Inspire Medical Systems, Inc. kondigt CE-merkcertificering aan van MRI-compatibiliteit voor het volledige lichaam volgens de Verordening betreffende medische hulpmiddelen van de Europese Unie

MINNEAPOLIS, July 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE: INSP) (Inspire), een medisch technologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve, minimaal invasieve oplossingen voor patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA), heeft vandaag aangekondigd dat de Verordening betreffende medische hulpmiddelen van de Europese Unie (EU MDR) bijkomende voorwaarden voor magnetische-resonantiescans (MRI) heeft goedgekeurd voor gebruik met de Inspire Therapie. Deze goedkeuring voor MRI van het volledige lichaam breidt de gebruikslabeling van Inspire uit, die voorheen alleen MRI-scans van het hoofd, de nek en de ledematen toestond. Het belangrijkste is dat deze goedkeuring met terugwerkende kracht geldt voor alle patiënten waarbij de Inspire IV neurostimulator, die in 2018 werd geïntroduceerd, al is aangebracht.



"De uitbreiding van het compatibele gebruik naar MRI voor het hele lichaam is een belangrijke mijlpaal in ons streven om Inspire beschikbaar te maken voor meer obstructieve slaapapneupatiënten die last hebben van continue positieve druk op de luchtwegen (CPAP). Door het volledige scala aan scanopties aan te bieden, kunnen we alle huidige en toekomstige patiënten beter helpen met hun beeldvormingsbehoeften," aldus Tim Herbert, Chairman en CEO van Inspire. "Deze compatibiliteit met MRI voor het hele lichaam is de voorbije twee jaar een belangrijk voordeel geweest voor patiënten in de Verenigde Staten, en deze nieuwe goedkeuring zal hetzelfde positieve voordeel bieden voor patiënten in Europa."

"Tot op heden vormde bezorgdheid over de toegang tot MRI in de toekomst een obstakel voor sommige patiënten die Inspire Therapie overwogen," vertelt Andreas Henke, Executive Vice President, Managing Director Europe. "De compatibiliteit met dit belangrijke diagnostische hulpmiddel zal zowel huidige als toekomstige Inspire-patiënten gemoedsrust geven."

MRI-scanners maken gebruik van krachtige magneten en radiofrequentie-energie (RF) om gedetailleerde beelden van de binnenkant van het lichaam te maken. Elk jaar worden in Europa miljoenen MRI's uitgevoerd met het oog op de beoordeling van kanker, neurologische aandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat en andere aandoeningen. Inspire heeft uitgebreide tests uitgevoerd om de prestaties in de 1,5T MRI-omgeving te valideren en de omstandigheden aan te tonen waarin scans veilig kunnen worden uitgevoerd.

Over Inspire Medical Systems

Inspire is een medisch technologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve, minimaal invasieve oplossingen voor patiënten met obstructieve slaapapneu. De eigen Inspire Therapie van Inspire is de eerste en enige door de FDA goedgekeurde neurostimulatietechnologie die een veilige en effectieve behandeling biedt voor matige tot ernstige obstructieve slaapapneu.

