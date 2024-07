Communiqué de Presse

Vantiva lance la première caméra de sécurité intelligente

dotée de capteurs environnementaux

pour la surveillance des lieux de self-stockage

Vantiva Peek™ est une solution tout-en-un offrant une nouvelle source de revenus récurrents aux opérateurs et un système d'alerte et de visibilité en temps réel 24/7 pour les locataires.

Atlanta, Géorgie – Le 17 juillet 2024 – Vantiva (Euronext Paris: VANTI), leader mondial des technologies de connectivité, a annoncé aujourd'hui le lancement de la Vantiva Peek™, une caméra intelligente en cours de brevet munie de capteurs de mouvement, d'humidité et de température intégrés, conçue pour les unités de location d'entreposage libre-service. Il s'agit du premier périphérique de la suite de solutions Vantiva Smart Storage, qui comprend une infrastructure de connectivité réseau, un logiciel de gestion des appareils et des dispositifs stratégiques conçus à cet effet donnant aux opérateurs de self-stockage les moyens de moderniser leurs installations et de répondre à la demande des consommateurs en matière d'automatisation et de technologie intelligente.

Vantiva Peek est une solution complète de surveillance à l'intérieur des lieux d'entreposage, disponible exclusivement auprès des opérateurs de self-stockage partenaires de Vantiva. Les locataires peuvent accéder en direct et en différé aux images des caméras et aux données des capteurs et recevoir des alertes automatisées en temps réel par le biais d'un abonnement mensuel. Les alertes et les images sont accessibles via l'application Peek ; les opérateurs de self-stockage ont le choix d'utiliser l'application de la marque Vantiva, de la personnaliser à leurs propres couleurs ou d'intégrer Peek à leur application de location existante. Dans tous les cas, le prestataire de self-stockage est propriétaire de la relation client et perçoit des revenus récurrents pendant toute la durée de l'abonnement au service.

« L'équipe de Vantiva Smart Spaces comprend le consommateur connecté et sait comment combler les lacunes du marché, comme en témoignent nos réalisations à grande échelle dans les secteurs de la maison intelligente, des télécommunications et de la sécurité », déclare Reza Raji, Directeur exécutif de la division Espaces Intelligents. « Vantiva Peek est l'application de référence que le secteur du self-stockage attendait. Elle répond aux attentes des consommateurs en matière de sécurité intelligente, tout en s'adaptant à l'image de marque et aux besoins commerciaux des opérateurs de self-stockage et ce, quelle que soit l'échelle. »

Via l'application mobile Peek, les locataires ont accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l'état réel de leur unité de stockage et aux images de la caméra. La caméra prend des photos ou des rafales de photos lorsqu'elle détecte un mouvement ou à des intervalles programmés par l'utilisateur. L'application émet des alertes automatiques en cas de détection de mouvement, d'excès d'humidité ou de températures en dehors de la plage de sécurité pour les articles stockés. Toutes les images sont stockées dans le cloud, créant ainsi un historique complet de toutes les activités dans l'unité.

Vantiva Peek est plus qu'une simple caméra de sécurité intelligente : elle est conçue pour les conditions difficiles du self-stockage. Les caméras Peek utilisent l'infrastructure sans fil de nouvelle génération de Vantiva pour rester connectées dans de vastes installations de stockage avec des constructions en béton et en acier. Les caractéristiques de la caméra sont les suivantes :

Objectif grand angle pour capturer une vue claire de l'ensemble de l'unité.

pour capturer une vue claire de l'ensemble de l'unité. Vision nocturne .

. Technologie sans fil à longue portée et à faible consommation d'énergie.

Montage rapide grâce au support magnétique intégré.

grâce au support magnétique intégré. Longue durée de vie des piles (plus de deux ans), avec des piles AA facilement remplaçables.





Le contrôle visuel à l'intérieur de l'unité est un facteur de différenciation des installations de self-stockage pour les locataires actuels et potentiels. « Les consommateurs sont de plus en plus disposés à payer pour des fonctions vidéo et s'attendent à une surveillance permanente. Par exemple, les sonnettes vidéo sont désormais les dispositifs domestiques intelligents les plus courants, 22 % des ménages américains en possédant une », a déclaré Elizabeth Parks, Présidente et Directrice générale de Parks Associates. « Les preuves visuelles en temps réel sont particulièrement précieuses dans des applications telles que la sécurité domestique, la surveillance du self-stockage et la gestion immobilière à distance, où la compréhension de la nature exacte d'un événement est cruciale pour apporter les réponses appropriées. »

Vantiva Peek est une solution simple et abordable qui transforme instantanément n'importe quelle unité de stockage en un espace intelligent, offrant ainsi une nouvelle source de revenus aux opérateurs de self-stockage, tout en améliorant le service et l'engagement des clients. Il s'agit de la dernière étape stratégique dans l'engagement continu de Vantiva à fournir des technologies IoT (Internet des Objets) innovantes pour rendre les espaces plus intelligents. L'objectif de Vantiva Smart Spaces est d'apporter une connectivité transparente et des expériences haut de gamme aux entreprises commerciales en créant les meilleures solutions de leur catégorie et en s'associant aux entreprises les plus innovantes de l'écosystème des objets intelligents. Les entreprises de self-stockage peuvent se rendre sur la page web de Vantiva Peek pour en savoir plus et planifier un rendez-vous d’information.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Avec l'acquisition des réseaux domestiques de CommScope en janvier 2024, Vantiva poursuit son héritage de 130 ans comme un leader mondial du marché de la maison connectée.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

