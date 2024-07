SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INITIE SON INVESTISSEMENT D’UN MILLIARD D’EUROS DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ACQUÉRANT 75% DE REED MANAGEMENT

Paris, le 31 juillet 2024

Société Générale annonce le projet d’acquisition d’une participation majoritaire dans Reed Management SAS, une société de gestion alternative fondée par des spécialistes chevronnés de l’investissement dans le domaine de l’énergie. En tant qu’investisseur de référence1, le Groupe s’engage à allouer 250 millions d’euros dans le fonds inaugural. Ce fonds serait lancé avant la fin de l’année et soutiendrait les investissements en capital dans les leaders émergents de la transition énergétique.

Société Générale a annoncé en septembre dernier dans sa feuille de route stratégique un investissement d’un milliard d’euros dans la transition énergétique pour soutenir les leaders émergents, les solutions fondées sur la nature et les projets de finance à impact afin de contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Cet engagement initial de 250 millions d’euros, qui pourrait augmenter jusqu’à 350 millions d’euros, s’inscrit dans l’enveloppe de 700 millions d’euros d’investissement en fonds propres et est dédié aux leaders émergents. Les investissements envisagés se concentreraient sur les projets d’infrastructures hybrides combinant savoir-faire technologique et industriel dans les secteurs de l'énergie, des déchets et de l'eau.

Reed Management SAS est une société de gestion de portefeuille qui cible les infrastructures essentielles au moyen de solutions durables, industrialisables et économiquement pertinentes. L’entreprise a été fondée par Julien Touati, un spécialiste renommé de l'investissement alternatif qui cumule près de 20 ans d'expérience dans les infrastructures et la transition énergétique, dont 12 passés chez Meridiam où il a lancé et géré avec succès le fonds Meridiam Transition.

Dans le cadre de l’acquisition, Société Générale acquerrait 75% de la société, qui opérerait sous la marque « REED - Societe Generale Group » et serait dirigée par Julien Touati en tant que Directeur général.

L’ambition de REED est d’être un investisseur de premier plan dans la transition énergétique. Les investissements se feraient à travers des prises de participation directes en capital dans des nouveaux acteurs de la transition vers une économie bas carbone, contribuant ainsi à l’émergence de champions européens de la transition énergétique. S’appuyant sur la conviction que la transition énergétique nécessite une approche d'investissement innovante, la stratégie de REED pour créer de la valeur reposerait sur une approche hybride des infrastructures et sur sa capacité à combiner réduction des risques et passage à l’échelle des projets et sociétés en portefeuille.

Slawomir Krupa, Directeur général de Société Générale, a commenté :

« Cette acquisition est une nouvelle étape dans l’exécution de la feuille de route stratégique du Groupe et s’inscrit dans notre ambition de renforcer notre leadership dans le domaine de l’ESG. Société Générale a pour ambition de stimuler les investissements pour contribuer aux besoins de financement spécifiques des leaders émergents de la transition énergétique, qui nécessitent des capitaux sur mesure pour déployer leurs solutions innovantes. Je crois fermement au développement de cette capacité d’investissement complémentaire qui permettrait d’enrichir l’expertise de Société Générale dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de la mobilité, et d’offrir un continuum de solutions actions et dette. Je me réjouis de la perspective d’avoir Julien Touati, un professionnel reconnu dans son domaine, à nos côtés pour diriger REED. »

La finalisation de l’acquisition est attendue en septembre 2024 et reste soumise aux conditions usuelles de clôture.



1 Anchor investor

