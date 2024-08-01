Avance Clinical 宣布任命北美业务高层

澳大利亚阿德莱德和北卡罗来纳州威克森林, Aug. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical 是一家屡获殊荣、为生物技术公司提供全方位服务的中型全球合同研究组织 (CRO)。该公司欣然宣布任命 Jeanne Schow 为业务发展高级副总裁。Jeanne 将常驻旧金山湾区。Jeanne 将常驻旧金山湾区。



敬请期待在下一场生物技术活动中与 Jeanne Schow 及 Avance Clinical 北美团队的会面。在此预约会议。

Avance Clinical 首席执行官 Yvonne Lungershausen 对 Jeanne Schow 的任命表现出极大的热忱，并强调 Jeanne 为团队带来了深厚的专业知识。“我们非常高兴由 Jeanne Schow 带领我们的北美业务开发团队。Jeanne 和北美销售团队将致力于寻求与 Avance Clinical 美国业务合作的生物技术客户建立合作关系”。Lungershausen 表示。

Lungershausen 补充道：“由经验丰富的行业领袖负责美国业务，将为公司与寻求快速、高质量临床研究解决方案的美国生物技术公司建立合作提供进一步支持。”

Avance Clinical 的 GlobalReady 药物开发解决方案提供创新、加速的临床项目路径和高质量的数据，得到了包括 FDA 和 EMA 在内的所有主要监管机构的认可。此外，该公司在澳大利亚的业务还为美国生物技术公司节省了近 45% 的临床开支，而且由于无需 IND，还能推动早期研究快速启动。

Jeanne Schow 在药物发现、临床开发以及业务开发等领域拥有超过 25 年的行业经验，并管理过多个大型战略团队。她表示：“Avance Clinical 在北美已拥有超过 17 年从早期到晚期阶段的交付经验，我很高兴能够利用我在生物技术临床开发方面的经验，进一步拓展 Avance Clinical 在北美的业务。”

当被问及为何选择加入 Avance Clinical 时，Jeanne 特别提到该公司在客户服务、反应迅速的团队以及创新、优质的临床交付等方面开创的卓越业绩，包括但不限于罕见病、肿瘤、中枢神经系统、传染病以及细胞和基因治疗等关键治疗领域。

“作为一家中型 CRO，Avance Clinical 能够在临床开发的早期阶段进行介入，并能够进一步为生物技术客户至后期的研究提供支持，因此声名远扬。我们将在这一合作模式的基础上，深化在美国乃至全球开展的后期研究。”

“Avance Clinical 在美国的科学和监管专业知识以及协作项目管理方法能够与每项研究面临的独特挑战不谋而合。”她解释道。

在回顾自己的职业生涯时，Jeanne Schow 表示： “我最初在 Baxter Healthcare 工作，为旧金山湾区的生物技术公司提供服务，后来加入了领先的科学分销商 Avantor，之后又加入了 Acurian Patient Recruitment Services，这家公司在我任职期间被 PPD 收购，随后我又加入了 UBC。我最近的职位是在 APCER Life Sciences 担任业务开发副总裁，这家公司为临床试验和药品批准后阶段提供药物警戒和监管服务。”

“我很荣幸能投身到发现延长或改善我们生命的治疗方法的工作中。通过临床试验帮助患者找到潜在的全新疗法，不仅是我个人的亲身体验，同时我也乐于与他人分享这样的经历。我很感谢我所遇到的人，也期待将 Avance Clinical 的成功经验推广到后期生物技术公司，并在此过程中结识更多优秀的专业人士。”她表示。

除了丰富的专业经验，Jeanne 还拥有加州州立理工大学（位于加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波市）工业技术专业理学学士学位和佩珀代因大学（位于加利福尼亚州马里布）工商管理硕士学位。

关于 Avance Clinical | 询价请求

Avance Clinical 是澳大利亚、亚洲和北美最大的提供优质全方位服务的 CRO，为国际生物技术公司提供具有全球认可数据的高质量临床试验。我们的客户是处于完成药物开发计划 I期 至 III 期的生物技术公司，他们需要快速、灵活、适应性强且以解决方案为导向的临床研究服务。

Frost & Sullivan 奖项

Avance Clinical 作为一家具有 26 年历史的 CRO 公司，在过去四年中连续被评为 Frost & Sullivan 亚太地区市场领袖。

临床前到临床中后期

Avance Clinical 依托其经验丰富的 ClinicReady 团队，提供临床前咨询和监管服务。公司服务覆盖从临床前阶段直至 III 期临床试验，同时拥有澳大利亚政府提供的高达 43.5% 的激励性补助，以及监管流程快速启动机制。

凭借覆盖超过 120 种适应症的丰富经验，该 CRO 能够提供世界一流的研究结果以及国际认可的高质量数据，同时符合 TGA、FDA 和 EMA 审查标准。

技术

Avance Clinical 在所有功能领域采用最先进的技术和黄金标准系统，为客户提供最有效的流程。我们的技术合作伙伴包括 Medidata、Oracle、TrialHub、Certinia、Salesforce、Zelta 和 Medrio。

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