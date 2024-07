Code Camp: Die nächste Generation von Programmierern mit Spaß und Kreativität inspirieren

Code Camp Schweiz Code Camp - Der spielerische Einstieg in die kreative Welt des Programmierens Tausende Kinder weltweit haben bereits ihre eigenen Games entworfen und gebaut! Code Camp bietet für Kinder eine einzigartige Einführung in die Welt des Programmierens.

Code Camp bietet eine einzigartige Einführung in die Welt des Programmierens für Kinder.

ZüRICH, SWITZERLAND, July 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Code Camp , ein führendes Unternehmen, das Kindern die kreative Welt des Programmierens näherbringt, gibt den Start seiner innovativen Camps bekannt, die darauf abzielen, junge Menschen zu inspirieren und weiterzubilden. Code Camp Schweiz befindet sich in Zürich, Maneggplatz 44, 8041 Zürich. Anfragen können an info@codecampworld.ch gerichtet werden, und weitere Informationen sind auf der Website codecampworld.ch verfügbar.Über Code CampCode Camp bietet eine einzigartige Einführung in die Welt des Programmierens für Kinder. Die Mission ist es, tausende junge Programmierer durch die ansprechenden und lehrreichen Camps zu inspirieren. Der Ansatz betont Kreativität und Spaß beim Programmieren und richtet sich an Kinder aller Altersgruppen und Kenntnisstufen.Camp-AngeboteCode Camp bietet eine Vielzahl von Camps, die auf verschiedene Altersgruppen und Kenntnisstufen zugeschnitten sind:- Animation (Alter 7 - 10): Dieses Camp kombiniert Geschichtenerzählen, Film und Technologie und ermöglicht es Kindern, ihre Geschichten mit Stop-Motion-Animationen zum Leben zu erwecken.- Minecraft Engineers (Alter 7 - 12): Eine aufregende Mischung aus Programmierung, Technologie und Kreativität, die durch das beliebte Spiel Minecraft Neugier weckt.- Roblox Legends (Alter 7 - 10): Kinder entwerfen und programmieren Mini-Spiele in einer 3D-Umgebung mit Roblox.- AI Camp (Alter 9 - 13): Eine Einführung in die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz, die ihre Fähigkeiten heute und in der Zukunft erforscht.- Spark (Alter 7 - 12): Das beliebteste Camp, ideal für Anfänger, die ihre Programmierreise beginnen.Für Kinder mit Vorkenntnissen im Programmieren stehen fortgeschrittene Camps zur Verfügung:- Ignite (Alter 7 - 12): Für Kinder, die bereit sind, sich der Zeilenprogrammierung und komplexeren Spieldesigns zu stellen.- Blast 3D (Alter 8 - 13): Fortgeschrittene Spieleentwicklung in 3D mit JavaScript.- Web Builders (Alter 8 - 13): Websites mit HTML, CSS und JavaScript erstellen, ähnlich wie im echten Programmiererleben.- AR Creators (Alter 8 - 13): Erstellen von Augmented Reality-Spielen mit JavaScript.KundenmeinungenEltern haben Code Camp für seine wirkungsvollen und unterhaltsamen Camps gelobt:- "Unsere Jungs waren sehr begeistert und machten zu Hause sofort weiter. Ich fand es beeindruckend, was sie gelernt haben." - Mutter, Aarau- "Vielen Dank für Ihr wunderbar organisiertes und inspirierendes Camp. Unser Kind kam glücklich und begeistert aus dem Camp zurück! Vielen Dank! Wir kommen wieder!" - Mutter, Wettingen- "Meine Kinder waren beide total begeistert. Was ihnen nicht gefiel? Die Pausen - weil sie dann nicht weiter programmieren konnten..." - Mutter, AarauWeitere Informationen und Anmeldedetails finden Sie unter https://www.codecampworld.ch/

This is Code Camp!