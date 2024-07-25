Malaysia Healthcare Travel Council 推出體驗馬來西亞醫療 (EMH) 故事

吉隆坡，馬來西亞, July 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 榮幸地宣布影集系列 EMH 故事 正式首播，展示了在馬來西亞醫療旅遊生態系統之下，醫療專業人員與患者的非凡醫療保健體驗及技術突破的卓越成果。



體驗馬來西亞醫療 (EMH) 故事透過多樣且極具影響力的鼓舞人心的故事，加深大眾對馬來西亞醫療旅遊生態系統的了解。 影集系列旨在展示隸屬馬來西亞醫療系統的醫療人員所擁有的專業知識和技術，建立馬來西亞醫療服務的聲譽和可信度，並提高 Malaysia Healthcare Travel Council 品牌的知名度和能見度。

EMH 系列影片展示了馬來西亞醫療專業人士的敬業精神與專業知識，表彰他們對患者照護、研究及醫療管理的投入。 影集系列通過介紹馬來西亞的醫療系統彰顯他們取得的成就，激勵未來的醫療專業人士，並探討了業界出現的挑戰和創新。 影集還講述不同成功的故事，強調馬來西亞醫療系統帶來的積極影響與變革力量。

此外，影集亦聚焦患者治療成功的案例，說明馬來西亞醫療服務如何改變人們的生活。 從戰勝危及生命的疾病到恢復生活質量，這些故事揭示了馬來西亞醫療專業人員的奉獻精神、同情心和其提供的先進護理。 觀眾將會以第一身親耳聽到患者獲得「第二次生命」的資訊，強調馬來西亞醫療系統創造的變革性影響。

EMH 故事在首播集中介紹了 Prince Court Medical Centre 的產科顧問、婦科醫生兼生殖醫學專家 Maiza binti Tusimin 醫生。 Maiza 醫生為社區服務了 23 年，期間一直致力投身於婦女健康，她在婦產科領域有超過 13 年工作經驗。 觀眾將深入了解 Maiza 醫生的日常工作，她在影集中強調了團隊合作在確保患者的安全和健康方面起到的關鍵作用。 Maiza 醫生反思了她早期面臨的各種挑戰，包括一次幾乎摧毀她職業生涯的病人離世重大事件，並分享了她對自己職業所需的韌性的見解。

在即將播出的影集中，EMH 故事將以 Subang Jaya Medical Centre 的著名血液學家 Haris Abdul Rahman 醫生為主角。 觀眾將跟隨身為血液學專家的他一起體驗他的日常工作，他在一個充滿活力的領域工作，每 2-3 年就會出現新的進展，大幅提升了治療的質素。 Haris 醫生藉助突破性的治療進展，為慢性骨髓性白血病令人消極的預後過程帶來新希望。 他還分享了一些難忘的時刻，包括患者在創新療法的幫助下克服了初始預後並康復如初的故事。

可在此處觀看 EMH 故事：

第 1 集：https://youtu.be/f1VTwbN1Qg0?si=CeQd_Nszd3yurmOP

第 2 集：https://youtu.be/4pSfTAl-iQU?si=CHGFDcav6q3eXI5V

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關於 Malaysia Healthcare Travel Council

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 成立於 2009 年，在馬來西亞衛生部 (MOH) 的職權範圍內運作，負責開發與推廣「Malaysia Healthcare」品牌。 MHTC 通過促進行業合作以及在國內和國際上建立有價值的公私夥伴關係，從而加強、協調和促進馬來西亞醫療旅遊產業。 MHTC 與全馬來西亞 92 家私立醫院合作，旨在通過活躍的生態系統、強大的「Malaysia Healthcare」品牌和戰略性市場舉措提升醫療旅遊產業。 「Malaysia Healthcare」品牌立志於將馬來西亞定位為全球醫療首選目的地。 作為關鍵出口服務產業，馬來西亞的醫療旅遊產業在國家經濟中發揮着至關重要的作用。

本公告附帶的影片可在以下網址獲取：

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