Eviden accompagne l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) vers l’informatique quantique

Paris, France – le 18 Juillet 2024 – Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd’hui accompagner l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) au travers d’actions de formation afin de la sensibiliser aux enjeux de l’informatique quantique. L’URCA s’appuiera sur l’expertise de longue date d’Eviden dans le secteur, au travers de son offre Qaptiva.

Alors que certains secteurs semblent prêts à recourir à l’informatique quantique pour des problèmes aujourd’hui traités par les supercalculateurs, l’objectif des clients évolue. D’une logique de recherche pure, la demande se tourne aujourd’hui vers le développement et l’utilisation d’applications concrètes d’informatique quantique pour anticiper l’arrivée des premiers ordinateurs quantiques.

L’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) mène cette activité quantique au sein d’un écosystème riche de recherche et en lien avec le projet MesoNET qui regroupe 20 centres de calcul régionaux répartis sur toute la France, et qui est piloté par GENCI. L’écosystème MesoNET pourra ainsi profiter de la double connaissance des experts d’Eviden, sur le plan de la technologie et des enjeux industriels, pour former les chercheurs et les professionnels.

Arnaud RENARD, Directeur du Centre de Calcul Régional ROMEO de l’URCA a souligné « Au sein du projet MesoNET, l’Université de Reims Champagne-Ardenne met à la disposition des chercheurs, des étudiants et des industriels des programmes de formation qui couvrent les domaines généraux du HPC. Dans le cadre d’un axe "Architectures spécialisées" nous accompagnons les chercheurs dans l’expérimentation des toutes dernières avancées technologiques. Avec ce projet, Eviden fournit une série de formations qui vont des fondamentaux de l’informatique quantique à la programmation quantique. Ainsi, nous préparons aujourd’hui les algorithmes de demain ».

Olivier Hess, Global Quantum Computing Technology Advisor & Head Quantum France, Eviden, Groupe Atos, a déclaré : “ Nous sommes heureux d’accompagner URCA dans la compréhension et la maîtrise des enjeux et des technologies liées à l’informatique quantique, la prochaine révolution numérique. Ce projet succède à la récente collaboration entre URCA et Eviden qui a permis d’étendre les capacités du supercalculateur Roméo afin de répondre aux besoins croissants en IA des communautés de chercheurs du Grand-Est. Nous sommes fiers de cette confiance renouvelée ».

Qaptiva est un environnement complet de développement d’applications d’informatique quantique proposée par Eviden, enrichie de services de consulting et d’un écosystème de partenaires logiciels et matériels. S’appuyant sur l’expérience significative d’Eviden en matière d’informatique hybride, Qaptiva™ permet aux entreprises, aux organisations et aux centres de recherche du monde entier d’exploiter le potentiel de l’informatique quantique et de faire passer le développement d’applications à la vitesse supérieure pour résoudre des problèmes commerciaux et scientifiques complexes.

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de l’université de Reims Champagne-Ardenne

Université pluridisciplinaire de formation et de recherche, l’université de Reims Champagne-Ardenne s'appuie sur 4 pôles stratégiques d'excellence reconnus au national et à l’international :

un pôle pluridisciplinaire à dimension internationale en agro-sciences, environnement, biotechnologies et bioéconomie (AEBB) prenant en compte, dans un territoire à forte économie agricole et viticole, la production durable de la biomasse, sa transformation par chimie verte et biotechnologies, la transition écologique et le changement climatique, soutenu par le PIA EXEBIO ;

un pôle santé, porteur de niches scientifiques d'excellence et d'une offre de formation médicale et paramédicale riche et variée ;

un pôle sciences du numérique et de l'ingénieur (SNI) autour du calcul haute performance, de l'industrie 4.0, de l’intelligence artificielle, des matériaux et des transformations technologiques ;

un pôle sciences de l'Homme et de la société (SHS) fédéré autour des sujets de transformation, transition et mutation.

L’université de Reims Champagne-Ardenne en chiffres : 27 500 étudiants, + de 120 diplômes, 32 laboratoires de recherche dont 4 CNRS, 1 INSERM, 2 INRAE, 1 INERIS, 1 ANSES, 1 CEA, 15 plateformes et plateaux techniques, 2500 personnels dont 850 enseignants-chercheurs, 5ème employeur du territoire champardennais, + de 818 M€ d’impact économique, 20 000 emplois générés dont 10 000 en France, 257M€ de budget.

