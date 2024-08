iTeos Therapeutics annonce la nomination de David Feltquate au poste de Directeur médical

WATERTOWN, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 05 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS) (« iTeos »), une société du secteur de la biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients, a annoncé ce jour la nomination de David Feltquate, M.D., Ph.D., au poste de Directeur médical. À ce titre, le Dr Feltquate sera chargé de superviser le développement clinique et les stratégies réglementaires de la société.



« Alors qu’iTeos se trouve à un moment charnière de son ambition de devenir une société leader en oncologie, nous sommes ravis d’accueillir le Dr Feltquate en tant que Directeur médical », a déclaré Michel Detheux, Ph.D., Président et Directeur général d’iTeos. « Son expérience en matière de leadership, ses accomplissements dans le développement de médicaments immuno-oncologiques et ses connaissances en matière de développement de biomarqueurs nous seront très utiles pour continuer à faire évoluer notre pipeline de produits. Nous nous réjouissons du rôle prépondérant qu’il saura jouer dans l’élaboration de notre stratégie de développement clinique et dans le renforcement de notre organisation au cours de cette année décisive pour la société. »

Le Dr Feltquate mettra à profit près de 20 ans d’expérience en développement clinique en immuno-oncologie, en médecine translationnelle et en développement d’essais diagnostiques auprès d’iTeos. Avant de rejoindre iTeos, il était Directeur médical chez Palleon Pharmaceuticals, où il a supervisé la stratégie clinique et le développement de son pipeline de traitements en glyco-immunologie. Avant cela, le Dr Feltquate était Responsable mondial du développement de l’hématologie et Président de l’équipe de direction de la médecine de précision chez Novartis. Auparavant, il a occupé de nombreux postes de direction chez Bristol Myers Squibb, notamment celui de Responsable du développement clinique précoce en oncologie et de Responsable du développement pour la gestion du cycle de vie de l’ipilimumab et du nivolumab. En tant que Responsable clinique du nivolumab, le Dr Feltquate était chargé du développement clinique du premier inhibiteur de PD-1, depuis la preuve de concept jusqu’aux premiers enregistrements dans le cancer du poumon non à petites cellules, le mélanome et le carcinome à cellules rénales. Le Dr Feltquate est titulaire d’une licence en biologie du Massachusetts Institute of Technology et d’un doctorat en immunologie de l’école de médecine de l’université du Massachusetts. Il a suivi une formation en médecine interne au Dartmouth Hitchcock Medical Center et une formation en oncologie médicale au Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

« Je suis ravi de rejoindre iTeos à un moment où la société accélère sa franchise TIGIT et se concentre stratégiquement sur la construction d’un riche pipeline de nouvelles cibles pour les patients qui en ont besoin », a déclaré le Dr Feltquate. « Rejoindre une société qui est à la pointe du développement d’un pipeline innovant en oncologie, ancré dans une approche scientifique méticuleuse et basée sur les données, représente une opportunité incroyable de proposer aux patients de nouveaux traitements susceptibles d’être à l’origine de profonds changements. »

À propos d’iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients. iTeos Therapeutics s’appuie sur sa connaissance approfondie de l’immunologie des tumeurs et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats susceptibles de restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. La technologie innovante de la société comprend trois programmes en phase clinique ciblant de nouvelles voies immunosuppressives validées, conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques, y compris l’axe TIGIT/CD226 et la voie de l’adénosine. La société iTeos Therapeutics a son siège à Watertown, dans le Massachusetts et un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

À propos du belrestotug (EOS-448/GSK4428859A)

Le belrestotug est un anticorps monoclonal (AcM) actif de récepteur Fc dérivé de l’immunoglobuline humaine G1, ou IgG1, qui cible l’immunoglobuline des lymphocytes T et les domaines de motifs inhibiteurs basés sur la tyrosine des immunorécepteurs (TIGIT), un important récepteur inhibiteur qui contribue à la suppression des réponses immunitaires innées et adaptatives contre le cancer. En tant qu’AcM anti-TIGIT puissant et optimisé à affinité élevée, le belrestotug est conçu pour améliorer la réponse antitumorale grâce à un mécanisme de modulation immunitaire complexe en interagissant avec TIGIT et FcγR, un régulateur clé des réponses immunitaires qui induit la libération de cytokines et une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ou ADCC pour Antibody dependent cellular cytotoxicity). Le candidat thérapeutique progresse dans de multiples indications en collaboration avec GSK.

