Inspire Medical Systems, Inc. annonce le remboursement de son dispositif en France

MINNEAPOLIS, 23 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE : INSP) (Inspire), entreprise spécialisée dans les technologies médicales axée sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes et peu invasives pour les patients souffrant du syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS), a annoncé aujourd’hui la publication au Journal Officiel du remboursement de son dispositif Inspire en France.



“Nous sommes très heureux de permettre aux médecins et à leurs patients en France de bénéficier de notre traitement cliniquement prouvé dans le SAOS modéré à sévère,” a déclaré Tim Herbert, Président et Directeur Général d’Inspire. “Notre thérapie s’appuie sur des études cliniques robustes et des années d’expérience clinique démontrant la sécurité et l’efficacité de notre traitement.”

La thérapie Inspire a reçu le marquage CE pour une commercialisation en Europe en 2010. Depuis, l’approche de l’entreprise a été de garantir avec succès l’obtention de remboursements dans des pays cibles avant de commencer à s’investir dans la commercialisation. L’ajout de la France, deuxième marché en matière de traitement du SAOS en Europe, représente une opportunité de développement majeure. L’accord conclu en France prévoit un niveau de remboursement cohérent avec celui des autres pays européens et des marchés internationaux.

“Grace à ce remboursement de la thérapie Inspire par la Sécurité Sociale française, les médecins du sommeil disposent dorénavant d'une nouvelle option thérapeutique pour les patients SAOS non traités,” a expliqué Andreas Henke, Vice-Président Directeur, Directeur Général Europe.

À propos d’Inspire Medical Systems

Inspire est une entreprise spécialisée dans les technologies médicales, axée sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes et peu invasives pour les patients atteints d’apnée obstructive du sommeil. La thérapie Inspire, propriété exclusive d’Inspire Medical System, est la première et la seule technologie de neurostimulation approuvée par la FDA qui propose un traitement sûr et efficace pour l’apnée obstructive du sommeil modérée à sévère.

Pour plus d’informations sur Inspire, veuillez consulter le site www.inspiresleep.com ou www.inspiresleep.fr.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations qui ne sont pas des énonciations de faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, celles qui concernent nos attentes concernant la commercialisation de la thérapie Inspire en France. Les énoncés prospectifs comprennent des risques inhérents et des incertitudes, ainsi que des facteurs importants qui pourraient amener les résultats actuels à différer nettement des prévisions, y compris les facteurs identifiés par les légendes « Facteurs de risque » et « Analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation » dans notre rapport annuel, établi sur formulaire 10-K pour l’année fiscale achevée le 31 décembre 2023, déposé auprès de la SEC. En effet, ces facteurs peuvent être mis à jour périodiquement dans nos autres documents déposés auprès de la SEC et qui sont accessibles sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov et sur la page investisseurs de notre site Web à l’adresse www.inspiresleep.com. Les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date à laquelle ils sont faits et nous ne sommes tenus à aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs.

Contact Investisseurs et Médias

Ezgi Yagci

Vice-président, relations avec les investisseurs

ezgiyagci@inspiresleep.com

617-549-2443