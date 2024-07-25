马来西亚医疗旅游理事会发布《马来西亚医疗体验（EMH）故事》

吉隆坡，马来西亚, July 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 马来西亚医疗旅游理事会（MHTC）自豪地宣布推出《马来西亚医疗体验故事》的首映式。这部限定系列视频作品旨在展示医护人员与患者在医疗旅游中的卓越体验，以及马来西亚医疗旅游生态环境所取得的技术突破。



《马来西亚医疗体验（EMH）故事》旨在为观众提供一次亲密而鼓舞人心的体验，深入展示马来西亚医疗旅游生态系统中多样且影响深远的故事。 该系列的目标是生动展示马来西亚医疗系统内的专业知识和特化服务，构建马来西亚医疗服务的良好声誉和信誉，提升马来西亚医疗旅游理事会品牌的知名度和可信度。

《马来西亚医疗体验》系列展示了马来西亚医疗专业人士的奉献精神和专业技能，颂扬他们在患者护理、科研和医疗管理方面的无私贡献。 该系列通过展示马来西亚医疗系统的真实面貌，突出了医护人员在这一领域取得的成就，激励着未来的医疗从业人员，深入探讨了医疗行业面临的挑战及取得的创新成果。 这个系列不仅展示了医疗领域的成功故事，更生动地描绘了医疗在马来西亚的积极影响和深远的变革力量。

此外，该系列还将聚焦患者治疗成功的故事，生动展示马来西亚医疗服务对生活的深远影响。 这些故事不仅生动展示了患者如何战胜威胁生命的重病，重新获得高质量的生活，更是马来西亚医护人员奉献精神、同情心和先进护理技术的光辉体现。 观众将亲眼目睹患者如何获得重生的机会，这突显了马来西亚医疗系统的变革效应。

在第一集中，《马来西亚医疗体验故事》介绍了马来西亚太子阁医疗中心（Prince Court Medical Centre）妇产科顾问、妇科医生兼生殖医学专家 Maiza binti Tusimin 博士。 在过去的 23 年里，Maiza 博士不遗余力地为社区提供服务，坚定投身于妇女健康事业，深耕妇产科领域超过 13 年。 观众将深入了解 Maiza 博士的日常工作，她强调了团队合作在确保患者安全和健康方面发挥的关键作用。 在回顾早年遇到的挑战时，Maiza 博士提到了一次抢救患者失败的重大事件，她差点因此断送了自己的职业生涯。不仅如此，她还分享了自己对从事该行业所需的坚韧毅力的看法。

在第二集中，《马来西亚医疗体验故事》重点介绍了梳邦再也医疗中心（Subang Jaya Medical Centre）的著名血液病学专家 Haris Abdul Rahman 博士。 观众将深入了解 Haris 博士在血液病领域的日常工作经历。作为一个不断革新的领域，血液病学每隔 2 至 3 年便会涌现出新的技术进展，这些进步显著提升了治疗的精密度和效果。 Haris 博士运用开创性先进疗法，彻底改变了慢性髓细胞白血病原本令人绝望的病情预后，为患者带来希望的曙光。 他还将分享一系列令人难忘的时刻，包括患者故事，他们在最初预后不乐观的情况下顽强抗争，最终在创新治疗的帮助下重新焕发了生机。

点击此处，观看《马来西亚医疗体验故事》：

第一集：https://youtu.be/f1VTwbN1Qg0?si=CeQd_Nszd3yurmOP

第二集：https://youtu.be/4pSfTAl-iQU?si=CHGFDcav6q3eXI5V

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关于马来西亚医疗旅游理事会

马来西亚医疗旅游理事会（MHTC）创立于2009年，在马来西亚卫生部（MOH）的监管下运营，其使命是发展和支持“马来西亚医疗”品牌。 马来西亚医疗旅游理事会通过促进国内外的行业合作和建立宝贵的公私合作伙伴关系，积极推动、协调和推广马来西亚的医疗旅游产业。 马来西亚医疗旅游理事会与马来西亚92家私立医院合作，旨在充分利用活跃的生态系统、强大的“马来西亚医疗”品牌和精心策划的市场举措，提升医疗旅游产业的水准。 “马来西亚医疗”品牌旨在将马来西亚打造为全球顶级医疗旅游目的地。 作为马来西亚的重要出口服务，医疗旅游产业在该国经济中发挥着举足轻重的作用。

本公告随附的视频可在以下网址获取：

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