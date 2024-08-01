全新推出 Cavli C11QM：紧凑型 LTE Cat 1 强大模块，内置 GNSS 和 SDK 功能，重塑经济高效的物联网部署

解锁 Cavli C11QM 的高效计算能力、多功能操作系统和 SDK 以及内置 GNSS 功能

加利福尼亚州圣何塞, Aug. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首批真正的“物联网就绪”蜂窝模块制造商之一 Cavli Wireless 自豪地推出了全新 C11QM LTE Cat 1 物联网模块。 旗舰 C 系列的这一最新产品利用先进的 LTE Cat 1 技术和内置 GNSS 跟踪功能，提供无缝的全球连接和跟踪解决方案。 C11QM 旨在满足现代物联网应用的多样化需求，为行业效率和多功能性树立了新标准。

Cavli Wireless 推出 C11QM，这一颠覆性的物联网模块势必将重塑互联设备格局。 这一紧凑的强大模块将先进的 LTE Cat 1 技术与内置 GNSS 功能无缝融合，为下一代物联网部署提供全面解决方案。 C11QM 的设计注重多功能性，可满足农业、医疗保健、零售、智慧城市和制造业等众多行业的广泛应用需求。 其强大的功能集使开发人员能够在不牺牲尺寸或效率的情况下，创建复杂的物联网解决方案。 这些功能显著缩短了物联网部署的上市时间，使企业能够快速高效地扩展运营。 凭借 C11QM，Cavli Wireless 再次兑现了其推动物联网创新的承诺。 该模块代表了经济高效的蜂窝物联网技术的飞跃，为满足互联世界不断变化的需求提供了无与伦比的性能、可靠性和灵活性。

C11QM 系列展示了 Cavli 最尖端的 LTE Cat 1 模块，支持 2G 回退功能，旨在提升物联网和 M2M 连接能力。 这些结构紧凑、功能强大的模块支持 3GPP 第 10 版，并内置 GNSS，可实现精确定位。 C11QM 提供 VoLTE 功能、全面的短信支持，并兼容多种互联网协议，功能十分全面卓越。 C11QM 可与 LTE Cat 1 网络无缝连接，峰值下载速度可达 10Mbps，上传速度可达 5Mbps，可为现代物联网部署提供所需的强大性能。 C11QM 代表了小型 LTE 物联网应用的一次飞跃，可以看作是功能更强大的 LTE Cat 1 产品 C10QM 的“小兄弟”。 C10QM 专为计划开发复杂互联解决方案的原始设备制造商 (OEM) 而设计，提供集成 MIPI DBI 接口（用于直接显示功能）、虚拟 CAN 支持以及蓝牙和 WiFi 收发器支持等附加功能。而 C11QM 旨在帮助原始设备制造商尽可能实现设备的智能无缝连接，同时根据来自多个传感器的输入执行计算操作。 此外，C11QM 与 C17QS 引脚兼容，使我们的客户能够根据需要横向升级其互联解决方案。

C11QM 模块重新定义了物联网连接，其令人印象深刻的功能集集成在紧凑的 26.5 x 22.5 毫米 LGA 封装中，与我们的 LTE Cat 1bis 芯片组 C16QS 和 C17QS 相似。 但与这些计算效率较低的模块相比，C11QM 搭载了主频高达 1.3GHz 的 ARM Cortex-A7 处理器，并配备了 128 MB RAM 和 128 MB NAND 闪存。 这使得 C11QM 能够为开发和运行复杂的物联网应用提供充足的内存，而 SDK 功能的加持则使其如虎添翼。 C11QM 同时支持轻量级 ThreadX 实时操作系统和功能丰富的 Yocto Linux，确保了快速启动时间和流畅的性能。 ThreadX 实时操作系统非常适合需要快速启动时间和低内存消耗以进行简单计算操作的原始设备制造商，而 Yocto Linux 变体则提供更多操作系统级功能，并支持复杂的 SDK 应用。 内置 GNSS 功能由 Qualcomm® Location Suite Gen8C Lite 提供支持，支持 GPS、GLONASS、北斗、Galileo 和 QZSS 星座，可在全球范围内提供精准的定位服务。

C11QM 提供一整套互联网协议，包括 TCP(S)、HTTP(S)、MQTT(S)、FTP(S)、UDP 和 PPP，可与各种物联网平台无缝集成。 它具有 UART、USB 2.0、SDIO 3.0 和多个 GPIO 等接口，并支持 VoLTE 和通过 IMS/SG/CS 发送短信，功能十分全面。 开发人员可以利用 SDK 创建自定义应用，充分利用模块的丰富功能集。 这一小巧强大的模块可在 -40°C 到 85°C 的广泛温度范围内工作，适用于各种环境条件。

C11QM 模块的多功能性和先进功能使其成为各行各业广泛物联网应用的理想解决方案。 在农业领域，它可以通过精准的定位跟踪和数据记录实现智能农业系统。 在医疗保健和电子健康领域，该模块可靠的连接能力可支持远程患者监测和医疗设备通信。 C11QM 体积小巧，硬件高效，非常适合用于智能家居设备和城市基础设施，例如联网家电和智能照明系统。 凭借强大的通信能力，C11QM 可用于智能计量和电网管理，使能源公用事业公司受益匪浅。 对于制造业而言，C11QM 有助于实现设备的实时监控和供应链优化。 C11QM 提供多种接口和精准的跟踪能力，是汽车原始设备制造商为两轮车开发基础互联远程信息处理解决方案的理想选择。 C11QM 支持 VoLTE、各种互联网协议和全球连接选项，是这些关键行业创新物联网解决方案的多功能基石。

“C11QM 模块代表了我们物联网解决方案组合的重大进步，” Cavli Wireless 首席执行官兼首席技术架构师 John Mathew 表示。 “我们设计该模块的目的是满足物联网行业不断发展的需求，将先进的 LTE 功能和内置 GNSS 集成在一个紧凑的封装中。 通过 C11QM，我们不仅推出了一款产品，更致力于赋能企业加速创新，并在各行各业更高效地部署物联网解决方案。 该模块体现了我们推动未来互联技术发展的承诺。”

Cavli Wireless 的 C11QM 模块凭借其强大的功能和紧凑的设计，为全球经济高效的 LTE 物联网部署树立了新的标杆。 它为原始设备制造商提供了一个可访问的网关，使其能够以颠覆性的价格实现设备的智能互联，并成为计算密集型物联网应用的理想选择。 随着互联设备需求的不断增长，C11QM 随时准备推动下一波创新浪潮，帮助企业在全球各行各业创建更智能、更高效的解决方案。 Cavli C11QM 在我们致力于简化和精简原始设备制造商的智能互联之旅方面发挥着关键作用，同时确保这一旅程本身不会耗费巨资。

关于 Cavli Wireless

Cavli Wireless 设计和制造物联网就绪蜂窝模块，可提高设备可靠性，并加速各种应用的开发进程。 通过集成的 eSIM 功能，Cavli 的智能蜂窝模块具备全球蜂窝连接能力，能通过专属云端平台 Cavli Hubble 为用户提供实惠的全球数据定价、简化的设备管理以及集中订阅管理服务。

联系信息：

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