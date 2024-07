Le président du groupe Hisense présente une feuille de route stratégique pour la réussite future de l'entreprise

QINGDAO, Chine, 17 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense, leader mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, a dévoilé ses plans de croissance ambitieux lors de sa conférence partenaires à Berlin. Fisher Yu, président du groupe Hisense, a prononcé un discours d’ouverture intitulé « Beyond Champion, Beyond Glory », décrivant les améliorations stratégiques axées sur la valorisation de la marque, les produits et services basés sur des scénarios, l'optimisation de la structure industrielle et un engagement pour une expansion mondiale accrue.



Hisense présente une stratégie multi-marque

Marquant son troisième sponsoring du Championnat d'Europe de football de l'UEFA, Hisense dévoile son slogan « Hisense, Plus qu'une marque », signalant une stratégie multi-marque. Depuis son premier sponsoring en 2016, le chiffre d'affaires à l'étranger de Hisense est passé de 3,5 milliards à 12 milliards de dollars.

M. Yu a déclaré : « Nous sommes ravis de voir Hisense maintenir une forte dynamique au premier semestre 2024. Nous avons enregistré une croissance de plus de 10% dans notre chiffre d'affaires, et une hausse de 18 % sur les marchés étrangers, ce qui souligne le succès de notre stratégie à long terme axée sur le client, l'innovation technologique et une vision globale ».

Améliorations stratégiques et vision d'avenir

« Les expéditions de téléviseurs Hisense ont été classées au deuxième rang mondial lors du premier trimestre 2024 pour la deuxième année consécutive. Nous œuvrons constamment pour réduire l'écart avec la marque numéro 1 et nous sommes enthousiastes pour l'avenir », a ajouté M. Yu.

L'engagement de Hisense envers la « technologie centrée sur l'utilisateur » et la « qualité ultime » stimule le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits. L'entreprise se concentre sur la création d'expériences de maison intelligente, en accordant la priorité à la compatibilité multiplateforme en matière de connectivité, de sécurité et d'intelligence artificielle afin de créer des produits plus intelligents qui anticipent et dépassent les besoins des utilisateurs.

Systèmes holistiques et développement durable

Hisense fait la transition des appareils autonomes à des solutions de systèmes holistiques, utilisant des plateformes cloud comme ConnectLife pour les appareils domestiques intelligents et le grand modèle de langage HI-Star AI pour les interactions et l’intelligence. Ces solutions accordent la priorité au développement durable, conformément aux engagements environnementaux et sociaux à long terme de Hisense. L'entreprise progresse également dans les domaines du transport intelligent, des bâtiments intelligents, de la santé, de la gestion de l'énergie et de l'électronique automobile.

Expansion mondiale et autonomisation locale

Engagée à poursuivre son expansion mondiale, Hisense modernise six centres d'exploitation régionaux. S'appuyant sur son solide réseau de 26 centres de R&D, 34 parcs industriels et installations de fabrication, l'approche « Penser global, agir local » (« Think Global, Act Local ») de Hisense autonomise les talents locaux et renforce les chaînes régionales de fabrication, de R&D et d'approvisionnement.

