos que abraçaram a mudança e investiram em conhecimento prosperaram, desfrutando de conectividade global e automação avançada. De forma semelhante, quando ferramentas como o Microsoft Office se tornaram indispensáveis, organizações que promoveram a capacitação em suas funcionalidades destacaram-se pela eficiência.

A IA agora oferece não apenas automação de tarefas repetitivas, mas também insights poderosos por meio da análise de grandes volumes de dados, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Para que essas ferramentas alcancem seu potencial máximo, é essencial que as empresas promovam uma cultura de aprendizado contínuo e adaptação.

A requalificação em IA capacita os colaboradores a utilizarem essas ferramentas de forma estratégica, tornando-os solucionadores de problemas mais eficazes e inovadores. Este investimento traduz-se em melhores resultados, seja na otimização de processos internos, na melhoria do atendimento ao cliente ou na criação de novos produtos e serviços. Empresas que investem no desenvolvimento de seus colaboradores garantem que a organização acompanhe as evoluções tecnológicas, adaptando-se e prosperando em um mundo digital e interconectado.

Sobre o Livro

"E AI, Para Que Serve: Um Guia de Inteligência Artificial para Curiosos com Casos Práticos" é uma obra pioneira que aborda a importância da IA de forma acessível. Com uma linha do tempo que resume mais de 70 anos de evolução da inteligência artificial, o livro inclui ilustrações e diagramas para facilitar o entendimento de conceitos técnicos para leitores não especializados.

Além de explicar o que é inteligência artificial, o livro aborda sua aplicação prática. Um coletivo feminino de executivas de diversas áreas apresenta casos de uso, inspirando os leitores a aplicar os conceitos aprendidos. Este grupo visa educar e encorajar jovens mulheres a seguir carreiras em STEM e inteligência artificial, destacando a importância da diversidade de gênero no campo.

Destinado a ser uma ferramenta vital para o aculturamento organizacional no uso da IA, o livro deve estar nas mesas de trabalho das empresas, ao lado do computador. Ele apoia aqueles que buscam evoluir e inspira mais meninas e mulheres a investir em carreiras STEM e no estudo da inteligência artificial. Integrando a IA nas práticas diárias, as empresas podem impulsionar a Transformação Digital 4.0, garantindo uma posição de liderança em um cenário tecnológico em constante evolução.