L’Oréal Groupe prend une participation de 10 % dans Galderma, le leader mondial exclusivement dédié a la dermatologie et l’un des plus grands acteurs mondiaux dans le domaine de l’esthétique injectable

CET INVESTISSEMENT SERA COMPLÉTÉ PAR UN NOUVEAU PARTENARIAT SCIENTIFIQUE STRATÉGIQUE

ENTRE L’ORÉAL ET GALDERMA.

Clichy, le 5 août 2024 - L’Oréal Groupe annonce aujourd’hui l’acquisition d’une participation de 10 % dans Galderma Group AG auprès de Sunshine SwissCo AG (consortium mené par EQT), d’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et d’Auba Investment Pte. Ltd. (agissant tous de concert en tant que vendeurs), pour un montant non divulgué.

En outre, L’Oréal et Galderma ont convenu de travailler à la mise en place d’un partenariat scientifique stratégique qui permettra de tirer parti de l’expertise incontestée des deux entreprises : celle de Galderma à travers une vaste gamme de solutions dermatologiques, et celle de L’Oréal en matière de biologie de la peau, d’outils de diagnostic et de méthodes d’évaluation.

« Je suis très heureux d’annoncer cet investissement stratégique et ce partenariat avec Galderma. Il s’agit d’une étape ambitieuse pour L’Oréal, fidèle à notre devise “saisir ce qui commence”. Cette étape va nous permettre d’explorer le marché en pleine croissance de l’esthétique, une activité clé complémentaire de notre cœur de métier unique, la beauté », a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L’Oréal Groupe. « Nous soutenons pleinement la direction de Galderma et sa stratégie en tant que leader de la dermatologie, nous respectons son indépendance et sommes très confiants dans son potentiel de croissance à long terme. »

En tant que leader mondial de la beauté et précurseur de la Beauty Tech, L’Oréal investit de plus en plus dans une approche davantage holistique, adressant l’ensemble de la routine beauté. Cette approche vise à associer des outils de diagnostic, des produits topiques de haute performance avec des dispositifs à domicile ou des traitements esthétiques, afin d’offrir de nouveaux niveaux de performance combinés, en corrigeant, réparant, prévenant, anticipant et interceptant les signes du vieillissement cutané.

L’investissement stratégique de L’Oréal dans Galderma confirme la solide trajectoire de croissance que l’entreprise a entamée au cours de la dernière décennie. Sous la direction avisée de Dr. Flemming Ørnskov, Directeur Général de Galderma, avec le soutien d’EQT et du consortium, l’entreprise s’est imposée comme le leader dédié à la dermatologie et l’un des plus grands acteurs mondiaux dans le domaine de l’esthétique injectable. Aujourd’hui, Galderma propose un large portefeuille en dermo--cosmétiques, médicaments dermatologiques et les meilleurs produits de comblement à base d’acide hyaluronique (AH), de neuromodulateurs et de biostimulants.

Galderma soutient pleinement cette opération et ce partenariat stratégique et se réjouit d’accueillir le groupe L’Oréal en tant que partenaire solide de long terme.

L’Oréal ne sera pas représenté au conseil d’administration de Galderma et a accepté des clauses usuelles pour ce type d’investissement dans le cadre d’un pacte d’actionnaires conclu avec Sunshine SwissCo AG.

L’opération sera mise en œuvre par le biais d’une opération hors marché réalisée avec EQT et le consortium. L’Oréal, EQT et le consortium n’ont pas l’intention d’agir de concert.

L’opération sera financée par la trésorerie disponible de L’Oréal ainsi qu’une facilité de crédit mise en place pour cette transaction. La clôture devrait intervenir dans les prochains jours.

Une conférence téléphonique à l’intention des investisseurs, dirigée par Nicolas Hieronimus et Christophe Babule, Directeur Général Adjoint, Administration et Finances de L’Oréal, sera organisée le lundi 5 août à 10h (heure de Paris, UCT+2)

Conférence call access L’Oréal – Conference call Numéro participants FR : +33 01 70 91 87 04 Numéro participants US : +1 718 7058796 Numéro participants UK : +44 1 212818004

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

À propos de L’Oréal Groupe

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 41,18 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 6 400 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/

À propos de Galderma

Galderma (SIX: GALD) est le leader mondial exclusivement dédié à la dermatologie, présent dans environ 90 pays. Nous proposons un portefeuille premium de marques et de services innovants issus de la recherche scientifique couvrant un large spectre du marché de la dermatologie à forte croissance, via une gamme de solutions injectables en esthétique, des produits pour le soin de la peau et de médicaments en dermatologie. Depuis notre création en 1981, nous consacrons notre passion et notre engagement au plus grand organe du corps humain – la peau – en répondant aux besoins individuels des consommateurs et des patients, en partenariat avec les professionnels de la santé. Parce que nous comprenons que la peau façonne nos

