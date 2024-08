PHILIPPINES, August 6 - Press Release

August 6, 2024 Gatchalian: Poll says 76% of Filipinos support cellphone ban in schools Almost 8 out of 10 Filipinos support a ban of cellphones in schools, a Pulse Asia survey commissioned by Senator Win Gatchalian found. Based on the results of the survey conducted from June 17-24, 2024, 76% of 1,200 adult respondents nationwide agree with having a cellphone ban inside schools. Thirteen percent said they disagree, while 11% said they cannot say whether they agree or disagree. An overwhelming majority of Filipinos across all socioeconomic classes also support a cellphone ban in schools, with the strongest support from Class ABC (80%). Seventy-six percent of respondents from D support a cellphone ban in schools, while 71% from class E support the proposal. Across different locations in the country, a vast majority support banning cellphones in schools, with around eight out of 10 respondents in the National Capital Region (80%), Balance Luzon (79%), and Mindanao (81%) agreeing to the proposal. Six out of 10 (61%) of respondents from Visayas, on the other hand, agree with banning cellphones in schools. For Gatchalian, results of the survey show that Filipinos see the benefits of imposing a ban on cellphone use in schools, especially because distraction from mobile phones in schools is linked to poorer learner performance. According to an analysis of the 2022 Programme for International Student Assessment (PISA) by the Senate Committee on Basic Education, eight out of 10 Filipino learners aged 15 reported being distracted in class by using their smartphones, while another eight out of ten reported being distracted by other students' smartphone use. Last June, Gatchalian filed the Electronic Gadget-Free Schools Act (Senate Bill No. 2706), which seeks to prohibit learners' use of mobile devices and electronic gadgets from Kindergarten to senior high school within school premises during school hours. "Malinaw na suportado ng ating mga kababayan ang ating panukala na ipagbawal ang paggamit ng mga cellphones sa mga paaralan, lalo't na't ang paggamit nito sa oras ng klase ay maaaring makapinsala sa kanilang pag-aaral. Kaya naman patuloy nating isinusulong ang panukalang batas na magbabawal sa paggamit ng cellphone sa oras ng klase," said Gatchalian, Chairperson of the Senate Committee on Basic Education. Gatchalian: 76% ng mga Pilipino suportado ang cellphone ban sa mga paaralan Halos 8 sa 10 mga Pilipino ang sumasang-ayon sa pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga paaralan. Ito ang lumabas sa isang Pulse Asia survey na kinomisyon ni Senador Win Gatchalian. Batay sa survey na isinagawa noong Hunyo 17-24, 2024, 76% ng mga 1,200 adult respondents sa buong bansa ang sumasang-ayon sa pagkakaroon ng cellphone ban sa mga paaralan. Labintatlong porsyento ang hindi sumasang-ayong, samantalang 11% naman ang nagsasabing hindi nila matukoy kung sumasang-ayon sila o hindi. Suportado ang panukala ng mayorya ng mga Pilipino anumang socioeconomic class ang pinagmulan nila. Pinakamalakas ang suporta sa Class ABC (80%), kasunod ng Class D (76%), at Class E (71%). Kung susuriin naman ang iba't ibang lokasyon sa bansa, lumalabas na suportado pa rin ng mayorya ng mga Pilipino ang panukalang ipagbawal ang paggamit ng cellphones sa mga paaralan. Lumalabas na halos 8 sa 10 kalahok sa National Capital Region (80%), Balance Luzon (79%), at Mindanao (81%) ang sumasang-ayon sa naturang panukala. Samantala, 6 sa 10 (61%) na kalahok naman mula sa Visayas ang sumasang-ayon dito. Para kay Gatchalian, ipinapakita ng survey na nakikita ng mga Pilipino ang maaaring maging benepisyo sa pagbabawal ng paggamit ng mga cellphone sa paaralan, lalo na't nakakaapekto sa performance ng mga mag-aaral ang abalang dulot ng mobile phones. Batay sa pagsusuring ginawa ng Senate Committee on Basic Education sa 2022 Programme for International Student Assessment (PISA), 8 sa 10 mag-aaral na may edad 15 ang iniulat na naabala sila sa klase dahil sa paggamit nila ng smartphones, at 8 rin sa 10 ang nag-ulat na naabala sila sa paggamit ng ibang mga mag-aaral ng kanilang mga smartphone. Noong nakaraang Hunyo, inihain ni Gatchalian ang Electronic Gadget-Free Schools Act (Senate Bill No. 2706) na layong ipagbawal ang paggamit ng mga mobile devices at electronic gadgets mula Kindergarten hanggang senior high school sa loob ng mga paaralan habang may klase. "Malinaw na suportado ng ating mga kababayan ang ating panukala na ipagbawal ang paggamit ng mga cellphones sa mga paaralan, lalo't na't ang paggamit nito sa oras ng klase ay maaaring makapinsala sa kanilang pag-aaral. Kaya naman patuloy nating isinusulong ang panukalang batas na magbabawal sa paggamit ng cellphone sa oras ng klase," ani Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Basic Education. # # #