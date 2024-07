Aya Or & Argent agrandit l’empreinte et définit plusieurs nouvelles anomalies conductrices à Boumadine

MONTRÉAL, 23 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats préliminaires de son levé géophysique régional récemment complété à Boumadine dans le Royaume du Maroc. Les résultats annoncés aujourd’hui mettent en lumière de multiples anomalies conductrices potentielles qui présentent une signature similaire ou encore plus forte que l’anomalie associée à Boumadine.



Principaux faits saillants



Réalisation d’un vaste levé géophysique aéroporté régional en 2024 :



Le levé incluait un levé magnétique à haute résolution ainsi que la technologie MobileMT : 13 714 kilomètres (« km ») linéaires sur le bloc Boumadine 1 697 km linéaires sur le bloc Tirzzit



Identification de multiples anomalies conductrices, potentiellement parallèles et dans la continuité latérale, similaires aux conducteurs identifiés le long du corridor principal à Boumadine : Très larges anomalies de conductivité potentielles situées à 5 km à l’ouest de Boumadine, d’orientation similaire mais de plus forte intensité que le conducteur associé au corridor principal à Boumadine. Ce système très large inclut aussi de forts conducteurs potentiels orientés selon un axe est-ouest. Continuité de l’anomalie au sud du corridor principal à Boumadine Série de nouvelles anomalies conductrices potentielles orientées N340 et nord-sud Les nouvelles anomalies seront vérifiées par forage





« Les résultats préliminaires annoncés aujourd’hui permettent d’identifier de multiples anomalies potentiellement très conductrices et des cibles prêtes à forer au sud du corridor principal à Boumadine et à l’ouest, où d’importantes anomalies de conductivité ont été identifiées », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Nous sommes excités face à la perspective de découvrir une zone parallèle fortement conductrice, et aussi de prolonger le corridor principal vers le sud, où il est ouvert dans toutes les directions. Ces résultats renforcent notre confiance en prouvant que l’opportunité à Boumadine est véritablement de l’échelle d’un district. Nous planifions mobiliser des foreuses sur ces cibles prometteuses. »

Figure 1 – Résultats préliminaires – Conductivité apparente à 175 Hz (cibles en pointillé rouge)





Figure 2 – Résultats préliminaires – Section L2100 à travers Boumadine – Conductivité apparente et sondages (cibles en pointillé rouge)





Figure 3 – Résultats préliminaires – Section L2290 à travers Boumadine et Tizi – Conductivité apparente et sondages (cibles en pointillé rouge)





Figure 4 – Résultats préliminaires – Intensité magnétique totale





Résultats d’exploration de 2024

Les résultats géophysiques préliminaires du levé MobileMT élargissent considérablement la signature conductrice à l’ouest et au sud de Boumadine (figure 1). La relation évidente entre la minéralisation connue et les conducteurs apparents le long du corridor principal à Boumadine et à Tizi augmente notre confiance quant au potentiel à grande échelle dans le secteur. En particulier, les résultats montrent une continuité vers le sud, ainsi que la présence d’un système conducteur potentiellement très large à quelque 5 km à l’ouest de Boumadine, composé de conducteurs d’orientation unique, qui semblent présenter une intensité encore plus forte que les conducteurs identifiés à Boumadine.

Le conducteur apparent très intense, orienté N340 et situé à 5 km à l’ouest de Boumadine, coïncide avec une forte altération argileuse et la présence de veines d’hydroxydes en surface, similaire à l’empreinte d’altération au-dessus et autour du corridor principal à Boumadine. Cette altération pourrait suggérer la présence de corps de sulfures massifs semblables à ceux de Boumadine. Les forts conducteurs potentiels orientés N030 et N070 pourraient être de la minéralisation associée à des structures recoupantes plus tardives, semblables aux structures recoupantes identifiées à Boumadine. De plus, une série d’anomalies orientées N340 et nord-sud, avec des signatures fortes à très intenses, pourrait être associée à une minéralisation similaire à Tizi et Imarriren.

Sur les sections L2100 et L2290 (figures 2 et 3), la forte signature de la minéralisation à Boumadine est clairement visible, tout comme la très forte signature de l’anomalie plus à l’ouest, qui est devenue une cible prioritaire. D’autres cibles d’intensité similaire à Tizi peuvent aussi être clairement identifiées. Par ailleurs, une très forte anomalie de conductivité est observée en profondeur, sous Boumadine et sous l’anomalie plus à l’ouest. Les données finales, incluant l’inversion en 3D, sont attendues au T3-2024 et permettront de générer d’autres cibles de forage.

Les données de l’intensité magnétique totale (figure 4) illustrent une forte signature de faible magnétisme, probablement associée au système hydrothermal à Boumadine et causée par l’intense altération et la destruction de la magnétite dans les roches encaissantes. Une crête magnétique orientée nord-sud peut aussi être identifiée dans la partie centrale de la carte. Cette dernière semble être reliée à des roches intrusives mafiques en surface (essaim de dykes andésitiques) formant possiblement la partie sommitale d’un corps intrusif mafique plus profond qui pourrait avoir servi de source de chaleur pour le système à Boumadine.

Prochaines étapes

Un grand potentiel de croissance existe en augmentant l’étendue du corridor principal à Boumadine, qui s’étend actuellement sur 5 km et qui reste ouvert dans toutes les directions. Actuellement, la Société a mobilisé huit foreuses pour compléter son programme de forage de 120 000 mètres. La moitié du programme testera la continuité du corridor connu et servira au forage intercalaire. L’autre 50 % sera axé sur des cibles géologiques générées dans le cadre des travaux réalisés en 2023 et bonifiées à l’aide des résultats du levé hyperspectral et du levé géophysique réalisés cette année. Le levé géophysique a été complété au début de juillet 2024 et les résultats finaux sont attendus au T3-2024. Les résultats des travaux géologiques en cours détermineront les travaux de développement qui suivront.

Information technique

Aya a mis en œuvre un programme de contrôle de la qualité afin de se conformer aux meilleures pratiques d’échantillonnage et d’analyse des échantillons de carottes de forage. Les échantillons de carottes de forage ont été transportés dans des sacs scellés pour analyse aux laboratoires d’Afrilab à Marrakech. Des étalons de différentes teneurs et des échantillons à blanc ont été insérés à chaque 20 échantillons, en plus des étalons, des échantillons à blanc et des duplicatas de pulpe insérés par Afrilab.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés par David Lalonde, B. Sc., directeur de l’exploration, personne qualifiée, pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l’étape de l’étude de faisabilité.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de sa production, de ses ressources, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « potentiel », « considérable », « perspective », « confiance », « planifier », « agrandir », « montrer », « sembler », « élargir », « considérer » et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos du potentiel d’exploration et de développement de Boumadine ainsi que l’avancement et le succès du programme d’exploration à Boumadine incluant sa capacité à découvrir d’autres zones et cibles et que ces cibles soient minéralisées, et le moment de la publication d’information par la Société en lien avec ce qui précède. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d’Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Par ailleurs, la mise à jour d’Aya datée du 28 mai 2020 concernant l’importance relative de ses actifs ainsi que les études portant sur ses actifs non significatifs reste toujours applicable en date des présentes. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.

