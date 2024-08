Cayetano pushes economic growth over gambling as revenue source

Senator Alan Peter Cayetano appealed to the government on Tuesday to focus on growing the economy to boost public funds instead of relying on gambling as a revenue source.

Cayetano made this statement in response to recent proposals in the House of Representatives to revive and legalize e-sabong as an alternative revenue stream following the ban on Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) imposed by President Ferdinand Marcos Jr.

Cayetano emphasized the need to invest in agriculture, promote tourism, and stimulate industrial growth to usher in long-term financial growth.

He argued that, unlike gambling, these sectors would provide long-term financial benefits for the country and positively contribute to the well-being of Filipinos.

A long-time critic of all forms of gambling, Cayetano has consistently warned about the negative consequences of online sabong which far outweigh any financial gain it might provide.

He noted that e-sabong's widespread accessibility increases the risk of addiction, financial ruin, and crime, particularly among the youth.

"Ano ba y'ung tinatanim natin sa next generation? Wala pa akong nakitang bansa na talagang umunlad dahil sa online gaming," he said at a press conference on July 18, 2024.

Two years ago, Cayetano predicted the possible resurgence of e-sabong operations following their initial ban.

"Sa totoo lang, magpapalamig lang 'yan. Tapos sa Senado naman pupunta para sa franchise, o sa next administration," he had said at the time.

E-sabong was previously banned under President Rodrigo Duterte's administration after the disappearance of more than 30 individuals allegedly involved in online cockfighting.

Cayetano said if the people continue to apply pressure against e-sabong and push for more investments and jobs, "God willing po hindi na ito makakabalik," he said.

Cayetano: Maunlad na ekonomiya ang magpapalago sa kaban ng bayan, hindi sugal

Tutukan na lang ang pagpapalago sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya imbes na umasa sa iba't ibang uri ng sugal para mapalago ang pondo ng gobyerno.

Ito ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano nitong Martes bilang tugon sa mga panukala sa House of Representatives na muling buhayin at gawing legal ang e-sabong bilang kapalit sa nawalang revenue kasunod ng pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) na ipinataw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Binigyang-diin ng senador ang pangangailangang mamuhunan sa agrikultura, isulong ang turismo, at pasiglahin ang mga industriya upang lumago ang kaban ng bayan.

Aniya, ang mga sektor na ito ay magbibigay ng pangmatagalang financial benefit sa bansa at magdudulot ng positibong epekto sa buhay ng mga Pilipino, hindi tulad ng sugal.

Bilang matinding kritiko ng lahat ng anyo ng gambling sa bansa, matagal nang nagbababala si Cayetano sa mga negatibong epekto ng online sabong, na hamak ang laki kaysa anumang pinansiyal na pakinabang na maaaring ibigay nito.

Punto niya, dahil madaling ma-access ang online sabong, mas mataas din ang posibilidad ng adiksyon, pagkabaon sa utang, at pagdami ng krimen, kabilang na sa mga kabataan.

"Ano ba y'ung tinatanim natin sa next generation? Wala pa akong nakitang bansa na talagang umunlad dahil sa online gaming," aniya sa isang press conference noong July 18, 2024.

Dalawang taon na ang nakalilipas, nakini-kinita na ni Cayetano ang posibleng muling pagbuhay sa e-sabong matapos ipatigil ang mga ito.

"Sa totoo lang, magpapalamig lang 'yan. Tapos sa Senado naman pupunta para sa franchise, o sa next administration," aniya.

Matatandaang ipinahinto ang operasyon ng mga e-sabong sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagkawala ng mahigit sa 30 indibidwal na sangkot umano dito.

Punto pa ni Cayetano, kung patuloy na igigiit ng taumbayan ang pagtutol sa e-sabong at ang pagkakaroon ng mas maraming investment at trabaho sa bansa, "God willing po hindi na ito makakabalik," aniya.