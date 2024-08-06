فازت شركة EZVIZ بجائزة أفضل مبادرة للعام في مجال الاستدامة عن مبادرة EZVIZ Green، التي تهدف إلى تعزيز الابتكارات الصديقة للبيئة وتساهم في تنمية الغابات حول العال…

تُسخّر مبادرة EZVIZ Green قوة التكنولوجيا من أجل مستقبل أفضل للجميع، وذلك من خلال تعزيز التغيير الداخلي والوعي العام على حدٍ سواء

هوفدورب، هولندا،, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- تحتفل شركة EZVIZ، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المنازل الذكية، بمساعيها الناجحة لحماية البيئة عقب فوزها بجائزة الاستدامة لعام 2024 عن مبادرتها EZVIZ Green. تجمع هذه المبادرة بين مهمة شركة EZVIZ المتمثلة في تطوير الجيل القادم من التقنيات الاستهلاكية الصديقة للبيئة وحملات التوعية التي تقودها الشركة من خلال مشروع زراعة الأشجار، الذي يُطلق عليه اسم EZVIZ Global Forest Plan. يستخدم هذا المشروع عائدات المنتجات الخضراء لزراعة أنواع الأشجار المفيدة محليًا باستمرار في جميع أنحاء العالم.



إن جوائز الاستدامة التي تقدمها مجموعة Business Intelligence Group هي برنامج سنوي يحتفي بالمؤسسات والمنتجات والأشخاص والمبادرات في مختلف القطاعات التي أعطت الأولوية للاستدامة كعنصر أساسي في ممارساتها التجارية. يُعد مشروع EZVIZ Green واحدًا من أفضل 20 مشروعًا أُطلق عليها اسم "مبادرات العام".

قال Wade Wang، مدير العلامات التجارية بشركة EZVIZ: "تتسم مبادرة EZVIZ Green برؤية مستقبلية في تمثيلها لأسلوب حياة ذكي وموجه نحو المستقبل مع وضع بصمتها على أرض الواقع من خلال أفعال قوية وملموسة. تكمن الركيزة الأساسية للمبادرة في حلمنا بإنشاء منزل ذكي ومريح يتطور مع الاستدامة، ومن خلال منتجاتنا ومشروعاتنا، فإننا لا نكتفي بجعل المبادرة ذات قيمة مشتركة داخل EZVIZ فحسب، بل نُشرِك أيضًا الشركاء والمستخدمين لإحداث تأثير أكبر".

قامت شركة EZVIZ، القائمة على الابتكار، بدمج الطاقة الشمسية في حلولها الشهيرة لأمن المنازل، وتوفر الشركة الآن مجموعة كبيرة من الكاميرات الخارجية التي تعمل بالبطاريات وأجراس الأبواب المُزودة بتقنية الفيديو التي تستخدم ألواحًا شمسية متوافقة، ما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ويعزز الأداء طويل الأمد. تتميز أحدث سلسلة من كاميراتها الشمسية بدقة عرض قدرها 4000 بكسل وهي مُزودة أيضًا بألواح شمسية مدمجة لتقليل مخلفات التركيب والمعدات الإضافية.

من الجدير بالذكر أن شركة EZVIZ قد طرحت سلسلة من روبوتات التنظيف الذكية، حيث يتم إعادة استخدام البلاستيك المُعاد تدويره في ألواح الكبح الخلفية بجميع هذه الأجهزة. رُشِّحت المكنسة الروبوتية RE4 Plus لجائزة European Green Awards بفضل تصميمها الفعال الذي يساهم في تقليل النفايات وحيدة الاستخدام.

قال Wang في هذا الصدد: "تهدف مبادرة EZVIZ Green إلى تحقيق دورة حياة صحية بين المنتجات والأشخاص والكوكب من خلال اتباع نهج شامل". موَّلت شركة EZVIZ، في الفترة من عام 2023 إلى 2024، زراعة 1460 شجرة في 10 دول، ومن المتوقع أن تمتص هذه الأشجار حوالي 245,20 طنًا من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال السنوات العشر الأولى من عُمْرِ الأشجار.

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Charlene Li lixiaolan15@ezviz.com