Aduro Clean Technologies annonce le dépôt d’une déclaration d’enregistrement dans le cadre d’un projet de première offre publique aux États-Unis

LONDON, Ontario, 23 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a le plaisir d’annoncer son dépôt public d’une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») concernant la proposition d’une première offre publique de ses actions ordinaires aux États-Unis (l’« Offre »).



Dans le cadre de l’Offre, Aduro a également demandé l’inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de New York (« NYSE »). Le nombre d’actions offertes et le prix de l’Offre n’ont pas encore été déterminés. L’Offre devrait avoir lieu une fois que la SEC aura achevé son processus d’examen, sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions usuelles. Aucune garantie ne saurait être donnée quant à la réalisation de l’Offre, à sa taille ou à ses conditions, ni quant à l’acceptation des actions ordinaires à la négociation sur la Bourse de New York (NYSE).

EF Hutton LLC agit en tant qu’unique chef de file de l’Offre proposée.

L’Offre proposée sera effectuée en vertu d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l’Offre, lorsqu’il sera disponible, pourront être obtenus sur le site Internet de la SEC, www.sec.gov , ou sur demande auprès de : EF Hutton LLC, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022.

En plus de la nouvelle cotation à la Bourse de New York (NYSE) et en préparation de celle-ci, et sous réserve de l’approbation de la Bourse des valeurs canadiennes (Canadian Securities Exchange, la « CSE »), Aduro procédera à une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation selon un ratio de consolidation qui sera déterminé dans les semaines à venir.

Une déclaration d’enregistrement relative à l’Offre proposée a été déposée auprès de la SEC, mais elle n’a pas encore pris effet. Les titres offerts dans le cadre de la déclaration d’enregistrement ne peuvent être vendus et les offres d’achat ne peuvent être acceptées avant que la déclaration d’enregistrement ne prenne effet. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres. Toute offre, sollicitation ou vente de ces titres dans un territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou éligibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire est formellement interdite. Toute offre, sollicitation ou vente de titres sera effectuée conformément aux exigences d’enregistrement du Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, tel que modifié.

Les actions ordinaires de l’Offre proposée mentionnée ci-dessus ne sont pas offertes aux résidents du Canada ou aux personnes se trouvant au Canada. Les actions ordinaires sont vendues sur la base de dispenses de prospectus en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et sur le principe que les titres ne seront pas redistribués au Canada.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations Investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Dans le présent communiqué, les déclarations prospectives se rapportent, sans toutefois s’y limiter, la proposition d’introduction en bourse des actions ordinaires de la Société aux États-Unis, l’enregistrement des actions ordinaires de la Société auprès de la SEC, la cotation des actions ordinaires de la Société à la Bourse de New York (NYSE), ainsi que la mise en œuvre et les détails de la consolidation. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société incluent, sans s’y limiter, le fait que les dossiers réglementaires pourraient ne pas être déposés ou approuvés en temps opportun, voire pas du tout ; que les actions ordinaires de la Société pourraient ne pas être acceptées pour enregistrement par la SEC en temps opportun, voire pas du tout ; que la Société pourrait ne pas procéder à la première offre publique des actions ordinaires de la Société aux États-Unis ou à une cotation des actions ordinaires de la Société à la Bourse de New York (NYSE) en temps opportun, voire pas du tout ; que la Société pourrait ne pas mettre en œuvre la consolidation en temps opportun, voire pas du tout ; que la Société pourrait ne pas réussir à commercialiser sa technologie ou que sa technologie pourrait ne pas être acceptée sur le plan commercial, pour diverses raisons ; le fait que d’autres conditions de marché défavorables et inattendues pourraient avoir un impact négatif sur la Société et ses progrès, y compris divers autres facteurs indépendants de la volonté des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

La Bourse canadienne des valeurs mobilières (exploitée par CNSX Markets Inc.) n’a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.