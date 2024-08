Selon une étude récente, la consommation de fraises permettrait de réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de mieux réguler la glycémie

TORONTO, 07 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En plus d’avoir la faveur des consommateurs pour son goût agréable, la fraise est le fruit préféré des Canadiens et, d’après les recherches scientifiques, un allié de choix pour la santé du cœur. Les résultats d’une récente étude portant spécifiquement sur la santé cardiovasculaire et l’amélioration du contrôle de la glycémie ont été présentés par le docteur Lasantha Krishan Hirimuthugoda, scientifique principal de l’étude et associé de recherche postdoctorale de l’Institut de technologie de l’Illinois dans le cadre d’une séance d’affichage au congrès annuel 2024 de l’American Society for Nutrition le 30 juin à Chicago. Pour l’étude, les scientifiques ont examiné l’effet dose-réponse de la consommation de fraises sur la fonction endothéliale ainsi que sur le contrôle de la glycémie (le taux de glucose dans le sang), en évaluant notamment la relation entre les mesures de dilatation médiée par le flux (FMD) et l’intervention sur les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires (MCV).



L’étude portait sur un total de 36 femmes et 32 hommes âgés de 20 à 62 ans, avec un indice de masse corporelle (IMC) de 29,8 ±4,8 kg/m2. Les scientifiques ont évalué les effets de la consommation de fraises sur la FMD ainsi que la relation entre les mesures de la FMD et l’intervention sur les facteurs de risque de MCV. Il est apparu que la consommation quotidienne de fraises pendant quatre (4) semaines a affecté de manière significative le pourcentage de dilatation médiée par le flux (FMD%) par rapport au groupe témoin; ce qui suggère qu’il existe respectivement un effet dose-réponse vers une valeur supérieure à la médiane ou inférieure à la médiane (test de Kruskal-Wallis, p<0,001). Les analyses préliminaires des moniteurs de glycémie en continu (MGC) ne suggèrent aucune différence significative entre les interventions de changements et la ligne de base (test de Kruskal-Wallis, p<0,05). Dans un modèle de régression logistique (avec une qualité d’ajustement p=0,33) utilisant toutes les interventions avec des réponses à la FMD et une augmentation de 2 % de la FMD comme indicateur de réduction du risque de MCV, il a été suggéré que la consommation de fraises réduisait le risque de MCV de 8 fois par rapport au groupe témoin (p<0,001). L’analyse de sensibilité, dans laquelle les données primaires manquantes ont été remplacées par des valeurs substituées, a donné des résultats semblables (rapport de cotes, 8,029; à 7,029; p<0,001 à p=0,002).





« Une alimentation pauvre en fruits fait partie des trois principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et de diabète, de dire la coauteure Britt Burton-Freeman, docteure en biologie nutritionnelle et professeure à l’Institut de technologie de l’Illinois. Le simple fait d’ajouter une tasse de fraises par jour à votre alimentation peut avoir des effets bénéfiques sur votre santé cardiovasculaire. »

La fraise est l’un des fruits les plus populaires et faciles à trouver au Canada, et c’est également la saveur préférée des consommateurs. Une portion de huit (8) fraises (une tasse) couvre les apports journaliers recommandés en vitamine C et regorge de nutriments et de composés bioactifs. Les fraises de Californie se savourent en toute saison au Canada et s’avèrent un choix de fruit polyvalent et pratique que les enfants et les adultes aiment manger.

La California Strawberry Commission représente plus de 300 producteurs de fraises, expéditeurs et transformateurs, qui travaillent tous ensemble pour faire progresser la culture des fraises pour l’avenir de nos terres et de nos populations. Les programmes de la Commission offrent des possibilités et occasions de réussite grâce à des programmes novateurs axés sur la formation de la main-d’œuvre, la recherche sur la production de fraises et la recherche sur la nutrition. En offrant des informations et des programmes de sensibilisations et d’éducation fondées sur des données scientifiques, la Commission diffuse de bonnes nouvelles sur les pratiques agricoles durables qui sont bénéfiques pour la santé des personnes, des exploitations agricoles et des communautés.

