Micro Irrigation Systems Market Size to Hit US$ 23.4 Billion by 2032 | Grow CAGR by 7.8%

UNITED STATES, July 17, 2024 /EINPresswire.com/ -- IMARC Groupโ€™s report titled "๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐ˆ๐ซ๐ซ๐ข๐ ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐ƒ๐ซ๐ข๐ฉ ๐ˆ๐ซ๐ซ๐ข๐ ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ, ๐’๐ฉ๐ซ๐ข๐ง๐ค๐ฅ๐ž๐ซ ๐ˆ๐ซ๐ซ๐ข๐ ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ), ๐‚๐ซ๐จ๐ฉ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐ ๐ข๐ž๐ฅ๐ ๐‚๐ซ๐จ๐ฉ๐ฌ, ๐Ž๐ซ๐œ๐ก๐š๐ซ๐ ๐‚๐ซ๐จ๐ฉ๐ฌ, ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž ๐š๐ง๐ ๐“๐ฎ๐ซ๐Ÿ, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ (๐€๐ ๐ซ๐ข๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ, ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐š๐ฅ), ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ". The global micro irrigation systems market size reached US$ 11.7 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 23.4 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 7.8% during 2024-2032.

๐†๐ซ๐š๐› ๐š ๐ฌ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐๐ƒ๐ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.imarcgroup.com/micro-irrigation-systems-market/requestsample

๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐€๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐ˆ๐ซ๐ซ๐ข๐ ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— ๐–๐š๐ญ๐ž๐ซ ๐’๐œ๐š๐ซ๐œ๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

Micro irrigation systems, such as drip and sprinkler irrigation, deliver water directly to the plant roots in a controlled manner, reducing water wastage compared to traditional flood irrigation. These systems minimize water loss due to evaporation and runoff, ensuring that a higher percentage of water reaches the plants. In regions facing water scarcity, efficient use of available water is crucial. Micro irrigation systems allow farmers to make the most of limited water supplies, ensuring sustainable crop production.

โ— ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ:

The integration of automation and smart technologies, such as Internet of Things (IoT) devices, sensors, and controllers, allows for precise water delivery based on real-time data. This optimizes water usage and enhances crop yields. Advanced micro irrigation systems can deliver water and nutrients directly to the root zone of plants with high precision, reducing waste and improving efficiency. The use of remote sensing technology, such as satellite imagery and drones, allows for the monitoring of soil moisture levels, crop health, and weather conditions. This data can be used to adjust irrigation schedules and amounts in real-time.

โ— ๐†๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ˆ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ฎ๐›๐ฌ๐ข๐๐ข๐ž๐ฌ:

Many governments offer subsidies to reduce the cost of purchasing micro irrigation systems. These subsidies make it more affordable for farmers to invest in advanced irrigation technologies. Governments provide grants and low-interest loans specifically for the adoption of micro irrigation systems. This financial assistance helps farmers, especially smallholders, to implement these systems without significant financial burden. Policies aimed at promoting water conservation encourage the adoption of efficient irrigation systems. Governments may mandate the use of water-saving technologies in agriculture, driving the demand for micro irrigation.

๐€๐ฌ๐ค ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.imarcgroup.com/request?type=report&id=6081&flag=C

๐‹๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐ˆ๐ซ๐ซ๐ข๐ ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌย ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— Antelco Pty Ltd

โ— Elgo Irrigation Ltd.

โ— Hunter Industries

โ— Irritec S.p.A

โ— Jain Irrigation Systems Ltd.

โ— Lindsay Corporation

โ— Mahindra EPC Irrigation Limited (Mahindra & Mahindra Limited)

โ— Nelson Irrigation Corporation

โ— Netafim (Orbia)

โ— Rain Bird Corporation

โ— Rivulis Irrigation Ltd.

โ— The Toro Company.

๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐ˆ๐ซ๐ซ๐ข๐ ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ— Drip Irrigation System

โ— Sprinkler Irrigation System

Drip irrigation system represents the largest segment as drip irrigation systems are the most efficient in water usage, delivering water directly to plant roots and minimizing evaporation and runoff.

๐๐ฒ ๐‚๐ซ๐จ๐ฉ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ— Field Crops

โ— Orchard Crops

โ— Landscape and Turf

โ— Others

Orchard crops account for the majority of the market share. Orchard crops, which include high-value fruits and nuts, benefit significantly from precise water delivery provided by micro irrigation systems, enhancing yield and quality.

๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ:

โ— Agricultural

โ— Industrial

Agricultural holds the biggest market share due to the need for efficient water management to improve crop productivity and sustainability.

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— North America (United States, Canada)

โ— Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

โ— Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

โ— Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ— Middle East and Africa

Asia Pacific enjoys the leading position in the micro irrigation systems market on account of the large agricultural base, increasing water scarcity, and strong government support and subsidies for modern irrigation technologies.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐ˆ๐ซ๐ซ๐ข๐ ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The adoption of IoT, AI, and machine learning (ML) in micro irrigation systems is increasing, enabling precise water management through automated and data-driven irrigation practices. There is a growing emphasis on sustainable agriculture, with micro irrigation systems playing a critical role in water conservation, reducing environmental impact, and improving crop yields. Governments worldwide are providing subsidies, grants, and policy support to promote the use of micro irrigation systems, which helps farmers adopt these technologies more easily. Enhanced awareness campaigns and training programs are educating farmers about the benefits of micro irrigation systems, leading to increased adoption, especially in developing regions.

๐๐จ๐ญ๐ž: ๐ˆ๐Ÿ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ง๐ž๐ž๐ ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ง๐จ๐ญ ๐œ๐ฎ๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ฐ๐ž ๐ฐ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž ๐ข๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐š๐ฌ ๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.

๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐‘๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐๐ฒ ๐ˆ๐Œ๐€๐‘๐‚ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ

๐๐ข๐จ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐•๐š๐ฅ๐ข๐๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/bioprocess-validation-market

๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐š๐œ๐ž๐ฉ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/contraceptive-drugs-market

๐ƒ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/dating-services-market

๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐”๐ฌ

IMARC Group is a leading market research company that offers management strategy and market research worldwide. We partner with clients in all sectors and regions to identify their highest-value opportunities, address their most critical challenges, and transform their businesses.

IMARC Groupโ€™s information products include major market, scientific, economic and technological developments for business leaders in pharmaceutical, industrial, and high technology organizations. Market forecasts and industry analysis for biotechnology, advanced materials, pharmaceuticals, food and beverage, travel and tourism, nanotechnology and novel processing methods are at the top of the companyโ€™s expertise.