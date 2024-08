WorkMotion-Gründer werden in der Serie Wirtschaft 4.0 vorgestellt

Die HR Tech Welt entwickelt sich im Zeitalter der Economy 4.0 rasant und WorkMotion arbeitet gemeinsam mit anderen Pionieren intensiv an der Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft.” — Bastian Eichler, VP Marketing.

BERLIN, DEUTSCHLAND, August 1, 2024 / EINPresswire.com / -- WorkMotion , die im europäischen Markt führende Plattform für das Einstellen internationaler Mitarbeiter:innen, freut sich bekannt zu geben, dass die Unternehmensgründer Carsten Lebtig und Felix Steffens kürzlich in einem Videointerview mit dem Handelsblatt zu sehen waren. Das Handelsblatt ist eine der bekanntesten deutschen Wirtschaftszeitungen und das Interview ist Teil einer laufenden Videoserie, die sich mit den Chancen der Economy 4.0 (der vierten industriellen Revolution) beschäftigt.Economy 4.0: Ein Paradigmenwechsel im strategischen HR ManagementDie vierte industrielle Revolution steht für einen grundlegenden Wandel der globalen Wirtschaftslandschaft. Geprägt durch die umfassende Integration digitaler Technologien und Automatisierung in allen Branchen erfordert die Economy 4.0 hochqualifizierte und anpassungsfähige Arbeitskräfte. Diese in Zeiten des stetig wachsenden Fachkräftemangels zu finden, stellt für Unternehmen jedoch eine große Herausforderung dar.WorkMotion: Schließen der Fachkräftelücke in einer globalisierten WirtschaftIm Interview mit dem Handelsblatt diskutieren Lebtig und Steffens, wie WorkMotion Unternehmen den Zugriff auf globale Talente ermöglicht und so geografische Grenzen bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeiter:innen überwindet. Die innovative Plattform von WorkMotion vereinfacht internationale Einstellungsverfahren, sodass Unternehmen auf einen breiteren Talentpool zugreifen und ihre Belegschaft mit qualifizierten Mitarbeiter:innen unabhängig vom Standort stärken können, selbst wenn sie keine Niederlassungen im Ausland besitzen.Wichtige Erkenntnisse aus dem Interview:Der Fachkräftemangel ist ein großes Hindernis für das Wachstum in der Wirtschaft der Gegenwart und der Zukunft. Unternehmen aller Branchen haben Schwierigkeiten, die qualifizierten Arbeitskräfte zu finden, die sie brauchen, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.Traditionelle Einstellungsmethoden reichen nicht mehr aus. In einer zunehmend globalisierten Wirtschaft müssen Unternehmen flexible und effiziente Strategien anwenden, um auf Top-Talente zugreifen zu können.Die jüngere Generation von heute erwartet mehr von ihrem Arbeitsplatz. Flexible Arbeit ist eines der wichtigsten Kriterien, und moderne Unternehmen müssen sich anpassen, um die besten Mitarbeiter:innen zu gewinnen und zu halten.Die Möglichkeit Mitarbeiter:innen einfach und effizient über einen Employer of Record (EOR) einstellen zu können, markiert einen Meilenstein in der HR-Welt. Ein EOR-Anbieter sprengt die üblichen Recruiting-Grenzen und macht die Bildung globaler Teams auch kleinen und mittelständischen Unternehmen möglich. WorkMotion hat bereits über 1.000 Unternehmen dabei geholfen, ihre Teams auf der ganzen Welt zu erweitern.„Die HR Tech Welt entwickelt sich im Zeitalter der Economy 4.0 rasant und WorkMotion arbeitet gemeinsam mit anderen Pionieren intensiv an der Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft. Wir freuen uns sehr, dass Carsten und Felix ihre Erkenntnisse zu diesem wichtigen Thema mit dem Handelsblatt-Publikum teilen können“, sagt Bastian Eichler, VP Marketing.WorkMotion: Grenzübergreifendes Einstellen von Mitarbeiter:innen zur Bekämpfung des FachkräftemangelsWorkMotion gestaltet die Arbeitswelt der Zukunft und macht das Einstellen internationaler Fachkräfte so einfach wie nie zuvor. Ländergrenzen spielen dabei keine Rolle mehr. Wir sind bekannt für unsere deutsche Effizienz und der führende europäische Anbieter in diesem Bereich. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Teams weltweit zu erweitern, ohne dafür lokale Niederlassungen gründen zu müssen. Unsere Plattform automatisiert zeitaufwändige Onboarding, Lifecycle und Payroll Prozesse, so dass Talente aus über 160 Ländern schnell, einfach und rechtskonform unter Vertrag genommen werden können.

