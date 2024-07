Sen. Robin Proposes Sen. Tolentino's Resignation from PDP Amid Heavier Senate Duties

Sen. Francis Tolentino may have to resign from the Partido Demokratiko Pilipino (PDP) as party vice president for Luzon and as a member so he can attend to his added duties as new Senate majority leader, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla proposed.

Padilla, the party's new president, reiterated he believes in Tolentino's qualifications and experience to be a key part of the Senate leadership.

"Dahilan sa bagong mandato na inyong hinaharap sa Senado, buong pagpapakumbaba kong iminumungkahi na marahil po ay mas makabubuti ang iyong pagbibitiw bilang opisyal at kasapi ng PDP-Laban. Sa ganang akin po lamang, ang mungkahing ito po ay upang maiwasan din natin ang pagkuwestiyon, kung magkakaroon man, sa ating pagiging patas sa pagtugon sa mga isyu, lalo sa mga usaping pampulitikal (Because of your new mandate in the Senate I humbly propose that it would be good if you resigned your from PDP-Laban. This is to prevent questioning of our fairness in addressing issues, especially political ones)," he said in his letter to Tolentino.

Presently, Tolentino is vice president for Luzon of the PDP. Padilla took his oath earlier this week as president of the party.

Also, Padilla said Tolentino's resignation from the party would help enhance the party's independence.

"Makakatulong din ang hakbang na ito upang ating ipamalas ang ating paninindigan na tayo ay walang kinikilingan, at nananatiling independente sa ating pagtupad sa ating sinumpaang tungkulin bilang mga mambabatas (This would help the party show it is unbiased and independent)," he said.

"Muli't muli po, nais kong bigyang diin na wala po akong hangad kundi ang patuloy pang suportahan ang iyong mga mabubuting gawain at misyon para sa ating Inang Bayan (Again, I stress I wish for nothing else but to support your good work and mission)," he added.

Sen. Robin, Inimungkahi kay Sen. Tolentino ang Pagbitiw sa PDP

Para matutukan niya ang mabigat na dagdag na tungkulin bilang Senate majority leader, maaaring kailangang bumitiw si Sen. Francis Tolentino bilang vice president for Luzon at bilang kasapi ng Partido Demokratiko Pilipino (PDP), ayon kay Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla.

Iginiit ni Padilla, ang bagong pangulo ng PDP, na buo ang tiwala niya sa kwalipikasyon at karanasan ni Tolentino para maging mahalagang bahagi ng liderato ng Senado.

"Dahilan sa bagong mandato na inyong hinaharap sa Senado, buong pagpapakumbaba kong iminumungkahi na marahil po ay mas makabubuti ang iyong pagbibitiw bilang opisyal at kasapi ng PDP-Laban. Sa ganang akin po lamang, ang mungkahing ito po ay upang maiwasan din natin ang pagkuwestiyon, kung magkakaroon man, sa ating pagiging patas sa pagtugon sa mga isyu, lalo sa mga usaping pampulitikal," aniya sa liham niya bilang bagong pangulo ng PDP kay Tolentino.

Sa kasalukuyan, si Tolentino ay vice president for Luzon ng PDP. Si Padilla naman ay nanumpa nitong linggo bilang bagong pangulo ng partido.

Ani Padilla, makakatulong din ang pagbitiw ni Tolentino sa partido upang ipamalas ang pagiging independente ng partido.

"Makakatulong din ang hakbang na ito upang ating ipamalas ang ating paninindigan na tayo ay walang kinikilingan, at nananatiling independente sa ating pagtupad sa ating sinumpaang tungkulin bilang mga mambabatas," aniya.

"Muli't muli po, nais kong bigyang diin na wala po akong hangad kundi ang patuloy pang suportahan ang iyong mga mabubuting gawain at misyon para sa ating Inang Bayan," dagdag ni Padilla kay Tolentino.