UgoWork obtient un financement de 51 millions de dollars pour transformer l’industrie de la manutention grâce à ses solutions énergétiques avancées

Mené par le Fonds de Solidarité FTQ, l'investissement permettra d'accélérer la croissance de l'entreprise, d'étendre sa portée mondiale et d'améliorer ses solutions matérielles et logicielles intégrées

QUÉBEC, 31 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- UgoWork™, un fournisseur de premier plan de solutions avancées de stockage d'énergie pour les véhicules de manutention , a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de 51 millions de dollars dans le cadre de son financement de série C. Cette ronde d'investissement a été menée par le Fonds de solidarité FTQ, avec une participation significative d'investisseurs faisant déjà partie du capital, soit Investissement Québec (IQ) et Exportation et développement Canada (EDC). De plus, la ronde comprend une facilité de crédit auprès de Desjardins Tech & Innovation. Cette ronde porte le financement total d'UgoWork à 77 millions de dollars, ce qui positionne fortement l'entreprise pour une croissance et une innovation continues dans le secteur de l'énergie.











Depuis 2015, UgoWork permet aux gestionnaires d'opérations logistiques de premier plan d'électrifier et de moderniser leurs flottes grâce à son offre de batterie lithium-ion intégrée à son infrastructure logicielle infonuagique. Ses solutions d'énergie conviviales et son service exceptionnel transforment la gestion des flottes, aidant les gestionnaires à répondre à la pression sans précédent en matière d'efficacité sur le marché de la logistique.

Les clients d'UgoWork réalisent des économies en réduisant le nombre d'équipements nécessaires pour mener à bien leurs opérations, ce qui offre un avantage significatif dans le contexte actuel de coûts élevés et de pénurie de main-d'œuvre. En outre, sa plateforme cloud pilotée par l'IA rend possible des fonctions d'écrêtement des pointes pour réduire les coûts énergétiques pendant les périodes de forte demande et améliore la sécurité grâce à l'utilisation de la technologie des jumeaux numériques.

« Nous nous consacrons à aider nos clients dans leur transition énergétique en leur offrant la feuille de route d'innovation la plus rapide de notre secteur d'activité. Dans un marché de la manutention de 200 milliards de dollars où la plupart des équipements sont alimentés par de vieilles technologies, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère », a déclaré Philippe Beauchamp, président et directeur général d'UgoWork. « Nous pensons que les données sont sur le point de devenir un atout essentiel dans ce secteur, offrant des opportunités déterminantes pour redéfinir notre industrie. Notre capacité à intégrer ces données de manière transparente distingue nos solutions et améliore considérablement l'expérience des clients ».

« La vision d’UgoWork et leur volonté à créer des solutions énergétiques efficaces sont impressionnantes. Le Fonds est fier d’investir et de soutenir à nouveau cette entreprise audacieuse qui continue de se positionner comme un acteur de changement dans le secteur technologique », explique Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d’impact au Fonds de solidarité FTQ.

« Nous sommes ravis de travailler avec des partenaires stratégiques comme le Fonds, qui partagent notre vision commune pour soutenir la croissance continue d’UgoWork et fournir une deuxième ronde de financement par l’entremise du Programme d’investissement de contrepartie d’EDC », a déclaré Lissa Bjerkelund, vice-présidente, Prêts et investissements, Marché intermédiaire, chez EDC. « Les entreprises en croissance comme UgoWork témoignent du succès du secteur canadien des technologies propres, et nous sommes fiers d’appuyer leur mission, soit révolutionner l’industrie de la manutention grâce à des solutions énergétiques novatrices. »

« Participer activement à l’histoire d’innovation d’UgoWork correspond tout à fait au rôle que souhaite jouer Investissement Québec auprès des jeunes entreprises et de leurs équipes. À nouveau, nous sommes très heureux de soutenir le développement de ses solutions qui contribuent à favoriser des pratiques manufacturières plus efficaces et plus durables. Grâce à cette nouvelle ronde de financement, l’entreprise se donne les outils pour répondre aux exigences de ses nombreux clients et fournisseurs internationaux et, ainsi, propulser sa croissance et assurer sa compétitivité, ici et hors des frontières québécoises », révèle Bicha Ngo, présidente-directrice générale d’Investissement Québec.

« L’initiative d’UgoWork dans l'électrification et la gestion de l'énergie s'aligne parfaitement avec la mission de Desjardins de promouvoir le développement durable », a déclaré Mehdi Bakhty, Directeur Général, Desjardins Financement Tech & Innovation. « En soutenant UgoWork, l'équipe de Financement Tech & Innovation de Desjardins réaffirme son engagement à soutenir des entreprises ayant à la fois des fondamentaux solides et une technologie de pointe, en plus d'un leadership avant-gardiste et adaptable. La croissance rapide, mais durable de l'entreprise, combinée à sa position de choix sur un marché mûr pour la disruption, renforce davantage notre volonté de proposer des solutions financières créatives pour la soutenir. Cette collaboration entre UgoWork et plusieurs grands joueurs institutionnels québécois et canadiens va de pair avec les valeurs coopératives de solidarité, d'intégrité et de développement communautaire de Desjardins, et démontre notre engagement collectif à faire progresser l'électrification des industries pour un avenir durable », conclut-il.

Ce nouveau financement servira à développer les efforts de commercialisation de l'entreprise, à étendre son empreinte de distribution mondiale, à accélérer le développement de ses plateformes logicielles et matérielles, et à agrandir son siège social et son principal site de production.

À propos d'UgoWork

UgoWork est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions énergétiques performantes au lithium-ion pour l’industrie de la manutention. Elle développe, fabrique et distribue un écosystème intégré comprenant des batteries et une architecture logicielle infonuagique, fournissant des données exploitables pour optimiser les opérations quotidiennes et réduire les coûts pour les gestionnaires de flotte. UgoWork transforme les solutions énergétiques traditionnelles grâce à une infrastructure de recharge universelle et standardisée, une surveillance continue des produits en opération et une expertise proactive. De plus, son modèle Energy as a Service (EaaS) est spécifiquement adapté à l’industrie de la manutention.

Basée à Québec, au Canada, l’entreprise offre ses programmes de gestion avancés de l’énergie, qui sont efficaces et éprouvés partout en Amérique du Nord à de nombreuses entreprises du Fortune 500. Visitez ugowork.com .

