Hop dans l’avion : le service de location d’articles pour enfants que tout le monde attendait

L’entreprise québécoise Hop dans l’avion propose une plateforme de location de matériel de voyage et de plein air, entre particuliers, partout au Québec.

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, July 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Difficile de voyager léger lorsqu’on a des enfants : la poussette, le lit d’appoint, la chaise haute, etc. Sans oublier les valises ainsi que les vêtements et la nourriture adaptés. Heureusement, l’entreprise québécoise Hop dans l’avion propose maintenant une plateforme en ligne de location de matériel de voyage et de plein air, entre particuliers, partout au Québec.Fondée en septembre 2023 par Émélie Pineau, maman de deux enfants ayant fait le tour du monde alors qu’ils étaient en bas âge, la plateforme a été créée dans le but de répondre à un besoin grandissant des jeunes familles : voyager léger avec des équipements adaptés à chaque groupe d’âge.« On le sait, l’organisation d’un voyage peut devenir assez dispendieuse rapidement! Le but de Hop dans l’avion est de réduire les dépenses et d’offrir l’option de louer entre familles qui partagent des valeurs similaires, » explique la fondatrice. « Je me suis retrouvée dans un autre pays après avoir perdu la poussette de mon garçon de 3 ans. J’aurais souhaité avoir l’option de louer au lieu de dépenser une fortune pour une poussette qui a ensuite très peu servi. »Bien que Hop dans l’avion fasse référence au transport aérien, l’entreprise collaborative facilite également les voyages terrestres et les activités en plein air. En visite chez les beaux-parents dans une autre région du Québec? Il y a probablement un propriétaire qui peut vous louer un lit adapté à votre enfant pour la durée de votre séjour. De la poussette compacte au porte-bébé de randonnée, en passant par la tente protectrice UV, Hop dans l’avion regorge de ressources adaptées selon vos besoins.Une option sécuritaire et encadréeLe parcours de l’utilisateur est simple et gratuit. L’inscription donne accès au catalogue de matériel à louer, à la possibilité d’afficher son matériel ainsi que de faire des demandes de réservation. Chaque utilisateur est responsable de la mise en ligne de son matériel et de fournir toutes les informations pertinentes, ainsi que des photos disponibles. Le propriétaire a le choix d’accepter ou de refuser une demande reçue. Comme tout grand service de location d’hébergement entre particuliers, rien de plus compliqué!« C’est en 2019 que j’ai commencé à louer mon propre matériel de voyage sur les médias sociaux [pour financer mon tour du monde], avant de réaliser qu’il y avait des locateurs peu fiables. Avec la création d’un compte utilisateur et notre système de paiement par carte de crédit, il est obligatoire de fournir ses coordonnées pour ainsi avoir une trace des utilisateurs qui utilisent le service. Je souhaite avant tout que les familles qui utilisent Hop dans l’avion se sentent en sécurité et qu’elles aient confiance envers l’ensemble des utilisateurs, » ajoute Émélie, qui souhaite enrichir la communauté de familles voyageuses au Québec.À ce jour, Hop dans l’avion compte près de 200 utilisateurs. Les propriétaires se trouvent aux quatre coins de la province : Montréal, Québec, Longueuil, Montérégie, Laval, Mascouche, Boisbriand, Sainte-Thérèse et Sherbrooke. La fondatrice de la première plateforme de location de matériel entre particuliers au Québec souhaite inviter les familles voyageuses à considérer l’option de location pour faciliter leur voyage en famille.Dans les prochaines années, l’entrepreneure Émélie Pineau souhaite développer le côté anglophone de son entreprise, Hop Baby Rental , afin de permettre aux familles de l’ensemble du Canada ainsi qu'aux touristes internationaux de bénéficier de la plateforme en anglais.-30-