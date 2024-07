Croissance organique de +6 % et solide performance financière tirée par les activités d’Électrification au premier semestre 2024

Guidance 2024 revue à la hausse

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Chiffre d’affaires standard de 3,5 milliards d’euros au premier semestre 2024 (chiffre d’affaires courant de 4,2 milliards d’euros), en hausse organique de +6,1 % et un chiffre d’affaires standard de 1,9 milliard d’euros au deuxième trimestre, en hausse organique de +9,4 %

Accélération des activités d’Électrification, en hausse organique de +14,1 % au premier semestre 2024, soutenues par les solutions à valeur ajoutée

EBITDA ajusté record de 412 millions d’euros, en hausse de +16,4 % par rapport à l’année précédente, et une marge d’EBITDA ajustée de 11,6 %, en progression de +96 points de base

Flux de trésorerie disponible normalisé robuste de 189 millions d’euros, reflétant la forte performance opérationnelle

Bilan renforcé par le succès de deux émissions obligataires

Finalisation de l’acquisition de La Triveneta Cavi renforçant la présence européenne et l’offre de produits

Extension de l’usine sous-marine haute tension de Halden opérationnelle, confortant le leadership dans le domaine des solutions haute tension

Guidance 2024 revue à la hausse, reflétant les solides performances et à l’intégration de La Triveneta Cavi EBITDA ajusté entre 750 et 800 millions d’euros (contre 670 à 730 millions d’euros précédemment) Flux de trésorerie disponible normalisé (normalized free cash-flow) entre 275 et 375 millions d’euros (200 à 300 millions d’euros précédemment)

Capital Markets Day le 13 novembre 2024 à Londres et journée investisseurs US le 20 novembre 2024 à New York





~ ~ ~

Paris, le 24 juillet 2024 – Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, publie ce jour ses comptes pour le premier semestre 2024, arrêtés par le Conseil d’Administration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 23 juillet 2024. Commentant l’activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré :

« La rentabilité record au premier semestre 2024 témoigne de la priorité que nous accordons à la croissance en valeur et de l’orientation stratégique que nous avons définie pour Nexans. Nous avons enregistré une croissance robuste dans tous nos segments d’Électrification, notamment Production d’énergie & Transmission, où l’expansion stratégique de notre usine de Halden, en Norvège, a déjà commencé à porter ses fruits.

Le succès de la finalisation début juin de l’acquisition de La Triveneta Cavi en Italie marque une étape importante. Cette opération stratégique renforce nos capacités sur le segment Usages et notre volonté de fournir des solutions complètes et de qualité à nos clients dans le monde entier.

L’innovation reste le moteur de notre succès, comme l’illustre le limiteur de courant de défaut supraconducteur développé avec SNCF Réseau. »



CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2024

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 Chiffre d’affaires métaux courants 4 009 4 224 Chiffre d’affaires standard1 3 322 3 546 Croissance organique -0,6 % +6,1 % EBITDA ajusté 354 412 EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 10,7 % 11,6 % Éléments opérationnels spécifiques (27) (12) Dotation aux amortissements (87) (100) Marge opérationnelle 240 300 Coûts de réorganisation (23) (23) Autres éléments opérationnels (1) 15 Résultat opérationnel 217 291 Résultat financier net (38) (44) Impôts (45) (71) Résultat net 134 176 Dette nette 229 810 Flux de trésorerie disponible normalisé (normalized free cash-flow) 281 189 ROCE 21,2 % 19,7 %

PERFORMANCE AU 1er SEMESTRE 2024

Au 1er semestre 2024, le chiffre d’affaires à cours des métaux standard s’établit à 3 546 millions d’euros. Les initiatives stratégiques du Groupe portent leurs fruits, comme en témoigne la solide croissance organique de +6,1 % à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2023. En excluant le segment Autres activités, qui fait l’objet d’une réduction stratégique, la croissance organique s’élève à +9,0 %. La croissance organique des activités d’Électrification s’établit à +14,1 %, principalement portée par la forte croissance du segment Production d’énergie & Transmission suite à l’extension de l’usine de Halden. Malgré le ralentissement du marché de l’automatisme industriel et une base de comparaison élevée, les activités Hors électrification ont fait preuve de résilience, accusant une légère baisse organique de -1,6 %.

Au deuxième trimestre 2024, Nexans enregistre une croissance organique de +9,4 % par rapport à la même période de 2023. En excluant les Autres activités, le taux de croissance accélère pour atteindre +13,3 %. Démontrant la solidité de son cœur de métier, l’activité d’Électrification du Groupe enregistre une excellente croissance organique de +21,3 %.

Début juin, Nexans a finalisé avec succès l’acquisition de La Triveneta Cavi, l’un des principaux fabricants italiens de câbles, pour une valeur d’entreprise d’environ 520 millions d’euros. Avec une présence forte dans 30 pays, l’entreprise affiche un chiffre d’affaires courant d’environ 800 millions d’euros, soulignant l’importance stratégique de cette acquisition. Le Groupe devrait réaliser des synergies annuelles d’environ 20 millions d’euros après intégration, en tirant parti de ses programmes de transformation SHIFT, de son efficience opérationnelle et des opportunités de ventes croisées. L’expérience de Nexans en matière d’intégrations réussies est un gage de confiance quant à sa capacité à intégrer avec succès La Triveneta Cavi dans ses activités. Cette opération stratégique devrait permettre de créer de la valeur et renforcer l’engagement du Groupe en faveur de l’électrification.

Au premier semestre 2024, les acquisitions/cessions nettes ont un impact de +8 millions d’euros sur le chiffre d’affaires standard reflétant i) l’intégration de La Triveneta Cavi dans le segment Usages à compter du 1er juin 2024, ii) l’acquisition de Reka Cables depuis avril 2023 renforçant les segments Distribution et Usages, et iii) la cession de l’activité Telecom Systems depuis octobre 2023 conformément à la vision de Nexans de devenir un pure player de l’électrification.

L’EBITDA ajusté atteint 412 millions d’euros au premier semestre 2024, en forte hausse de +16,4 % par rapport à la même période de 2023, où il s’établissait à 354 millions d’euros. Cette performance illustre les mesures d’amélioration de la rentabilité mises en œuvre dans tous les métiers. Le niveau record de la marge d’EBITDA ajustée, de 11,6 %, est supérieur à la solide performance de l’année précédente s’élevant à 10,7 %. Cette évolution démontre la priorité stratégique du Groupe en faveur de l’excellence opérationnelle et la croissance axée sur la valeur. Notamment, les contributions de 18 millions d’euros du programme SHIFT Prime et de 4 millions d’euros du programme Amplify à l’EBITDA des activités d’Électrification, par rapport au premier semestre 2023, témoignent de l’impact tangible des initiatives stratégiques sur les solutions à valeur ajoutée.

Au premier semestre 2024, les éléments opérationnels spécifiques s’élèvent à -12 millions d’euros. Ils comprennent une charge de -9 millions d’euros liée aux paiements en actions, et une charge de -4 millions d’euros au titre de coûts supplémentaires liés à des projets affectés par des réorganisations antérieures.

L’EBITDA incluant les charges liées aux paiements en actions – au sens de la définition donnée lors du Capital Markets Day de 2021 – s’élève à 404 millions d’euros au premier semestre 2024, contre 347 millions d’euros au premier semestre 2023. La marge d’EBITDA du Groupe s’élève à 11,4 %, en ligne avec à son objectif de 10 %-12 % communiqué lors du Capital Markets Day de 2021.

Le ROCE poursuit sa forte trajectoire et ressort à 19,7 % pour le Groupe et 22,5 % pour les activités d’Électrification, reflétant l’acquisition de La Triveneta Cavi.

La marge opérationnelle ressort à 300 millions d’euros au premier semestre 2024, soit 8,4 % du chiffre d’affaires au cours des métaux standard (contre 7,2 % au premier semestre 2023).

À la fin du premier semestre 2024, le résultat opérationnel du Groupe s’établit à 291 millions d’euros, contre 217 millions d’euros au premier semestre 2023. Les principales variations sont les suivantes :

L’ effet Stock Outil s’élève à 25 millions d’euros au premier semestre 2024, contre 6 millions d’euros à la même période de 2023, reflétant l’augmentation des prix du cuivre au premier semestre de l’année.

s’élève à 25 millions d’euros au premier semestre 2024, contre 6 millions d’euros à la même période de 2023, reflétant l’augmentation des prix du cuivre au premier semestre de l’année. Les autres produits et charges opérationnels représentent -14 millions d’euros au premier semestre 2024, contre -6 millions d’euros au premier semestre 2023, dont : Des coûts liés aux acquisitions de 12 millions d’euros au premier semestre 2024, principalement pour l’acquisition de La Triveneta Cavi. Au premier semestre 2023, les coûts liés aux acquisitions de 6 millions d’euros étaient principalement liés à l’acquisition de Reka Cables en Finlande. Les dépréciations nettes d’actifs n’ont pas eu d’impact sur le premier semestre 2024. Au premier semestre 2023, elles incluaient une reprise de 7 millions d’euros relative aux activités de Amercable.

représentent -14 millions d’euros au premier semestre 2024, contre -6 millions d’euros au premier semestre 2023, dont :

Le résultat financier net s’élève à -44 millions d’euros au premier semestre 2024 contre -38 millions d’euros à la même période de 2023. L’augmentation reflète le succès des émissions des emprunts obligataires de 575 millions d’euros en mai, avec une échéance en 2029, et de 350 millions d’euros en mars 2024, avec une échéance en 2030.

La charge fiscale s’élève à -71 millions d’euros, en hausse par rapport au premier semestre 2023, où elle s’établissait à -45 millions d’euros. Le taux d’imposition s’élève à 29 % du résultat avant impôt au premier semestre 2024.

Le résultat net s’établit à 176 millions d’euros au premier semestre 2024, contre 134 millions d’euros au premier semestre 2023, soit 3,98 euros par action.

FLUX DE TRÉSORERIE ET DETTE NETTE AU 30 JUIN 2024

Le flux de trésorerie disponible normalisé s’établit à 189 millions d’euros au premier semestre 2024, reflétant la solide performance opérationnelle du Groupe. Calculé sur la base du flux de trésorerie disponible normalisé, le taux de conversion de l’EBITDA ajusté en trésorerie ressort à 46 %.

Le cash-flow opérationnel s’élève à 315 millions d’euros au premier semestre 2024, en hausse de +48,1 % par rapport à la même période de 2023. La variation du besoin en fonds de roulement ressort à -7 millions d’euros, contre 142 millions d’euros au premier semestre 2023 du fait des acomptes élevés liés à des projets dans le segment Production d’énergie & Transmission. Ainsi, le besoin en fonds de roulement opérationnel représente 2,3 % du chiffre d’affaires annualisé du 2ème trimestre du Groupe au 30 juin 2024 (1,7 % au 30 juin 2023), inférieur à son niveau normatif de ≤ 6 %.

Le flux de trésorerie disponible normalisé comprend également un impact lié aux réorganisations de -30 millions d’euros au premier semestre 2024. Les décaissements pour investissements récurrents s’élèvent à 87 millions d’euros, soit 2,5 % du chiffre d’affaires standard du Groupe. Le flux de trésorerie normalisé comprend également des intérêts financiers de -42 millions d’euros contre -33 millions d’euros au premier semestre 2023, et d’autres éléments d’investissement pour un montant de 5 millions d’euros contre -3 millions d’euros au premier semestre 2023.

La génération de trésorerie (free cash-flow) avant fusions et acquisitions et opérations de capital s’élève à 79 millions d’euros au premier semestre 2024 contre 171 millions d’euros au premier semestre 2023, et comprend des investissements stratégiques de 105 millions d’euros dans l’activité Production d’énergie & Transmission, correspondant principalement à la finalisation de l’extension de l’usine de Halden en Norvège, et à la poursuite de l’investissement dans un troisième navire câblier. Les autres éléments de la génération de trésorerie normalisée qui diffèrent de la génération de trésorerie avant fusions et acquisitions correspondent au décaissement de l’impôt normatif sur les projets pour 5 millions d’euros contre 22 millions d’euros au premier semestre 2023.

Les flux de trésorerie nets provenant des fusions et acquisitions représentent un décaissement net de 533 millions d’euros au premier semestre 2024, principalement lié à l’acquisition de La Triveneta Cavi en juin. Au premier semestre 2023, ce chiffre correspondait à un décaissement net de 70 millions d’euros lié à l’acquisition de Reka Cables.

Les opérations de capital représentent un décaissement net de 118 millions d’euros. Elles comprennent le paiement du dividende 2023 de 2,30 euros par action pour un montant total de 101 millions d’euros, et des rachats d’actions pour 17 millions d’euros. Un décaissement net de 24 millions d’euros correspond à des effets de change défavorables et à de nouvelles dettes sur loyers futurs.

La dette nette augmente à 810 millions d’euros au 30 juin 2024, contre 214 millions d’euros au 31 décembre 2023, soit un ratio de levier2 de 0,7x.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En tant que leader mondial de l’électrification, Nexans s’engage non seulement à électrifier l’avenir, mais également à veiller à ce que ses opérations et activités intègrent et favorisent le développement durable et la sécurité à tous les niveaux. Conformément à ses valeurs et à son engagement visant à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, trois initiatives clés ont été organisées au premier semestre :

Nexans a célébré sa quatrième Planet Week annuelle, un événement à l’échelle du Group qui réunit des salariés de toutes les régions du monde pour participer à des activités et à des échanges autour du développement durable. Cette initiative reflète les efforts constamment déployés pour réduire l’empreinte carbone, préserver les ressources et favoriser une culture de l’écoconscience au sein de l’organisation. Au cours de la semaine, divers ateliers, séminaires et sessions interactives ont été organisés pour former et sensibiliser les collaborateurs de Nexans à l’importance de la gestion de l’environnement.

Les sites d’électrification ont reçu leur score de performance E3 sur la base des données de 2023. Cette notation permet à chaque site de comprendre clairement sa performance systémique et contribue à renforcer et à piloter ses plans d’action respectifs.

Nexans a également célébré la Journée mondiale de la sécurité dans toutes ses unités, réaffirmant ainsi son engagement indéfectible en faveur de la santé et de la sécurité de ses employés. Cette journée rappelle l’importance cruciale de maintenir un environnement de travail sûr ainsi que le rôle de chacun dans la réalisation de cet objectif.







PERFORMANCE DU PREMIER SEMESTRE 2024 PAR MÉTIER

| PRODUCTION D’ÉNERGIE & TRANSMISSION (18 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 T2 2024 Chiffre d’affaires standard 384 622 365 Croissance organique -10,3 % +64,0 % +95,0 % EBITDA ajusté 30 68 EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 7,8 % 10,9 %

Le chiffre d’affaires standard de l’activité Production d’énergie & Transmission s’élève à 622 millions d’euros au premier semestre 2024, en hausse organique de +64,0 % par rapport au premier semestre 2023, grâce à la finalisation en début d’année de l’extension de l’usine de Halden en Norvège, doublant les capacités de production de câbles haute tension sous-marine en polyéthylène réticulé (XLPE).

L’EBITDA ajusté du segment s’élève à 68 millions d’euros au premier semestre 2024, en hausse de +125 % par rapport à la même période de l’année précédente. La marge d’EBITDA ajustée enregistre une nette hausse pour s’établir à 10,9 % au premier semestre 2024, contre 7,8 % au premier semestre 2023. Comme prévu, l’augmentation progressive des marges a été soutenue par une utilisation accrue des capacités, l’installation réussie de projets et l’exécution de campagnes IMR3, qui ont permis d’atténuer l’impact dilutif lié à l’exécution de projets historiques.

L’activité commerciale est restée dynamique et conformément à son approche sélective en termes d’analyse risque-bénéfice, le carnet de commandes ajusté du segment s’est établi à 6,7 milliards d’euros au 30 juin 2024, en hausse de +29,9 % par rapport au 30 juin 2023. Cette croissance a notamment été portée par les premiers appels d’offre de l’accord-cadre TenneT pour les projets d’éolien offshore BalWin3 et LanWin4 au cours du premier semestre de l’année. Au cours du deuxième trimestre, Nexans a signé un contrat de préparation et de réponse aux situations d’urgence de quatre ans avec Equinor.

La bonne visibilité des charges de production et d’installation a été prolongée jusqu’en 2030. La construction de Nexans Electra, le troisième navire câblier du Groupe, est en cours. Ce navire ultramoderne est un atout stratégique qui permettra de renforcer la capacité à faire face à l’augmentation significative du carnet de commandes.

| DISTRIBUTION (18 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 T2 2024 Chiffre d’affaires standard 599 635 332 Croissance organique +4,3 % +2,4 % +1,6 % EBITDA ajusté 82 99 EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 13,7 % 15,6 %

Le chiffre d’affaires standard du segment Distribution affiche une hausse organique de +2,4 % par rapport au premier semestre 2023 pour atteindre 635 millions d’euros. La demande a été soutenue, grâce à des conditions de marché robustes et à l’obtention de contrats stratégiques. En Europe, le segment a bénéficié d’une augmentation de la demande et de l’obtention de nouveaux contrats-cadres, dont un contrat important en Italie. La région du Proche-Orient et de l’Afrique a bénéficié d’une série de projets d’énergie renouvelable, reflétant l’alignement stratégique du Groupe sur les tendances mondiales de développement durable, tandis qu’en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, les projets accusent des retards.

L’EBITDA ajusté a fait un bond à 99 millions d’euros, en hausse de +20 % par rapport au premier semestre 2023, grâce à de nouveaux contrats-cadres, à l’excellence opérationnelle et à la contribution de Reka Cables acquise en avril 2023. La marge d’EBITDA ajusté atteint un niveau inédit de 15,6 % au premier semestre 2024, contre 13,7 % au premier semestre 2023, reflétant la robustesse de la demande et la sélectivité accrue des projets.

| USAGES (28 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 T2 2024 Chiffre d’affaires standard 890 989 524 Croissance organique -2,8 % +1,0 % +4,7 % EBITDA ajusté 137 139 EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 15,4 % 14,1 %

Le chiffre d’affaires standard du segment Usages s’élève à 989 millions d’euros au premier semestre 2024, en hausse organique de +1,0 %, reflétant la stabilisation du marché en Amérique du Nord (Canada). Alors que l’Europe a été confrontée au ralentissement de la demande sur certains marchés résidentiels, les régions du Proche-Orient et de l’Afrique, ainsi que de l’Amérique du Sud, ont affiché de solides performances, apportant une contribution positive à la trajectoire du segment.

Le premier semestre 2024 reflète les contributions de La Triveneta Cavi, à compter du 1er juin 2024, et de Reka Cables, depuis avril 2023. Ces acquisitions font partie intégrante de la stratégie d’électrification de Nexans, développent les capacités du Groupe et renforcent sa position dans des régions clés.

Conformément à l’approche du Groupe axée sur la valeur, le nombre d’utilisateurs actifs et engagés sur les plateformes numériques a doublé par rapport au premier semestre 2023. L’augmentation de l’engagement numérique, le déploiement de solutions de sécurité incendie ainsi que l’introduction d’emballages innovants tels que Mobiway Boost en Asie-Pacifique témoignent de la stratégie proactive de croissance en valeur et d’innovation de Nexans.

L’EBITDA ajusté atteint 139 millions d’euros, en hausse de +1,4 % par rapport au premier semestre 2023. La marge d’EBITDA ajusté s’établit à 14,1 %, grâce aux mesures visant à améliorer les performances structurelles, à la sélectivité et à la priorité donnée aux solutions à valeur ajoutée. Ces efforts ont permis d’équilibrer la normalisation en Amérique du Nord par rapport à la performance exceptionnelle de l’année précédente.

| ACTIVITÉS HORS ÉLECTRIFICATION (Industrie & Solutions) (25 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 T2 2024 Chiffre d’affaires standard 908 890 443 Croissance organique +20,0 % -1,6 % -3,3 % EBITDA ajusté 109 114 EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 12,0 % 12,8 %

Dans le segment Industrie & Solutions, le chiffre d’affaires standard du premier semestre 2024 s’élève à 890 millions d’euros, reflétant une baisse organique marginale de -1,6 % par rapport à la même période de 2023. Cette évolution s’explique principalement par un ralentissement de l’automatisme industriel en Europe, partiellement compensé par une croissance des marchés de la Construction navale et de l’Aérospatial, ainsi que par une légère augmentation des Harnais automobiles. Nexans a notamment annoncé un investissement stratégique de 4,5 millions d’euros en France au cours du trimestre pour doubler sa capacité de production de câbles médicaux, afin de répondre à l’augmentation de la demande dans ce secteur.

L’EBITDA ajusté du segment a augmenté de +4,2 % pour atteindre 114 millions d’euros. La marge d’EBITDA ajusté ressort à 12,8 % au premier semestre 2024, contre 12,0 % au premier semestre 2023. Cette progression reflète les améliorations opérationnelles et un mix produits favorable.



| AUTRES ACTIVITÉS (12 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 T2 2024 Chiffre d’affaires standard 541 410 191 Croissance organique -19,2 % -11,8 % -15,7 % EBITDA ajusté (5) (7)

Le segment Autres activités, qui correspond pour l’essentiel aux ventes de fils de cuivre et aux coûts centraux ne pouvant être affectés à d’autres segments, a enregistré un chiffre d’affaires standard de 410 millions d’euros au premier semestre 2024. Le chiffre d’affaires recule de -11,8 % par rapport au premier semestre 2023, principalement en raison de la stratégie de Nexans visant à réduire les ventes externes de fils de cuivre via des contrats de travail à façon afin d’atténuer leur effet dilutif sur la rentabilité du Groupe.

L’EBITDA ajusté du segment est resté stable à -7 millions d’euros au premier semestre 2024, contre -5 millions d’euros au premier semestre 2023.

PERSPECTIVES POUR 2024

Alors que l’électrification se généralise dans le monde, Nexans est bien positionné pour bénéficier du dynamisme de la demande, porté par les mégatendances mondiales et par la volonté du Groupe de fournir des solutions à valeur ajoutée.

Le segment Production d’énergie & Transmission de Nexans affiche un carnet de commandes risque-bénéfice record, ce qui lui permet de bénéficier d’une solide visibilité. Le Groupe est prêt à tirer parti de l’augmentation des capacités de l’usine de Halden en Norvège, qui permettra de répondre à la demande mondiale croissante de solutions haute tension. L’activité de Production d’énergie & Transmission a entamé une amélioration progressive qui devrait être plus prononcée en 2025. Ces progrès dépendent de la bonne exécution des projets et de la finalisation des contrats à faible marge. Le marché de la Distribution entre dans un hyper cycle d’investissement significatif, offrant à Nexans des opportunités de croissance et d’amélioration de la rentabilité. Malgré la morosité de la demande dans le secteur de la construction de certaines zones géographiques, le segment Usages de Nexans reste résilient, grâce aux initiatives stratégiques mises en place pour atténuer l’impact de ces conditions macroéconomiques. La saisonnalité du second semestre 2024 est anticipée, comme les années précédentes. Le Groupe continuera de s’appuyer sur l’agilité et le dévouement de ses équipes pour s’adapter aux évolutions du marché et restera concentré sur la génération de trésorerie.

Reflétant la solide performance du premier semestre et l’intégration réussie de La Triveneta Cavi, qui devrait contribuer à l’EBITDA à hauteur d’environ 40 millions d’euros en 2024, Nexans rehausse ses perspectives financières pour 2024. Le Groupe prévoit d’atteindre les objectifs suivants, hors acquisitions ou cessions non finalisées :

un EBITDA ajusté entre 750 et 800 millions d’euros (entre 670 et 730 millions d’euros précédemment) ;

un flux de trésorerie disponible normalisé entre 275 et 375 millions d’euros (entre 200 et 300 millions d’euros précédemment).

Nexans réaffirme ses objectifs du Capital Markets Day de 2021 et poursuivra la mise en œuvre de sa feuille de route et de ses priorités stratégiques.



