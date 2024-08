Shelley L. Morse (CTF/FCE) obtient le siège de la Région Amérique du Nord–Caraïbes au Bureau exécutif de l’Internationale de l’Éducation (IE)

OTTAWA, Ontario, 02 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) a le plaisir d’annoncer que Shelley L. Morse a obtenu le siège de la Région Amérique du Nord-Caraïbes au Bureau exécutif de l’Internationale de l’Éducation (IE). L’élection s’est tenue lors du 10e Congrès mondial de l’IE qui a lieu en ce moment même à Buenos Aires, en Argentine.



Le Bureau exécutif comprend 27 membres responsables de la gestion de l’Internationale de l’Éducation et de la mise en œuvre des décisions prises au Congrès mondial. Shelley L. Morse y occupera l’un des deux sièges de la Région Amérique du Nord-Caraïbes, à la suite de Dianne Woloschuk (elle aussi de la CTF/FCE), qui a occupé ce siège pendant deux mandats très fructueux.

Shelley L. Morse a connu une carrière florissante dans l’éducation, où elle a prouvé son grand attachement à la défense d’une éducation publique inclusive de qualité financée par l’État, ainsi que des droits des travailleurs et travailleuses.

En juillet 2019, Shelley L. Morse a été élue présidente de la CTF/FCE par acclamation après avoir rempli trois mandats de vice-présidente de la Fédération et siégé pendant plusieurs années à son Conseil d’administration. Pendant son mandat à la présidence de la CTF/FCE, elle a été la toute première personne à présider le Comité régional Amérique du Nord-Caraïbes de l’IE (2020-2021). Elle a également présidé le Comité consultatif de la condition féminine, le Comité consultatif de la diversité et des droits de la personne, le Comité consultatif de l’éducation autochtone et le Comité consultatif de la profession enseignante de la CTF/FCE.

Shelley L. Morse a grandement contribué à faire bouger les choses tant à l’échelle nationale qu’internationale. Ardente défenseuse des droits syndicaux et des droits de la personne, elle a assisté aux Congrès mondiaux de l’Internationale de l’Éducation à Ottawa (en 2015) et à Bangkok (en 2019). Elle a par ailleurs été déléguée à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW) cinq fois (entre 2015 et 2022). Sa vaste expérience au sein de la CTF/FCE et son engagement auprès de l’IE seront de précieux atouts pour renforcer notre fédération mondiale, et pour contribuer à définir les priorités de l’IE ainsi que les services aux organisations affiliées, notamment en ce qui a trait à l’action politique, aux campagnes de sensibilisation, à la création de partenariats de coopération, à la réalisation de projets de recherche avant-gardistes et à la compréhension de ce qui constitue la nature même d’une fédération de syndicats de l’enseignement.

La CTF/FCE

Fondée en 1920, la CTF/FCE est une alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui représentent plus de 365 000 membres du corps enseignant et autres travailleurs et travailleuses du secteur de l’éducation au Canada. Elle est également affiliée à l’Internationale de l’Éducation, qui représente plus de 32 millions d’éducateurs et éducatrices.

