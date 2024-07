Leviton Canada fait un don de 100 000 $ à la Fondation de l’Hôpital de Lachine pour améliorer les services et les soins dans l’Ouest-de-l’Île

Le don de Leviton Canada soutient le projet de revitalisation en cours à l’Hôpital de Lachine et l’achat d’équipement qui sauvera des vies.

MONTRÉAL, 23 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Leviton Canada fait un don de 100 000 $ pour appuyer la campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine, une collaboration entre la Fondation du CUSM et la Fondation de l’Hôpital de Lachine qui vise à recueillir 5 millions de dollars pour moderniser l’Hôpital de Lachine. Le don de Leviton Canada, une entreprise locale, permettra de financer l’achat d’équipement qui sauvera des vies et améliorera l’excellence des soins de santé dans l’Ouest-de-l’Île.



« Je suis issu de la communauté locale, et ma famille entretient des liens très personnels avec l’Hôpital de Lachine. Nous y avons tous été traités au fil des ans, et nous avons constaté à quel point le personnel est dévoué et motivé. Les soins que mon père a reçus récemment à l’Hôpital de Lachine, avant son décès, étaient vraiment exceptionnels. Ce don n’est pas seulement une contribution de notre entreprise; c’est un hommage personnel au rôle vital que cet hôpital joue dans notre communauté. »

– Jason Prevost, président et directeur de l’exploitation de Leviton Canada

La campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine vise à recueillir des fonds pour acheter des équipements médicaux de pointe qui ne sont pas couverts par les budgets gouvernementaux. Les 5 millions de dollars visés compléteront l’investissement de 210 millions du gouvernement du Québec. L’Hôpital de Lachine doublera pratiquement sa taille avec l’ajout d’un nouvel édifice de six étages qui répondra aux besoins de toute la population de l’Ouest-de-l’Île.

« Le don généreux de Leviton Canada nous rapproche de notre objectif et démontre bien la puissance de la solidarité de la communauté. Grâce à ce soutien, nous serons en mesure de révolutionner les soins que nous prodiguons et d’offrir des services médicaux hors pair à notre communauté, afin de sauver davantage de vies. »

— Hélène V. Gagnon, coprésidente de la campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine et Cheffe de la direction du développement durable et vice-présidente principale, Engagement des parties prenantes, CAE

L’Hôpital de Lachine revitalisé comprendra des salles d’opération de pointe, une unité de soins palliatifs confortable et des chambres individuelles qui permettront aux patients de se reposer en toute intimité. Notre but, c’est d’améliorer le confort des patients et d’offrir des soins de santé de classe mondiale à la population de l’Ouest-de-l’Île.

« La contribution de Leviton Canada donne un coup de pouce important à notre campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine. Grâce au leadership inspirant et à la générosité de l’entreprise, les travailleurs de la santé dévoués de l’Hôpital de Lachine pourront désormais rehausser le niveau de soins et de soutien qu’ils offrent, ce qui profitera directement aux patients et à leurs familles. »

—Marie-Hélène Laramée, présidente et directrice générale, Fondation du CUSM

La campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine a recueilli jusqu’à maintenant 4 millions sur son objectif de 5 millions. Nous espérons que davantage d’entreprises et d’organisations de Lachine et de l’Ouest-de-l’Île répondront à l’appel pour nous permettre d’atteindre notre objectif et de favoriser l’excellence des soins de santé dans tout le secteur.

