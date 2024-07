ECO Canada sera l’hôte d’un salon virtuel de l’emploi lauréat : Unir les chercheurs d'emploi en environnement, les professionnels et les organismes de recrutement à travers le Canada

CALGARY, Alberta, 19 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada est ravie d’annoncer la troisième édition de son Salon virtuel de l’emploi (SVE) primé. Prévu le 18 septembre à 8 h, HNR, cet événement national, reconnu comme le meilleur événement à but non lucratif en 2023, réunit des organisations novatrices, des leaders d’opinion, des chercheurs d’emploi et des professionnels du secteur canadien de l’environnement. Les statistiques de 2023 sont éloquentes : plus de 3 000 participants inscrits, 46 employeurs exposants et 1 000 demandes d’emploi.



À propos du SVE

La participation au SVE est gratuite et les employeurs exposants peuvent profiter d’occasions de partenariat. L’événement dépasse le cadre des salons de l’emploi traditionnels en offrant en ligne une plateforme 3-D dynamique et conviviale en partenariat avec Vfairs. La traduction en temps réel est assurée par Wordly, une application d’IA.

Les participants peuvent visiter les kiosques des employeurs, clavarder ou échanger par vidéo, postuler des postes sur-le-champ et prendre part à des webinaires en direct sur les carrières et le renforcement des compétences. Inscrivez-vous ici pour participer au Salon virtuel de l’emploi 2024.

peuvent visiter les kiosques des employeurs, clavarder ou échanger par vidéo, postuler des postes sur-le-champ et prendre part à des webinaires en direct sur les carrières et le renforcement des compétences. Les employeurs exposants peuvent accélérer leur processus de recrutement, accéder à des talents désireux de commencer ou de faire progresser leur carrière en environnement, et accroître la visibilité de leur entreprise. En savoir plus au sujet des occasions de commandite!

Séances d’apprentissage en prime

Outre les possibilités de recrutement et de réseautage, le SVE offre gratuitement des séances d’apprentissage aux chercheurs d’emploi, aux personnes qui cherchent à faire avancer leur carrière et à celles qui souhaitent explorer de nouvelles carrières en environnement. Le programme diversifié est conçu pour répondre à l’évolution des besoins et des intérêts des professionnels de l’environnement. Voici un aperçu des séances :

9 h – Compétences en IA pour le secteur de l’environnement



Explorez les effets transformateurs de l’intelligence artificielle sur les sciences de l’environnement et les pratiques en matière de durabilité. Découvrez des outils d’IA de pointe adaptés aux utilisations environnementales et obtenez de l’information utile sur les compétences pouvant améliorer votre carrière.

10 h – Devenez un EP® du secteur environnemental



Obtenez des conseils et apprenez des stratégies pratiques pour maximiser l’avancement professionnel grâce au titre de professionnel de l'environnement (EP®). Acquérez des connaissances en réseautage, en perfectionnement professionnel et en mise en valeur de votre expertise afin de favoriser un changement significatif.

11 h – Changer de carrière au sein de la main-d'œuvre en environnement d’aujourd’hui



Penchez-vous sur la nature dynamique du marché de l’emploi en environnement et explorez des stratégies pour réussir votre transition de carrière. Que vous cherchiez à vous réorienter ou à avancer sur votre parcours actuel, ce webinaire vous donne les connaissances et la confiance nécessaires pour progresser.

12 h – Améliorez votre CV avec l’aide de Training Solutions



Améliorez votre CV et démarquez-vous sur le marché du travail concurrentiel grâce à des programmes de formation et des certifications clés. Des spécialistes des carrières vous présenteront des solutions de formation efficaces pour rehausser votre profil professionnel.

16 h – Ce que les employeurs recherchent chez les candidats



Des professionnels des RH vous parleront des compétences et des aptitudes essentielles qui sont valorisées sur le marché du travail concurrentiel d’aujourd’hui. Faites en sorte que votre CV, votre lettre de présentation et votre approche à l’égard de l’entrevue correspondent aux attentes des employeurs afin d’augmenter vos chances de décrocher un emploi.

Tous les webinaires seront enregistrés et accessibles sur demande pendant un mois après le Salon. Vous pourrez donc continuer de trouver des idées et de courir la chance de gagner des prix.

Pour en savoir plus et vous inscrire : Salon virtuel de l’emploi d’ECO Canada

Défi étudiant 100 heures pour la carboneutralité

En même temps que le salon de l’emploi, ECO Canada annonce le lancement du Défi étudiant 100 heures pour la carboneutralité. Ce défi en ligne invite les étudiants de niveau postsecondaire en train d’obtenir leur premier diplôme au Canada à trouver des solutions favorisant une économie plus propre et prospère. Du 13 septembre à 14 h au 18 septembre à 16 h, HNR, les participants collaboreront en équipes pour mettre au point des solutions novatrices à des obstacles à la réduction des émissions propres à l’industrie. Ce défi comprend une séance de coup d’envoi, la formation des équipes facilitée et des séances de mentorat express avec des experts de l’industrie.

Les participants sont encouragés à faire preuve de créativité dans divers domaines, notamment la conception de nouveaux produits, les solutions numériques, les cadres de politique et les campagnes de sensibilisation, en mettant l’accent sur les principes de durabilité. Guidées par des mentors de l’industrie et dotées de ressources d’ECO Canada, les équipes d’étudiants examineront à fond des défis cernés par des secteurs à fortes émissions comme l’agriculture, l’exploitation minière, les services publics, la construction et le transport.

« Nous sommes très heureux d’appuyer le Défi étudiant 100 heures pour la carboneutralité d’ECO Canada. À BHER, nous cherchons des partenaires d’AIT qui sortent des sentiers battus et sont déterminés à créer des voies menant à des carrières vertes », déclare Val Walker, PDG de BHER. « ECO Canada fait les deux! De plus, son programme aide les étudiants à acquérir des compétences techniques et des qualités humaines, ainsi qu’à déterminer les possibilités d’emploi dans des secteurs prioritaires qui connaîtront une croissance uniquement durant la transition vers la carboneutralité. »

Le Défi se terminera par les présentations des équipes pendant le Salon virtuel de l’emploi, suivies par l’évaluation des projets et la cérémonie de remise des prix le 18 septembre. Les participants se disputeront les plus hautes distinctions décernées par un jury et par un vote du public.

Pour plus d’information sur la participation : Défi étudiant 100 heures pour la carboneutralité

Le Défi étudiant 100 heures pour la carboneutralité est financé par la Table ronde des affaires de l’enseignement supérieur avec le soutien du gouvernement du Canada. Ce projet est financé en partie par le programme Compétences pour réussir du gouvernement du Canada et le programme de stages pratiques pour étudiants du gouvernement du Canada.



« ECO Canada offre une occasion incroyable aux jeunes qui souhaitent entrer dans le secteur de l’environnement grâce à son Salon virtuel de l’emploi. Ce salon permet d’explorer des possibilités et d’échanger avec des spécialistes et des dirigeants de l’industrie. Nous sommes fiers d’appuyer cette initiative dans le cadre du programme de stages pratiques pour étudiants du gouvernement du Canada, et de contribuer à forger la prochaine génération de professionnels de l’environnement. »

— L’honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les entreprises canadiennes sont à l’avant-garde du progrès en matière de durabilité et d'environnement au Canada. Avec le soutien du programme Compétences pour réussir du gouvernement du Canada, ECO Canada offre aux Canadiennes et aux Canadiens la possibilité de bâtir des carrières en environnement en participant à des séances de formation et en s’entretenant directement avec des employeurs. Les effets durables du troisième Salon virtuel de l’emploi annuel organisé par ECO contribueront à façonner l’avenir du travail dans des secteurs vitaux de l’environnement et à renforcer la main-d’œuvre du 21e siècle. »

—Randy Boissonnault, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles

À propos d’ECO Canada

ECO Canada est le garant de l’industrie environnementale canadienne. De la création d’emplois et du financement des salaires à la formation et à la recherche sur le marché du travail – nous soutenons les professionnels de l’environnement tout au long de leur carrière. Nous visons à promouvoir et à stimuler une croissance économique responsable et durable au sein de l’industrie tout en veillant à ce que la protection de l’environnement et les meilleures pratiques soient des priorités. Au cours des 30 dernières années, nous avons forgé des partenariats académiques, des outils et des recherches pour former et certifier les demandeurs d’emploi dans le domaine de l’environnement et aider à combler le marché du travail.

Nous travaillons aux côtés du gouvernement, des décideurs politiques, du monde universitaire, des étudiants, des employeurs, des professionnels, de l’industrie et du public international pour nous assurer que nous soutenons le Canada en tant que leader mondial dans les solutions innovantes en matière de main-d’œuvre et de création d’emplois. Nous restons la source de référence sur le marché du travail environnemental; nos recherches fournissent des statistiques et des analyses inégalées sur les tendances économiques et du marché du travail de l’industrie qui identifient les lacunes dans la main-d’œuvre.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Aaron Wilson

Vice-président, Marketing et ventes

ECO Canada