شركة " كيوليس ام اتش آي" و روكسي سينما تستضيفان عرضًا حصريًا للموظفين في إطار المسؤولية المجتمعية
EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة – 5 أغسطس 2024: في بادرة طيبة تعبر عن تقديرها الخالص لموظفيها، أقامت شركة " كيوليس ام اتش آي" بالتعاون مع روكسي سينما فعالية استثنائية لمدة يومين، خصصت لموظفي الصفوف الأمامية في الشركة. تمثل هذه المبادرة التي تندرج في إطار الشراكة المستمرة بين روكسي سينما وفريق المسؤولية الاجتماعية لشركة "كيوليس ام اتش آي" ، بمثابة شكر وتقدير لموظفي الشركة لجهودهم الحثيثة في الحفاظ على سير العمل بكفاءة في مختلف قطاعات النقل التابعة لها.
تضمنت الفعالية، التي أقيمت في سينما روكسي في الخوانيج، عرضًا حصريًا لأحدث الأفلام إلى جانب تشكيلة متنوعة من المرطبات، مما أتاح للموظفين فرصة للاسترخاء والاستمتاع بفترة راحة مستحقة. وتسلط هذه المبادرة الضوء على التزام كلتا المؤسستين بتقدير مساهمات موظفين الخطوط الأمامية ومكافأة جهودهم الحثيثة في خدمة العملاء.
بهذه المناسبة، أعرب السيد عادل العوضي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى شركة "كيوليس ام اتش آي" عن سعادته بالشراكة مع سينما روكسي لتكريم موظفي الخطوط الأمامية قائلا: "يسعدنا أن نتعاون مع سينما روكسي لتنظيم هذه الفعالية الخاصة. إن موظفينا هم العمود الفقري لمؤسستنا، ومن الضروري أن نعرب عن تقديرنا لتفانيهم الدؤوب. إن هذا العرض الحصري هو أقل ما يمكننا تقديمه لهم نظير جهودهم والتزامهم".
من جانبها، عبرت إدارة سينما روكسي عن سعادتها باستضافة العرض قائلة:"نحن في روكسي سينما نؤمن بأهمية رد الجميل للمجتمع، وهذا التعاون مع شركة "كيوليس ام اتش آي" هو مثال حي عن كيفية تحقيق الأثر الإيجابي. نحن سعداء باستضافة هذه العروض وتوفير تجربة لا تُنسى لموظفي الخطوط الأمامية الذين يبذلون الكثير من الجهد من أجل مدينتنا".
يأتي التعاون بين روكسي سينما وفريق المسؤولية الاجتماعية الشركة " كيوليس ام اتش آي" كجزء من مبادرة أوسع نطاقًا لدعم المجتمع ورد الجميل، حيث تلتزم كلتا المؤسستين بمواصلة جهودهما خلال تجارب هادفة ومؤثرة لأولئك الذين يساهمون في رفاهية المدينة وتطورها. ويُمثل هذا الحدث بداية لأنشطة متعددة مقررة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي ودعم الأفراد المؤثرين."
Biz talk media
تضمنت الفعالية، التي أقيمت في سينما روكسي في الخوانيج، عرضًا حصريًا لأحدث الأفلام إلى جانب تشكيلة متنوعة من المرطبات، مما أتاح للموظفين فرصة للاسترخاء والاستمتاع بفترة راحة مستحقة. وتسلط هذه المبادرة الضوء على التزام كلتا المؤسستين بتقدير مساهمات موظفين الخطوط الأمامية ومكافأة جهودهم الحثيثة في خدمة العملاء.
بهذه المناسبة، أعرب السيد عادل العوضي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى شركة "كيوليس ام اتش آي" عن سعادته بالشراكة مع سينما روكسي لتكريم موظفي الخطوط الأمامية قائلا: "يسعدنا أن نتعاون مع سينما روكسي لتنظيم هذه الفعالية الخاصة. إن موظفينا هم العمود الفقري لمؤسستنا، ومن الضروري أن نعرب عن تقديرنا لتفانيهم الدؤوب. إن هذا العرض الحصري هو أقل ما يمكننا تقديمه لهم نظير جهودهم والتزامهم".
من جانبها، عبرت إدارة سينما روكسي عن سعادتها باستضافة العرض قائلة:"نحن في روكسي سينما نؤمن بأهمية رد الجميل للمجتمع، وهذا التعاون مع شركة "كيوليس ام اتش آي" هو مثال حي عن كيفية تحقيق الأثر الإيجابي. نحن سعداء باستضافة هذه العروض وتوفير تجربة لا تُنسى لموظفي الخطوط الأمامية الذين يبذلون الكثير من الجهد من أجل مدينتنا".
يأتي التعاون بين روكسي سينما وفريق المسؤولية الاجتماعية الشركة " كيوليس ام اتش آي" كجزء من مبادرة أوسع نطاقًا لدعم المجتمع ورد الجميل، حيث تلتزم كلتا المؤسستين بمواصلة جهودهما خلال تجارب هادفة ومؤثرة لأولئك الذين يساهمون في رفاهية المدينة وتطورها. ويُمثل هذا الحدث بداية لأنشطة متعددة مقررة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي ودعم الأفراد المؤثرين."
Biz talk media
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