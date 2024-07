Supremex annonce des mesures d'optimisation pour ses activités dans le secteur des enveloppes

Ces initiatives visent à améliorer l'efficacité et à réaliser des économies

MONTRÉAL, 24 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, annonce aujourd’hui des initiatives d'optimisation visant à réduire ses coûts et à améliorer son efficacité et sa productivité globales, ainsi qu'à réaliser des synergies au sein de ses activités dans le secteur des enveloppes. Ces initiatives devraient permettre de réaliser des économies annuelles de plus de 2 M$ une fois que toutes les mesures auront été mises en œuvre, principalement grâce à la réduction des frais de location et d'autres coûts fixes, ainsi qu'à de modestes améliorations de la productivité.



Tout d'abord, la Société cesse immédiatement la production dans sa très petite usine de Niagara Falls, dans l'État de New York, et conserve les locaux comme centre de distribution. De plus, Supremex fermera son usine de Concord, en Ontario, dont le bail expire en février 2025, et transférera l'équipement de production le plus efficace du site, principalement dans ses autres usines de fabrication d'enveloppes du Grand Toronto à Mississauga et à Etobicoke au cours des prochains mois. Ces mesures n'entraîneront pas de réduction importante des effectifs, car la grande majorité des employés seront relocalisés au sein des opérations existantes de la Société. Dans le cadre de ces déménagements, Supremex enregistrera des frais de restructuration d'environ 2,7 M$ avant impôts pour une période s'étendant du troisième trimestre de 2024 au premier trimestre de 2025.

« Avec l'augmentation du coût de l'immobilier, la consolidation de la production d'enveloppes dans le Grand Toronto réduira considérablement les coûts fixes et nous permettra d'optimiser nos capacités dans l'ensemble de notre réseau alors que nous poursuivons méthodiquement la mise en œuvre de notre stratégie d'expansion en Amérique du Nord », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « En plus d'optimiser la base d'équipement dans la région de Toronto, certains équipements redondants seront redéployés dans les installations américaines, offrant ainsi aux clients un service supérieur et des produits de haute qualité au coût le plus abordable possible. Enfin, nous prévoyons que le levier d'exploitation résultant de ces initiatives améliorera la rentabilité et la génération de flux de trésorerie de nos activités dans le secteur des enveloppes. »

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte dix installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et cinq installations manufacturières dans trois états aux États-Unis, et emploie approximativement 1 000 personnes. Grâce à son vaste réseau, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des enveloppes et des emballages qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com.