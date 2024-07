Mohawk souligne ses progrès en matière de développement durable dans le rapport d’impact 2023

CALHOUN, Géorgie, 17 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a publié aujourd’hui son 15e rapport d’impact annuel, Surfaces with Purpose. Ce dernier documente les progrès réalisés par l’entreprise en 2023 dans le cadre de ses objectifs de développement durable et fait part des activités menées dans le monde entier qui témoignent de l’engagement de Mohawk à l’égard des personnes et de la planète.



« Le développement durable est bien plus qu’une bonne philosophie, c’est également du bon travail », a déclaré Jeff Lorberbaum, président-directeur général de l’entreprise. « Notre entreprise est vouée à produire des résultats pour nos investisseurs, nos clients, nos employés et nos communautés. Nos produits sont fabriqués selon des pratiques durables qui contribuent à réduire notre empreinte carbone, à préserver les ressources et à intégrer un important contenu recyclé, notamment près de 60 milliards de bouteilles en plastique au cours de la dernière décennie. »

Avec des équipes talentueuses et des usines de pointe dans 19 pays, Mohawk est le plus grand fabricant de revêtements de sol au monde. L’entreprise propose un portefeuille complet de produits à usage résidentiel et commercial alignés sur les préférences des marchés locaux, incluant une large sélection de produits durables dans toutes les catégories.

« Pour les clients, ce rapport est l’occasion de voir l’impact généré par Mohawk grâce à nos produits et pratiques durables », a expliqué Malisa Maynard, responsable en chef du développement durable. « Mohawk s’engage pour un avenir durable par le biais de l’innovation et de la circularité des produits, y compris la réduction des émissions de carbone, des déchets et de la consommation d’eau. Je suis fière des progrès réalisés par notre équipe mondiale en 2023, et nous sommes déterminés à atteindre des résultats encore plus importants. »

Les points forts du rapport d’impact 2023 de Mohawk sont les suivants :

En 2023, Mohawk a dépassé son objectif en matière d’intensité des émissions de gaz à effet de serre, avec une réduction de 36 % par rapport à son niveau de référence de 2010. Mohawk a été reconnu par USA Today comme l’un des leaders climatiques américains en 2023 et 2024.

L’année dernière, Mohawk a valorisé 44,9 millions de livres de produits en fin de vie par le biais du recyclage et de la réutilisation.

Environ 58 % des déchets de production de Mohawk ont été valorisés, recyclés ou réutilisés en 2023.

La quantité d’eau prélevée par Mohawk en 2023 s’est améliorée de 42 % par rapport à son niveau de référence de 2010, ce qui reflète en partie les millions de litres d’eau usée réutilisés ou supprimés dans les processus de fabrication.

43 % de la main-d’œuvre américaine de Mohawk est composée de personnes noires, indigènes ou de couleur (BIPOC). Cette année, Newsweek a classé Mohawk au rang de « Greatest Workplaces - Diversity & Women » (meilleurs lieux de travail - diversité et femmes) des États-Unis.

Plus de 10 % de la main-d’œuvre mondiale de Mohawk travaille pour l’entreprise depuis 25 ans ou plus.

Grâce aux améliorations apportées au programme de sécurité, le taux mondial d’incidents enregistrables de Mohawk pour 2023 a chuté d’environ 10 % par rapport à il y a cinq ans.

Au cours de l’année 2023, Mohawk a élargi sa « culture de la protection » grâce à des partenariats de développement durable, notamment Plastic Bank®, One Tree Planted® et Rhinory®.

Pour consulter le rapport complet sur l’impact de Mohawk en 2023, veuillez cliquer ici .

À propos de Mohawk Industries

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux dans le monde entier. L’innovation révolutionnaire de Mohawk a donné naissance à des produits et des technologies qui différencient ses marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Au cours de ces trente dernières années, Mohawk a fait l’objet d’une véritable transformation, passant de producteur de tapis américain à principale entreprise de revêtements de sol au monde, et exerce aujourd’hui ses activités sur cinq continents. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui confèrent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux de céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierres et en vinyle, ainsi que de panneaux de particules, de panneaux mélaminés, de panneaux décoratifs stratifiés à haute pression et de produits d’isolation. Les marques de Mohawk comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Leoline, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mohawkind.com.

Contact : Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com