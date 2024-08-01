Avance Clinical 宣佈北美業務的高層人事變動

澳洲阿德萊德和北卡羅來納州威克森林, Aug. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 屢獲殊榮並且為生物科技公司提供全方位服務的中型全球受託研究機構 (CRO) Avance Clinical，懷著欣喜的心情宣佈任命 Jeanne Schow 為業務拓展部資深副總裁。Jeanne 將獲派駐服務於 三藩市灣區。



於下次生物科技活動中與 Jeanne Schow 和 Avance Clinical 北美洲團隊會面。在此處預約會面。

Avance Clinical 行政總裁 Yvonne Lungershausen 表達了她對 Jeanne 任命的熱誠態度，強調了她為團隊帶來的重要專業知識。Lungershausen 表示：「我們非常高興北美洲業務拓展團隊由 Jeanne Schow 來帶領。Jeanne 和北美銷售團隊將專注於尋求與 Avance Clinical 美國業務有來往的生物科技客戶合作。」

她補充說：「這次任命一位經驗豐富的行業領袖擔任要職負責美國業務，將大力推動公司與尋求快速、優質臨床研究解決方案的美國生物科技公司之間的合作。」

Avance Clinical 的 GlobalReady 藥物開發解決方案提供創新、加速研發的臨床項目途徑及所有主要監管機構 (包括 FDA 和 EMA) 認可的品質數據。此外，該公司的澳洲業務為美國生物科技公司大幅節省了近 45% 的臨床支出，並且因為這些研究無需作新藥臨床試驗 (IND) 而加快啟動早期研究。

Jeanne Schow 在探索、臨床開發及業務拓展方面擁有超過 25 年的豐富經驗，負責管理大型策略團隊。她說：「我很高興能夠利用我的生物科技臨床開發經驗來進一步擴展 Avance Clinical 的北美洲業務，公司在早期到後期交付方面具有超過 17 年的經驗。」

當被問及為何選擇加入 Avance Clinical 時，Jeanne 強調了公司在重獲顧客業務方面的卓越成績，這歸功於客戶服務、反應迅速的團隊，以及跨越但不限於關鍵治療領域，包括罕見疾病、腫瘤學、中樞神經系統、傳染病及細胞和基因療法方面創新而優質臨床交付。

她解釋道：「作為一家中型受託研究機構，Avance Clinical 以其早期開始的臨床開發，以及通過後期研究擴大對生物科技客戶支援的能力而聞名。我們將在這種合作夥伴關係模式的基礎上，加強在美國和全球進行的後期研究。

Avance Clinical 在美國擁有的科學及監管專業知識，與協同項目管理的方法，足以應對每項研究所面對的獨特挑戰。」

回顧自己的職業生涯，Jeanne Schow 表示：「我最初在 Baxter Healthcare 與三藩市灣區的生物科技公司合作，然後加入了頂尖的科學分銷商 Avantor，再轉往 Acurian Patient Recruitment Services，該公司在我任職時獲 PPD 收購，之後我加入了 UBC。我近期擔任 APCER Life Sciences 的業務拓展副總裁，該公司為臨床試驗及獲批核後提供藥物監控和監管服務。」

她說：「能為發掘延長或改善我們生命的治療方法出一分力，我感到相當自豪。透過臨床試驗幫助一名患者尋找潛在的嶄新治療方法，是我所經歷過並與其他人分享的一項優勢。我感激我遇到的所有人，並期待我們將 Avance Clinical 的成功故事帶給後期的生物科技公司時，會遇到更多優秀的專業人士。」

除了豐富的專業經驗外，Jeanne 還擁有加州聖路易斯奧比斯波加州州立理工大學 (California Polytechnic University) 的工業技術理學士學位，以及加州馬里布佩珀代因大學 (Pepperdine University) 的工商管理碩士學位。

關於 Avance Clinical | 提案請求

Avance Clinical 是澳洲、亞洲和北美洲最具規模的優質全方位服務受託研究機構 (CRO) ，為國際生物科技公司提供優質的臨床試驗及全球認可的數據。該公司的客戶是正處於完成藥物開發項目第一階段至第三階段的生物科技公司，這些項目需要快速、敏捷、適應性強、以解決方案為導向的臨床研究服務。

Frost & Sullivan 獎項

Avance Clinical 過去四年榮獲 Frost & Sullivan 亞太區 CRO 市場領導力獎，在該地區提供受託研究機構服務超過 26 年。

臨床前期到中後期階段

Avance Clinical 憑藉其經驗豐富的 ClinicReady 團隊，及運用澳洲政府高達 43.5% 的激勵回饋金和快速啟動監管流程，提供從臨床前期到第三期臨床服務的臨床前期諮詢和監管服務。

憑藉對 120 多種適應症的經驗，該受託研究機構可為 TGA、FDA 和 EMA 審查提供一流的結果及國際認可的優質數據。

技術

Avance Clinical 在所有職能領域中使用最先進的技術和黃金標準系統，為客戶提供最有效的流程。部分技術合作夥伴包括 Medidata、Oracle、TrialHub、Certinia、Salesforce、Zelta 和 Medrio。

www.avancecro.com

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媒體聯絡人： Avance Clinical media@avancecro.com Kate Thompson