Bombardier ajoute une nouvelle escale de maintenance en ligne à Farnborough, élargissant ainsi son impressionnante empreinte de service à la clientèle en Europe

La nouvelle escale de maintenance en ligne offre des services rapides et efficaces de maintenance légère programmée ou non programmée, ainsi que du soutien pour les avions immobilisés au sol



Les techniciens sur place offrent un soutien d’équipementier d’origine pour tous les avions Learjet, Challenger et Global

Ce nouvel ajout vient compléter le large éventail d’options offertes aux clients de Bombardier en Europe, y compris le centre de service de Londres-Biggin Hill à la fine pointe de la technologie, le centre de service primé de Berlin et l’escale de maintenance en ligne de Paris de grande capacité

MONTRÉAL, 22 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a le plaisir d’annoncer qu’elle a ajouté une nouvelle escale de maintenance en ligne à Farnborough, au Royaume-Uni, venant élargir son empreinte de service à la clientèle en Europe. L’ajout de cette nouvelle option vient renforcer le service clés en main d’équipementier d’origine que reçoivent les clients de Bombardier dans la région.

Située à l’aéroport de Farnborough, cette nouvelle escale de maintenance en ligne porte à neuf le nombre d’escales de maintenance en ligne de Bombardier dans le monde, lesquelles fournissent aux clients de la maintenance légère programmée et non programmée, ainsi que du soutien pour les avions immobilisés au sol. Les ingénieurs techniques du nouvel établissement sont qualifiés pour travailler sur tous les avion d’affaires Learjet, Challenger et Global.

« L’ajout de l’escale de maintenance en ligne de Farnborough fait partie intégrante de notre mission globale visant à permettre à nos clients d’obtenir facilement le soutien de haut calibre offert à titre d’équipementier d’origine dans cette très importante région du monde, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie de Bombardier. Nous sommes ravis de démontrer une fois de plus notre engagement à offrir à nos clients la meilleure expérience possible avec des ressources et une souplesse accrues, et ce, plus près de leur base d’attache. »

L’ajout de la nouvelle escale de maintenance en ligne de Farnborough élargit l’engagement de Bombardier envers le marché européen et renforce son réseau mondial de 10 centres de service et de 35 unités formant l’équipe mondiale d’intervention mobile, toutes équipées pour assurer un soutien rapide et efficace pour les avions d’affaires Learjet, Challenger et Global de Bombardier.

De plus, les clients basés en Europe bénéficient d’un service clés en main au centre de service Bombardier de Londres-Biggin Hill et à celui de Berlin ainsi qu’à l’escale de maintenance en ligne de Paris.

Centre de service de Londres-Biggin Hill

Rénové en 2022, le centre de service de Londres-Biggin Hill, d’une superficie de près de 23 500 m² (250 000 pi²), offre une gamme complète de services de révision générale, et il est entièrement équipé pour assurer de la maintenance programmée ou non programmée, ainsi que pour modifier les avions Learjet, Challenger ou Global de Bombardier ou y installer des systèmes avioniques.

L’immeuble de deux étages comprend plus de 22 postes de service offrant l’espace et la flexibilité nécessaires pour offrir une gamme complète de services de maintenance et de remise à neuf des produits du large portefeuille de Bombardier, et notamment la possibilité d’accueillir jusqu’à 14 avions Global 7500 en même temps. De plus, Bombardier, de concert avec F/LIST, a récemment ajouté un nouveau salon des matériaux intérieurs de 65 m² (700 pi²) présentant aux clients un portefeuille exhaustif de matériaux, tissus et composants d’aménagement intérieur pour améliorer les avions.

Centre de service de Berlin

Le centre de service primé de Bombardier à Berlin offre également des capacités de service clés en main pour ses clients européens. Stratégiquement situé à l’aéroport de Berlin-Brandebourg, ce centre de service fournit aux clients, depuis 1997, des services de maintenance, de réparation et de révision d’avions d’affaires de Bombardier. L’établissement a plus de 14 500 m² (160 000 pi²) de capacité de service, et 240 employés hautement qualifiés y travaillent.

Escale de maintenance en ligne de Paris

L’empreinte européenne de Bombardier comprend également l’escale de maintenance en ligne de Paris. Bien équipée, et dotée d’un hangar de 2 800 m² (30 000 pi²), ces installations peuvent accueillir jusqu’à trois avions Global 7500 en même temps, ou jusqu’à six avions Learjet ou Challenger. Si l’on y ajoute le Centre de réponse clientèle (CRC) Bombardier rapide et efficace, accessible jour et nuit, ainsi que les 35 unités formant l’équipe mondiale d’intervention mobile, Bombardier peut fournir en tout temps à ses clients d’Europe et du monde entier une solution complète de service répondant à tous leur besoins d’entretien ou de révision.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Information

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Contact médias :

Formulaire général de relations médias

Matthew Nicholls

+1-514-243-8214

Matthew.Nicholls@aero.bombardier.com

Bombardier, Learjet, Challenger, Global et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.