Cavli C11QM 簡介：纖薄 LTE Cat 1 透過內建 GNSS 和 SDK 功能重新定義具成本效益的物聯網部署

解鎖 Cavli C11QM 的高效運算、多功能作業系統和 SDK，以及內建 GNSS 功能

加州聖荷西, Aug. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首批「物聯網就緒」蜂窩模組製造商之一 Cavli Wireless ，推出了全新 C11QM LTE Cat 1 物聯網模組。 此旗艦 C 系列的最新產品利用先進 LTE Cat 1 技術和內建 GNSS 追蹤，提供無縫全球連接和追蹤解決方案。 C11QM 旨在滿足現代物聯網應用的不同需求，為產業的效率和多功能性建立了新標準。

Cavli Wireless 推出的 C11QM 是一款創新的物聯網模組，旨在改變連網裝置的格局。 這款纖薄而強大的設備把先進的 LTE Cat 1 技術與內建 GNSS 功能無縫融合，為下一代物聯網部署提供全面的解決方案。 C11QM 在設計時考慮了多功能性，可廣泛應用於農業、醫療保健、零售、智能城市和製造等不同行業。 其強大的功能組合使開發人員可在不影響規模或效率的情況下，創建精密的物聯網解決方案。 這些功能顯著縮短了物聯網部署的上市時間，使企業能夠快速且有效率地擴展其營運。 Cavli Wireless 透過 C11QM 再次強調對推動物聯網創新的承諾。 該模組反映了具成本效益的蜂窩物聯網技術上的一大進步，為互聯世界千變萬化的需求提供無與倫比的性能、可靠性和靈活性。

C11QM 系列展示了 Cavli 最先進的 LTE Cat 1 模組，具有 2G 回退功能，旨在提升物聯網和 M2M 連接性。 此纖巧、功能強大的模組支援 3GPP 第 10 版，並具有內建 GNSS 功能，可實現精確定位。 C11QM 透過 VoLTE 功能、全面的 SMS 支援和廣泛的互聯網通訊協定，提供卓越的多功能性。 C11QM 旨在與 LTE Cat 1 網路無縫連接，實現高達 10Mbps 的下載速度和 5Mbps 的上傳速度，賦予現代物聯網部署所需的強大效能。 C11QM 代表著支援 LTE 的小型物聯網應用的飛躍進步，將其定位為功能更強大的新一代 LTE Cat 1 C10QM 模組。 C10QM 的設計針對想開發複雜互聯解決方案的 OEM，提供直接顯示功能的集成 MIPI DBI 介面等附加功能、支援虛擬 CAN 以及支援收發藍牙和 WiFi；而 C11QM 的目標則是讓設備盡可能無縫地以智慧連接的 OEM，並同時能夠根據多個感測器的輸入執行運算操作。 此外，C11QM 與 C17QS 針腳兼容，讓我們的客戶可以根據需要橫向升級其互聯解決方案。

C11QM 模組重新定義了物聯網連接，其出色的功能集集合至纖薄的 26.5 x 22.5 毫米 LGA 之中，類似於我們的 C16QS 和 C17QS LTE Cat 1bis 晶片組 。 不過 C11QM 與運算效率較低的模組有所不同，前者由高達 1.3 GHz 頻率的 ARM Cortex-A7 處理器提供支援，並具備 128 MB RAM 和 128 MB NAND 快閃記憶體。 這使 C11QM 能夠為開發和運行複雜的物聯網應用程式時提供充足的內存，並透過 SDK 功能進一步強化效能。 C11QM 支援輕盈的 ThreadX RTOS 和多功能的 Yocto Linux，確保加快啟動時間和效能更簡化。 ThreadX RTOS 非常適合需要加快啟動時間和低記憶體消耗以進行簡單運算操作的 OEM，而變體 Yocto Linux 則提供更多作業系統級功能並支援複雜的 SDK 應用程式。 內建 GNSS 功能由 Qualcomm® Location Suite Gen8C Lite 提供支援，可使用 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo 及 QZSS 衛星系統，在全球範圍內提供精確的定位服務。

C11QM 提供全面的互聯網通訊協定，包括 TCP(S)、HTTP(S)、MQTT(S)、FTP(S)、UDP 和 PPP，可與不同物聯網平台無縫整合。 C11QM 具有 UART、USB 2.0、SDIO 3.0 和多個 GPIO 等介面，並支援 VoLTE 和 IMS/SG/CS 收發 SMS，多功能性無可比擬。 開發人員可以利用 SDK 建立自訂應用程式，充分利用該模組的豐富功能集。 這款輕巧而強大裝置的工作溫度範圍為 -40°C 至 85°C，適合於多種環境條件下使用。

C11QM 模組的多功能性和先進功能，使其成為跨越不同產業及物聯網應用的理想解決方案。 在農業方面，C11QM 使智能農業系統具有精確的位置追蹤和數據記錄功能。 在醫療保健和電子醫療方面，此模組可靠的連接能力有助遙距監控患者和醫療設備通訊。 C11QM 纖薄尺寸和高效硬體，使其成為智能家居設備和城市基礎設施的連網設備以至智能照明系統的完美之選。 能源公用事業可受惠於其強大的智能計量和電網管理通訊能力。 對製造業而言，C11QM 有助即時設備監控和完善供應鏈。 C11QM 提供的各種介面和精確的追蹤能力，使其成為汽車 OEM 的理想選擇，針對為雙輪車而正在開發的基本連網遙距資訊處理提供解決方案。 憑藉支援 VoLTE、各種互聯網通訊協定和全球連接選項，C11QM 為這些關鍵產業創新物聯網解決方案奠下多功能的基礎。

Cavli Wireless 行政總裁兼首席技術架構師 John Mathew 表示：「C11QM 模組代表了我們物聯網解決方案組合的重大進步。 我們設計這個模組是為了滿足物聯網產業不斷變化的需求，在纖薄的設計中結合了先進的 LTE 功能和內建 GNSS。 透過 C11QM 我們不僅是推出一款產品，而是在協助企業加快創新，並在各行各業中更有效地部署物聯網解決方案。 這個模組體現了我們對推動未來互聯技術的承諾。」

Cavli Wireless 的 C11QM 模組憑藉其強大的功能和纖巧設計，為全球具成本效益的 LTE 物聯網部署奠定了新基準。 C11QM 為 OEM 提供一個可訪問的網關，以顛覆性的價格為其設備實現智能連接，同時成為運算密集型物聯網應用程式的理想選擇。 隨著對連網裝置的需求不斷增長，C11QM 已準備好推動下一波創新浪潮，使企業能夠在全球各行業創造更明智、更具效率的解決方案。 Cavli C11QM 在簡化 OEM 實現智能互聯的過程中扮演著關鍵角色，它不僅降低智能互聯解決方案的複雜性，同時確保過程對 OEM 企業不會造成沉重的財務負擔。

關於 Cavli Wireless

Cavli Wireless 設計和製造物聯網就緒蜂巢模組，可提高設備可靠性並加快各種應用程式的開發流程。 Cavli 的智能蜂窩模組透過整合 eSIM 功能配備全球蜂窩連接，以專屬的雲端平台 Cavli Hubble 為用戶提供實惠的國際數據定價、簡化的設備管理和集中訂閱管理。

聯絡資料：

Shariq Jalaluddin

+91 6282917279

shariq.j@cavliwireless.com

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