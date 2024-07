Cannara Biotech publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2024

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté pour atteindre 26,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 20,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023, soit une augmentation de 5,6 millions de dollars ou 27,6 %.



Tous les résultats financiers sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, 23 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV : LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA : 8CB0), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure à prix abordable comptant deux méga-installations de culture basées au Québec, couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels du troisième trimestre de 2024 pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 mai 2024. L’ensemble des états financiers intérimaires condensés consolidés pour les périodes de trois et neuf mois terminés le 31 mai 2024, ainsi que le rapport de gestion qui les accompagne, peuvent être consultés en visitant le site Web de la Société à l’adresse https://www.cannara.ca/fr/investissement, ou en accédant à ses pages de profil sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

« Nous sommes ravis d’annoncer que Cannara continue d’afficher de solides performances, avec des produits nets de 19,5 millions de dollars ce trimestre, soit une augmentation de 22,6 % par rapport à l’année précédente », a commenté Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. « Historiquement, la croissance de notre chiffre d’affaires est due à la grande fidélité de nos clients et à la forte demande pour nos produits, amplifiée par la promotion organique lié au bouche-à-oreille. Cependant, comme l’indiquent nos résultats similaires du trimestre par rapport au trimestre précédent, cela ne peut nous mener que jusqu’à un certain point. Pour poursuivre notre expansion à travers le pays, nous avons commencé à renforcer notre force de vente et son infrastructure. Ces investissements stratégiques devraient générer des retours significatifs. Afin de poursuivre notre croissance des ventes, il est essentiel de déployer des stratégies de vente et de marketing plus sophistiquées pour améliorer notre distribution et notre part de marché, et c’est ce que nous avons commencé à faire. En investissant dans ces domaines et en préparant la prochaine phase d’expansion de nos cultures, nous sommes convaincus de la capacité de Cannara à prospérer. Nos produits innovants sous les marques Tribal, Nugz et Orchid CBD continueront d’offrir une qualité supérieure à des prix accessibles, ce qui nous permettra d’assurer notre position à titre de producteur autorisé de premier plan au Canada. »

« L’industrie du cannabis évolue dans un paysage hautement concurrentiel, avec une compression importante des prix due à des conditions de marché difficiles », a déclaré Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara. » Malgré ces pressions, la résilience de Cannara est évidente dans l’augmentation de notre chiffre d’affaires net de 19,5 millions de dollars par rapport à la même période de l’année dernière et dans l’atteinte de notre treizième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif, qui s’élève à 2,8 millions de dollars ce trimestre. Nous avons également réalisé un bénéfice d’exploitation de 3,6 millions de dollars et généré un flux de trésorerie disponible de 1,2 million de dollars ce trimestre. Bien que la compression des prix ait eu un impact sur notre croissance trimestre après trimestre, nous pensons que les conditions actuelles du secteur ne sont pas viables pour bon nombre de nos concurrents, qui ont moins d'envergure et des coûts plus élevés. Nous nous attendons à un retour à des prix et à une demande plus élevée lorsque ceux qui ne peuvent pas rivaliser cesseront leurs activités. La capacité de Cannara à générer des flux de trésorerie positifs dans cet environnement nous aide à naviguer dans ces conditions de marché dynamiques et témoigne de notre capacité à réussir. Nous investissons dans les ventes et le marketing afin d’étendre notre distribution et de prendre des parts de marché à nos concurrents, préparant ainsi le terrain pour de futurs succès lorsque les conditions de marché s’amélioreront. Nous restons déterminés à assurer une croissance rentable et un flux de trésorerie régulier, en proposant aux Canadiens des produits innovants et de grande qualité par l'intermédiaire de nos marques phares. »

Faits saillants financiers du troisième trimestre de l’exercice

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté pour atteindre 26,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 20,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023, soit une augmentation de 5,6 millions de dollars ou 27,6 %. Cette augmentation est attribuable à l’effort de vente visant à accroître la part de marché et à entrer dans de nouvelles provinces au Canada, ainsi qu’au lancement de plusieurs nouvelles UGS et aux ventes générées par le marché de grossistes.

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise, a augmenté pour atteindre 19,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 15,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023, soit une augmentation de 3,6 millions de dollars ou de 22,6 %.

La marge brute, avant les ajustements de la juste valeur, a diminué à 5,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 6,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, soit une baisse de 6,1 %. Cette diminution est principalement due à une réduction des rendements lors de la récolte résultant de changements en culture ayant eu lieu au cours du deuxième trimestre 2024, ce qui a impacté le coût des marchandises vendues au troisième trimestre 2024. Au cours du trimestre, la Société a réajusté son approche et a stabilisé ses rendements de production, les rétablissant aux niveaux précédents. Cannara est déterminée à faire progresser la recherche et le développement, en mettant à profit son expertise pour renforcer les connaissances et les compétences de base en matière de production de cannabis à grande échelle. Grâce à ces investissements continus, nous visons à continuellement améliorer nos techniques de culture, à maximiser les rendements de production et à améliorer la qualité globale de nos produits.

Le pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur au troisième trimestre 2024 était de 29 %, contre 38 % au troisième trimestre 2023.

Un résultat d’exploitation de 3,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 4,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023, principalement en raison d’une augmentation des coûts de production des produits vendus tel qu’expliqué précédemment, ainsi que de l’augmentation des frais de vente et de marketing afin de promouvoir, d’accroître notre part de marché à travers le Canada et de distribuer nos produits dans toutes les provinces où Cannara est présente. Ces impacts ont été mitigés par un gain de 2 millions de dollars résultant de la vente d’une parcelle de terrain inutilisée sur le site de Valleyfield.

Le bénéfice net s’est élevé à 2,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 2,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023, en raison des éléments mentionnés ci-dessus.

Un BAIIA ajusté de 2,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 3,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

La Société a généré des flux de trésorerie d’exploitation s’élevant à 4,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 2,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023, soit une augmentation de 72%.

Le flux de trésorerie disponible 2 pour le troisième trimestre 2024 a augmenté pour atteindre 1,2 million de dollars, contre (37 000 $) pour le troisième trimestre 2023.

pour le troisième trimestre 2024 a augmenté pour atteindre 1,2 million de dollars, contre (37 000 $) pour le troisième trimestre 2023. Génération d’un bénéfice par action de 0,02 $ au troisième trimestre 2024, contre 0,03 $ au troisième trimestre 2023.

Faits saillants opérationnels du troisième trimestre

Expansion au Manitoba, Canada : En mars 2024, la Société a obtenu l’autorisation de la Manitoba Liquor & Lotteries Corporation (MBLL) d’introduire ses produits de cannabis dans la province du Manitoba. Cette autorisation marque une étape importante dans les efforts d’expansion de Cannara, permettant à la Société d’étendre sa portée commerciale au Canada. La Société a réalisé avec succès sa première vente au Manitoba à la fin du mois de mai 2024 avec 35 inscriptions.

Lancement réussi de 3 nouvelles génétiques sous les marques phares de Cannara : Cannara a achevé son dernier projet de recherche pour identifier de nouveaux phénotypes, débloquant ainsi trois nouvelles génétiques très prometteuses pour agrandir son portefeuille de marques. La Société a lancé deux génétiques sous Tribal (Neon Sunshine et Bubble Up) et une sous Nugz (Guava Jam) au troisième trimestre 2024. Cannara se concentre désormais sur son programme de chasse au phénotype de l’exercice 2025 qui visera à débloquer d’autres génétiques exotiques.

Vente d’une parcelle de terrain sur le site de Valleyfield : En janvier 2024, le conseil d’administration de la Société a décidé de poursuivre la vente d’une parcelle de terrain actuellement inutilisée, en plus d’un bâtiment adjacent en construction sur son site de Valleyfield, qui était auparavant destiné à être loué. Le 24 avril 2024, la Société a vendu la parcelle de terrain du site de Valleyfield pour 2,1 millions de dollars, générant un gain de 2 millions de dollars sur la cession de cet actif détenu en vue de la vente. Le bâtiment en construction ainsi que le terrain sur lequel il a été construit restent à vendre et font actuellement l’objet d’une commercialisation active.

Cannara entre sur le marché récréatif de la côte Est avec une offre sur le thème du 4/20 avec la NSLC : Cannara a lancé avec succès ses pré-roulés Tribal Cuban Linx, prisés des consommateurs, auprès de la Nova Scotia Liquor Corporation (NSLC) pour une durée limitée lors de la thématique du 4/20. En raison de son succès, la NSLC a maintenant accepté l’UGS comme produit régulier, en plus d’un format de 28 g de Cuban Linx qui devrait être lancée au début de l’automne 2024, et d’autres UGS seront acceptées au cours des trimestres à venir.

Poursuite de l’expansion au Québec et dans d’autres provinces : Les efforts continus de Cannara pour développer un portefeuille de marques unique, conçu pour séduire les consommateurs de diverses catégories, ont démontré une réponse positive des consommateurs au troisième trimestre 2024. Notamment au Québec, selon les données de Weedcrawler, la Société a vu sa part de marché augmenter de 7,8 %, et en juin, sa part de marché était passée à 11,6 %, soit une croissance de 19,6 %3. Nous croyons que ces gains sont dus à notre solide portefeuille d’UGS, très apprécié par les clients du Québec, qui met en évidence notre capacité à répondre continuellement à la demande des consommateurs, à se positionner dans le marché et satisfaire note clientèle. Pour l’avenir, Cannara se concentrera sur l’expansion de la production, l’innovation en matière de produits et, aussi, sur les efforts de vente et de marketing visant à accroître la distribution et la vélocité des ventes au sein de ses portefeuilles de produits provinciaux.

Transactions en capital

Au cours du troisième trimestre 2024, la Société a octroyé 25 000 options d’achat actions à un prix d’exercice de 1,80$ à des employés sous réserve de certaines conditions d’acquisition conformément au régime d’options sur actions des employés de la Société.

Actions en circulation

À la date du présent communiqué, la Société comptait 90 018 952 actions ordinaires, 4 549 927 options d’achat d’actions et 1 504 183 unités d’actions restreintes émises et en circulation. Pour plus d’informations, les états financiers intermédiaires condensés consolidés et le rapport de gestion, ainsi que des informations supplémentaires sur la Société et tous ses documents publics, sont disponibles sur www.sedarplus.ca ou sur le site web de la Société destiné aux investisseurs https://www.cannara.ca/fr/investissement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES

Périodes de trois mois closes le Périodes de neuf mois closes le Principaux faits saillants financiers 31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2024 31 mai 2023 Produits nets 1 $ 19,475,137 $ 15,840,140 $ 58,563,040 $ 38,929,458 Autres produits 69,779 96,688 148,373 354,731 Total des produits 19,544,916 15,936,828 58,711,413 39,284,189 Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur 5,747,047 6,120,878 20,824,040 14,174,905 Marge brute 6,958,256 8,594,235 19,334,110 17,688,552 Charges opérationelles 3,404,212 4,311,958 14,300,967 11,632,065 Bénéfice opérationnel 3,554,044 4,282,277 5,033,143 6,056,487 Charges financières nettes 1,530,658 1,353,634 4,349,098 3,742,948 Bénéfice net 2,023,386 2,928,643 684,045 2,313,539 BAIIA ajusté 2 2,776,397 3,887,634 11,447,529 8,825,357 Pourcentages du total des produits Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur en tant que pourcentage du total des produits 3 29 % 38 % 35 % 36 % Marge brute en tant que pourcentage du total des produits 4 36 % 54 % 33 % 45 % Bénéfice opérationnel en tant que pourcentage du total des produits 5 18 % 27 % 9 % 15 % Bénéfice net en tant que pourcentage du total des produits 6 10 % 18 % 1 % 6 % BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits 7 14 % 24 % 19 % 22 % Bénéfice par action Bénéfice de base par action $ 0.02 $ 0.03 $ 0.01 $ 0.03 Bénéfice dilué par action $ 0.02 $ 0.03 $ 0.01 $ 0.03 31 mai 2024 31 août 2023 Trésorerie $ 5,464,378 $ 4,270,517 Comptes débiteurs 11,829,419 10,592,705 Actifs biologiques 4,852,449 5,774,121 Stocks 32,603,729 27,997,589 Fonds de roulement 8 35,242,622 30,513,009 Total de l'actif 148,768,302 141,522,254 Total des passifs courants 26,777,902 21,182,827 Total des passifs non-courants 40,222,572 40,595,383 Actifs nets 81,767,828 79,744,044 Flux de trésorerie disponibles 9 1,242,527 1,107,464





1 Les produits nets comprennent les revenus de la vente de biens, déduction faite des taxes d’accise, et les revenus liés aux services et à la location. 2 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. 3 La marge brute avant ajustements à la juste valeur, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires total, est un ratio financier non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la section Mesures non conformes aux PCGR, ratios non conformes aux PCGR et mesures sectorielles du présent communiqué de presse. 4 La marge brute en pourcentage du chiffre d’affaires total est un ratio financier non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la section Mesures non conformes aux PCGR, ratios non conformes aux PCGR et mesures sectorielles de ce communiqué de presse. 5 Le résultat d’exploitation en pourcentage du chiffre d’affaires total est un ratio financier non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la section Mesures non conformes aux PCGR, ratios non conformes aux PCGR et mesures sectorielles du présent communiqué de presse. 6 Le bénéfice net en pourcentage du chiffre d’affaires total est un ratio financier non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la section Mesures non conformes aux PCGR, ratios non conformes aux PCGR et mesures sectorielles du présent communiqué de presse. 7 Le BAIIA ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires total est un ratio financier non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la section Mesures non conformes aux PCGR, ratios non conformes aux PCGR et mesures sectorielles de ce communiqué de presse. 8 Le fonds de roulement est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la section Mesures non conformes aux PCGR, ratios non conformes aux PCGR et mesures sectorielles du présent communiqué de presse. 9 Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la section Mesures non conformes aux PCGR, ratios non conformes aux PCGR et mesures sectorielles de ce communiqué de presse.

Mesures non conformes aux PCGR, ratios non conformes aux PCGR et mesures sectorielles

La Société présente ses résultats financiers conformément aux normes internationales d’information financière (« IFRS »). Cannara utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières (le « Règlement 52-112 ») prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivants utilisés par la Société : (i) les mesures financières non conformes aux PCGR (ii) les ratios financiers non conformes aux PCGR et (iii) les mesures du total des secteurs. Dans le présent communiqué de presse, la Société utilise les mesures, ratios et mesures sectorielles non conformes aux PCGR suivants : BAIIA ajusté, flux de trésorerie disponible, fonds de roulement, marge brute sectorielle avant ajustements à la juste valeur en pourcentage des recettes nettes sectorielles, marge brute sectorielle en pourcentage des recettes nettes sectorielles, résultat d’exploitation sectoriel en pourcentage des recettes nettes sectorielles, et BAIIA ajusté en pourcentage des recettes nettes. Le présent communiqué de presse ne contient aucune mesure du total des segments. Des détails supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et sur d’autres mesures financières figurent à la section intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR, ratios non conformes aux PCGR et mesures sectorielles » du rapport de gestion de Cannara pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 mai 2024, qui est publié sur le site Web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposé sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les rapprochements des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous. La direction estime que ces mesures financières et ratios non conformes aux PCGR fournissent aux investisseurs des informations utiles sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société, car ils constituent des indicateurs clés de sa performance. Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS, n’ont pas de signification standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent différer de calculs similaires présentés par d’autres émetteurs et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes préparées conformément aux normes IFRS.

Rapprochement du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du résultat net, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous. La direction a modifié la composition du BAIIA ajusté depuis le deuxième trimestre 2024 pour y ajouter le gain découlant de la vente d’un actif destiné à la vente dans le calcul du BAIIA ajusté. Ces changements ont pour but de permettre aux investisseurs et aux analystes de comprendre la performance opérationnelle de la Société en excluant les transactions non récurrentes.

Le BAIIA ajusté en pourcentage du total des revenus est un ratio financier non conforme aux PCGR, déterminé comme le BAIIA ajusté divisé par le total des revenus.

Périodes de trois mois closes le Périodes de neuf mois closes le Rapprochement du BAIIA ajusté 31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2024 31 mai 2023 Bénéfice net $ 2,023,386 $ 2,928,643 $ 684,045 $ 2,313,539 Ajustements: Variations de la juste valeur des stocks vendus 5,137,341 4,023,826 17,161,049 9,971,578 Gain non réalisé sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques (6,348,550 ) (6,497,183 ) (15,671,119 ) (13,485,225 ) Amortissement, y compris l’amortissement du coût des produits vendus 1,785,153 1,187,620 4,134,592 2,918,501 Réduction des stocks à la valeur nette de réalisation 283,244 474,654 1,206,613 1,886,363 Gain sur la cession d’immobilisations corporelles destinés à la vente (2,039,007 ) - (2,039,007 ) - Perte sur la cession d’immobilisations corporelles - - 5,380 63,247 Rémunération fondée sur des actions 404,172 416,440 1,616,878 1,414,406 Charges financières nettes 1,530,658 1,353,634 4,349,098 3,742,948 BAIIA ajusté* $ 2,776,397 $ 3,887,634 $ 11,447,529 $ 8,825,357 BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits** 14 % 24 % 19 % 22 %

*Mesure financière non conforme aux PCGR

**Ratio financier non conforme aux PCGR

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles



Le flux de trésorerie disponible est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché de la trésorerie provenant des activités d’exploitation, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme indiqué ci-dessous.

Périodes de trois mois closes le Périodes de neuf mois closes le Rapprochement des flux de trésorerie disponibles 31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2024 31 mai 2023 Trésorerie provenant des activités d'exploitation $ 4,325,380 $ 2,540,852 $ 7,496,392 $ 3,023,289 Ajustement: Dépenses en capital 3,082,853 2,577,685 6,975,869 8,099,061 Flux de trésorerie disponibles* $ 1,242,527 $ (36,833 ) $ 520,523 $ (5,075,772 )

*Mesure financière non conforme aux PCGR

Rapprochement du fonds de roulement



Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du total des actifs courants et du total des passifs courants, la mesure financière conforme aux PCGR la plus directement comparable, comme indiqué ci-dessous.

Rapprochement du fonds de roulement Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2023

Total des actifs courants $ 62,020,524 $ 51,695,836 Total des passifs courants 26,777,902 21,182,827 Fonds de roulement* $ 35,242,622 $ 30,513,009

*Mesure financière non conforme aux PCGR

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des « informations prospectives » au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et la Société n’a pas l’intention, ni l’obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige. Les déclarations prospectives concernent des événements ou des performances futurs et reflètent les attentes ou les convictions de la direction de la Société concernant des événements futurs. Elles portent notamment sur la Société et ses activités, ses projections ou estimations concernant ses activités commerciales futures, ses projets d’expansion, l’adéquation de ses ressources financières, sa capacité à respecter les engagements financiers et autres prévus par les contrats de prêt, les performances économiques futures et la capacité de la Société à devenir un leader dans le domaine de la culture, de la production et de la vente de cannabis.

Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou la forme négative de ces termes ou d’une terminologie comparable. Dans le présent document, certaines déclarations prospectives sont identifiées par des termes tels que « peut », « futur », « attendu », « a l’intention » et « estimations ». De par leur nature même, les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futures exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Ces facteurs incluent, sans s’y limiter, les facteurs discutés dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion ainsi que les facteurs détaillés de temps à autre dans les états financiers intermédiaires et annuels de la Société et dans le rapport de gestion connexe de ces états. Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs peuvent faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions.

L’entreprise ne garantit pas que les déclarations prévisionnelles se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles. Les résultats d’exploitation historiques et les tendances qui peuvent être déduites des discussions et analyses suivantes ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats d’exploitation futurs.

1 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Pour plus de détails, voir la section Mesures non conformes aux PCGR, ratios non conformes aux PCGR et mesures sectorielles du présent communiqué de presse.

2 Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux IFRS. Pour plus de détails, voir la section Mesures non conformes aux PCGR, ratios non conformes aux PCGR et mesures sectorielles du présent communiqué de presse.

3 Sur la base des données de ventes estimées fournies par Weed Crawler et ST Analytics, pour la période de juin 2024.