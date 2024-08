bonus.ch sur l'assurance maladie : un tiers de la population suisse prévoit de changer de caisse en 2025

Assurance maladie et primes 2025 Assurance maladie et primes 2025

En Suisse, 17% des assurés ont changé de caisse-maladie en 2024. En parallèle, l'idée d'une caisse unique séduit toujours plus et récolte 76% d'avis favorables.

LAUSANNE, SUISSE, August 6, 2024 / EINPresswire.com / -- En Suisse, 17% des assuré(e)s ont changé de caisse-maladie en 2024. Face à la nouvelle forte hausse qui s'annonce pour 2025, 32% de la population suisse envisage de se tourner vers un autre prestataire. En parallèle, l'idée d'une caisse unique séduit toujours plus et récolte 76% d'avis favorables.Depuis 2009, le comparatif en ligne bonus.ch permet annuellement à la population suisse de donner son avis sur la thématique de l'assurance maladie. En mai 2024, ce sont ainsi plus de 4'000 personnes qui ont répondu à l'enquête de satisfaction et qui ont évalué leur assureur sur les points suivants : hausse des primes, clarté des informations transmises, traitement des prestations et service à la clientèle. Les réponses ont été converties en une note comprise entre 1 et 6, 6 étant la meilleure note.83% des assuré(e)s n'ont pas changé d'assurance maladie en 2024, malgré la hausse de 8.7%En 2023, alors que les primes-maladie avaient augmenté en moyenne de 6.6%, pas moins de 19% de la population suisse s'était tournée vers une nouvelle caisse-maladie. Cette année, malgré une hausse historique de 8.7%, le nombre de personnes ayant changé de prestataire a baissé à 17%.20% de changement en Suisse romandeLe plus haut taux de changement est enregistré en Romandie (20%), tandis qu'il atteint 16% en Suisse alémanique. Si le Tessin a été le canton le plus touché de Suisse par la hausse des primes de 2024, avec une augmentation moyenne de 10.5%, ce sont pourtant à peine 12% des assuré(e)s qui ont opté pour une nouvelle caisse-maladie.83% des demandes d'offres s'expliquent par une volonté d'économiserDepuis de nombreuses années, le constat suivant se confirme : la fidélité à une caisse-maladie est fortement conditionnée par l'évolution des primes. Ainsi, 83% des internautes de bonus.ch qui ont sollicité une offre d'assurance maladie mentionnent l'envie d'économiser sur leur prime comme raison principale de leur demande d'offre. Seulement 5% l'ont fait pour des raisons d'insatisfaction.Prévision de 32% de changement de caisse-maladie pour 2025En mai dernier, lorsque plus de 4'000 personnes ont répondu au sondage de bonus.ch, la hausse des primes estimée se situait entre 5% et 7%. Sur la base de cette prévision, les sondé(e)s ont été questionné(e)s sur leur intention ou non de changer d'assurance maladie.Résultat : ils/elles sont 32% à envisager une résiliation et une affiliation auprès d'un autre prestataire pour 2025.Seulement 23% des Suisses allemands ont l'intention de changer de caisse-maladieS'il y a une envie marquée de changement du côté des Romands (40%) et des Suisses italiens (39%), il n'en va pas de même chez les Alémaniques, où seulement 23% envisagent de se tourner vers un autre prestataire de santé.72% des assuré(e)s de 60 ans et plus envisagent de rester fidèlesLes intentions de changement varient considérablement en fonction de l'âge. Ainsi, 72% des "seniors" affichent la volonté de conserver la même caisse-maladie malgré la forte hausse des primes prévue en 2025. À l'inverse, ce taux chute à 53% chez les personnes de moins de 31 ans.Plus de trois quarts de la population suisse est favorable à une caisse uniqueEn Suisse, la question de la caisse unique fait débat depuis longtemps. Deux initiatives populaires ont été soumises à la votation, mais ont été refusées, en 2007 et en 2014. Pourtant, la donne semble avoir changé depuis quelques années.En 2017 déjà, le portail de comparaison de bonus.ch avait sondé le peuple suisse sur l'idée d'une caisse unique par canton. À ce moment-là, 64% des répondant(e)s avaient répondu de manière favorable. En 2024, dans un contexte de fortes hausses des primes-maladie, les suffrages grimpent à 76%. Seulement 13% des gens se disent défavorables, tandis que 11% sont sans avis.Dans le détail, 16% des sondé(e)s sont en faveur d'une caisse unique, même si cela ne permet pas de réduire le montant de la prime, tandis que 38% y sont favorables s'ils bénéficient d'une baisse de primes d'au moins 20%.Caisse unique et différences régionalesSi les différentes régions linguistiques s'accordent sur l'envie d'une caisse unique à environ 76%, elles n'ont cependant pas le même degré d'attente concernant son impact sur la baisse des primes-maladie.Ainsi, 52% des Suisses italiens sont en faveur de ce nouveau système si cela leur permet de réduire leurs primes d'au moins 20%. Du côté alémanique et romand, ce chiffre est de 35%. À noter également que seulement 7% des italophones y sont favorables même pour une prime identique, contre 17% chez les francophones et 19% chez les germanophones.Satisfaction - Note globaleGlobalement, les assuré(e)s sont satisfait(e)s de leur caisse-maladie en 2024. La note générale est en légère hausse par rapport à l'an dernier (+0.03 point) et atteint 5.08 sur 6.Satisfaction régionale - appréciation globaleComme c'est le cas ces dernières années, les Suisses allemands affichent la plus grande satisfaction vis-à-vis de leur assurance maladie. En 2024, ils sont 81% à attribuer la mention "bien" ou "très bien". Un constat logique, dans le mesure où ce sont aussi eux qui ont le moins l'intention de changer de caisse pour 2025.Du côté des Romands, ce ratio est de 72%, tandis que les Suisses italiens (50%) restent encore et toujours les plus difficiles à satisfaire.Quelles sont les caisses-maladie les mieux notés en 2024 ?En 2024, deux caisses-maladie figurent à égalité en tête du classement de bonus.ch. Il s'agit de SWICA et de Sympany, qui obtiennent la note générale de 5.3 sur 6, mention "bien".Atupri, Concordia, Helsana, OEKK, Sanitas et Visana sont juste derrière avec la note globale de 5.2, mention "bien". Aquilana, CSS, Groupe Mutuel et KPT complètent le podium de 2024 avec une moyenne générale de 5.1, mention "bien".Accès à l'enquête de satisfaction des caisses-maladie :Accès aux notes de satisfaction des caisses-maladie :Accès au comparatif des primes d'assurance maladie :Pour plus d'informations :bonus.ch SAPatrick DucretCEOPlace Chauderon 20b1003 Lausanne021.312.55.91ducret(a)bonus.chLausanne, le 6 août 2024