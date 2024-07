Futurista e Autor Best-Seller Lança Livro Para Ajudar Líderes a Dominarem Oportunidades na Imprevisibilidade

Disrupt With Impact: Achieve Business Success in an Unpredictable World Roger Spitz - Palo Alto, California

Futurista líder, investidor em capital de risco e autor de best-sellers lança livro que mostra aos líderes como aproveitar as oportunidades da imprevisibilidade

Imagine navegar por águas inexploradas com uma bússola calibrada para o imprevisível” — Roger Spitz, Author of "Disrupt With Impact"

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA, July 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- Os temas tratados em “Disrupt With Impact” são de extrema importância, e Roger é um dos maiores entendidos no assunto. Levando em conta que o valor é destruído ou criado por meio da mudança, este livro é uma leitura essencial para que equipes de liderança e investidores garantam a criação de valor sustentável em um mundo em rápida mudança.

— Sebastian Bihari, investidor em capital de risco e sócio geral, Vektor Partners



“Disrupt With Impact" é leitura obrigatória para quem lida com a incerteza. Roger Spitz domina a arte de preparar tomadores de decisão para lidar com as mudanças abruptas, as lacunas e os desafios dos ambientes em rápida transformação mundo afora. Não há estrutura melhor para construir resiliência diante dos desafios e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades enquanto moldamos nosso futuro com criatividade.

— Benedikt Böhm, membro do conselho executivo da Oberalp, CEO da Dynafit e montanhista de esqui extremo



Cibersegurança. Biotecnologia. Inteligência artificial. Guerras. Pandemia. Devastação ambiental. Terrorismo. Produtos e serviços inovadores. Política. Transição energética. Cadeia de suprimentos.

Da noite para o dia, um único evento, ou a combinação de diversas transformações interseccionais, pode reescrever o panorama econômico mundial e afetar o destino de setores inteiros, empresas, profissões e até nações. Trilhões de dólares estão em risco, sem contar os custos humanos representativos. Sabemos que a disrupção e a mudança estão sempre por vir. Os efeitos de longo prazo são inevitáveis, trazendo desafios inéditos e oportunidades sem precedentes para toda uma geração, permitindo transformar nossos futuros de maneira criativa e positiva. Até que ponto você e sua empresa estão preparados para aproveitar esse momento?

Um dos principais futuristas globais, investidor em capital de risco e autor de best-sellers, Roger Spitz escreveu um roteiro intrigante (se não definitivo) para enfrentar com confiança os futuros incertos e prosperar na prática. Disrupt With Impact: Achieve Business Success in an Unpredictable World (Kogan Page, setembro de 2024) apresenta estratégias práticas e perspicazes, estruturas comprovadas e orientações revolucionárias para ajudar líderes, empreendedores, investidores e formuladores de políticas a não apenas se protegerem contra eventos potencialmente ameaçadores, mas também a estarem prontos para aproveitar essas oportunidades.

“Disrupt With Impact é o guia definitivo para prosperar nos cenários de negócios complexos de hoje em dia”, destaca Spitz. “Ele prepara para lidar com a incerteza crescente e com as mudanças implacáveis repensando a forma como são tomadas as decisões estratégicas.”

Spitz conduziu pesquisas originais por anos e trabalhou com empresas de diferentes setores ao redor do mundo, ajudando-as a conquistar uma vantagem competitiva frente às mudanças e incertezas inevitáveis.

Neste livro inovador, ele aborda quatro áreas principais:

1. Compreender o que há de diferente na natureza da disrupção hoje em dia.

2. Como impulsionar mudanças inovadoras e transformadoras.

3. O futuro da inteligência artificial, da tomada de decisões estratégicas e da tecnologia.

4. Como desbloquear seu pensamento disruptivo.

“Imagine navegar por águas inexploradas com uma bússola calibrada para o imprevisível”, desafia Spitz. “A natureza dual da disrupção significa que ela pode tanto destruir quanto criar valor. O verdadeiro impacto da inovação reside em catalisar a transformação positiva em nossos sistemas complexos. À medida que as complexidades do nosso mundo aumentam, a incerteza inerente ao futuro se intensifica. Para enfrentar essa imprevisibilidade, é preciso descartar fórmulas desgastadas e desatualizadas, assim como reconhecer a eficácia cada vez menor dos manuais prontos.”

Disrupt With Impact demonstra:

* Como aceitar o futuro com resiliência e visão prospectiva.

* Conhecimento refinado sobre futuros, obtido por meio da consultoria prestada a algumas das empresas mais prestigiadas no cenário global.

* Como CEOs, fundadores, conselhos administrativos e formuladores de políticas podem criar valor sustentável diante da incerteza, da disrupção e da competitividade em escala.

* Como grandes mudanças podem despertar esperança, revelar novas possibilidades e catalisar transformações em sistemas.

* Os mitos e equívocos que os líderes devem evitar ao tomar decisões importantes para lidar com grandes mudanças disruptivas nas áreas de inteligência artificial, sustentabilidade, cibersegurança e geopolítica.

“Disrupt With Impact não perde tempo com tendências passageiras, previsões específicas ou modas tecnológicas”, ressalta Spitz. “O mundo não precisa de outro livro genérico tecno-otimista, focado apenas em inovação formulista ou receitas de otimização de negócios. Disrupt With Impact prioriza sinais em vez de ruído, investigando os alicerces da mudança e avaliando seus impactos.”

Sobre o autor Roger Spitz:

Antes de se tornar um futurista célebre, Roger Spitz (Bacharel em Economia, Mestre em Ciências, FCA, APF) atuou como chefe global de fusões e aquisições de tecnologia em um banco de investimento, prestando consultoria em inúmeras transações que totalizam US$ 25 bilhões. Hoje em dia, Spitz é uma autoridade líder mundial em estratégia prospectiva e inovações de sistemas, investidor em capital de risco e consultor especializado do Fórum Econômico Mundial. Ele dedicou sua carreira a assessorar conselhos administrativos, equipes de liderança e investidores em estratégias relacionadas a disrupções. Como presidente do Disruptive Futures Institute (prática de inteligência de futuros), ele comanda o instituto e já deu centenas de palestras mundo afora. Suas estruturas, adotadas por empresas do mundo todo, já foram destaque na Fast Company, Gartner, INC. Magazine, Institute of Directors, Journal of Futures Studies, MIT Technology Review e WIRED. Spitz aborda extensivamente o futuro da tomada de decisões estratégicas e da inteligência artificial, e é conhecido por cunhar o termo "tecnistencialismo". Spitz mora em San Francisco e é autor de best-sellers da coleção em quatro volumes “The Definitive Guide to Thriving on Disruption” e de “Disrupt With Impact: Achieve Business Success in an Unpredictable World".

