Data & AI transformatieleider Laura Brandwacht treedt toe tot het leiderschapsteam van Rewire

Rewire contiuneert haar groeiambities om de grootste en meest dynamische organisaties ter wereld te adviseren op het gebied van Data & AI door haar leiderschapsteam verder uit te breiden. Laura zal haar werk op het gebied van grote Data & AI-transformaties en het opbouwen van Data & AI-capabilities voortzetten, terwijl ze blijft bijdragen aan de ontwikkeling van getalenteerde vrouwen in dit vakgebied.

AMSTERDAM, July 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag maakt Rewire bekend dat Laura Brandwacht, een van haar leiders op het gebied van Data & AI-transformaties, als partner wordt gepromoveerd tot haar leiderschapsteam. In haar nieuwe rol zal Laura het Transformatieteam van Rewire mede-leiden. Ze zal zich richten op het versterken van de Data & AI-transformatieprogramma's van Rewire door het opbouwen van Data & AI-capabilities, het stimuleren van de adoptie van AI en het vormgeven van globale organisaties. Wat bij zal dragen aan de versnelling van Data & AI bij de klanten van Rewire en het creëren van een competitief voordeel.



Laura startte in 2013 bij Rewire als Marketing Intelligence Analyst en ontwikkelde zich tot een van haar leiders door diepgaande Data & AI-kennis te combineren met het vermogen om processen en organisaties te veranderen. “Ik hou ervan om mensen met elkaar te verbinden om fundamentele veranderingen in bedrijfsprocessen te bewerkstelligen en tastbare impact te creëren.” zegt Laura. “Artificial Intelligence draait om mensen. Het inspireren, motiveren en verbinden van teams en klanten is cruciaal. Ik geloof in de kracht van diverse teams, vooral in het vakgebied van Data & AI.” Laura heeft deze overtuiging in de praktijk gebracht door het AI Leadership Program for Women op te richten en leiden, waarmee ze haar toewijding laat zien aan het doorbreken van barrières en het bevorderen van een inclusieve omgeving waarin talent gedijt.

Laura brengt meer dan 10 jaar ervaring met zich mee in het vormgeven en uitvoeren van strategische Data & AI-initiatieven in verschillende sectoren, van het bankwezen tot telecommunicatie en de automobielsector. “Laura blinkt uit in het transformeren van bedrijfsprocessen, waardoor organisaties innovatiever, effectiever en efficiënter worden met Data & AI-oplossingen. Haar focus op mensen en verandering resulteerde in echte doorbraken en duurzame bouwen van capabilities bij onze klanten.” zegt Wouter Huygen, partner en CEO van Rewire. “Haar diepgaande kennis van AI en expertise op het gebied van het bouwen van capabilities zullen onze groei ongetwijfeld verder versnellen en het vermogen van onze klanten vergroten om impactvolle Data & AI-strategieën te leveren.”

Erkend voor haar bijdragen werd Laura genomineerd voor de Viva400 TechTalent Award en Financieel Dagblad Talent in 2019 en finalist voor de Jong Talent Prijs 2018, georganiseerd door Stichting Topvrouw, waarin zij wordt benadrukt als een opvallend jong vrouwelijk talent.

Laura's benoeming markeert een nieuwe mijlpaal voor Rewire. Het bedrijf met hoofdkantoor in Amsterdam heeft onlangs een volledige rebranding voltooid en ondergaat momenteel een snelle internationale expansie met de opening van een kantoor in Heidelberg, Duitsland, om de DACH-regio te bedienen.

Ga voor meer informatie naar https://rewirenow.com/.

Over Rewire

Rewire is Europa's toonaangevende Data & AI-professional servicebedrijf. Sinds de oprichting in 2006 is het bedrijf vooruitstrevend. Tegenwoordig heeft het ruim 130 medewerkers in de Benelux en de DACH-regio's en is het de Data & AI-partner van de grootste en meest dynamische organisaties van Europa. Tot de klantenkring behoren onder meer KPN, Nike, Brenntag, Rabobank, Adevinta, ABN Amro en IKEA.

Rewire maakt elk aspect van Artificial Intelligence operationeel, van machine learning tot GenAI, om AI-native organisaties te creëren. Door AI in het DNA van organisaties te integreren, helpt het bij het creëren en opschalen van zelflerende systemen die de kern van de manier waarop zij denken, werken en innoveren opnieuw uitvinden. Naast haar Data & AI-transformatiediensten en functionele oplossingen bouwt Rewire cruciale Data & AI-vaardigheden via haar GAIN-academie.

Door de sterke punten van menselijke en kunstmatige intelligentie te combineren, stelt Rewire klantteams in staat hun prestaties voortdurend naar nieuwe, voorheen onmogelijke horizonten te brengen.

In een oogopslag:

Gemiddelde project-ROI van 10x

Totale impact tot nu toe van € 1,2 miljard

Projecten operationeel in meer dan 25 landen

130 medewerkers verspreid over de Benelux- en DACH-regio's



Contact

Alex Gevers

Hoofd marketing

press@rewirenow.com